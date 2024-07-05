https://sarabic.ae/20240705/كم-هدفا-جويا-دمرت-أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-منذ-بدء-العملية-العسكرية-الخاصة-1090515925.html
كم هدفا جويا دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة؟
كم هدفا جويا دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة؟
سبوتنيك عربي
كم هدفا جويا دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة؟
2024-07-05T13:56+0000
2024-07-05T13:56+0000
2024-07-05T13:56+0000
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وأضاف سيميونوف أن "أكثر من 5.5 ألف عسكري من قوات الدفاع الجوي حصلوا على أوسمة الدولة، سبعة منهم حصلوا على لقب "بطل روسيا الاتحادية".وأوضح قائد قوات الدفاع الجوي والصاروخي: "تصد قوات الدفاع الجوي بشكل فعال هجمات طائرات العدو المأهولة وغير المأهولة، وتنفذ ضربات مضادة بصواريخ كروز العملياتية التكتيكية والجوية والأرضية، بما في ذلك تلك المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وفرنسا، وتدمر الصواريخ من مختلف الفئات". يوضح الإنفوغراف الذي أعده فيق "سبوتنيك" عدد الأهداف الجوية وأنواعها، التي دمرتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كم هدفا جويا دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة؟
كم هدفا جويا دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة؟
كم هدفا جويا دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة؟
صرح قائد قوات الدفاع الجوي والصاروخي، نائب القائد العام للقوات الجوية الفضائية الروسية، أندريه سيميونوف، اليوم الجمعة، بأن"أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت أكثر من 42 ألف هدف جوي منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".
وأضاف سيميونوف أن "أكثر من 5.5 ألف عسكري من قوات الدفاع الجوي حصلوا على أوسمة الدولة، سبعة منهم حصلوا على لقب "بطل روسيا الاتحادية".
وأوضح قائد قوات الدفاع الجوي والصاروخي: "تصد قوات الدفاع الجوي بشكل فعال هجمات طائرات العدو المأهولة وغير المأهولة، وتنفذ ضربات مضادة بصواريخ كروز العملياتية التكتيكية والجوية والأرضية، بما في ذلك تلك المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وفرنسا، وتدمر الصواريخ من مختلف الفئات".
"ولمواجهة مجموعة كاملة من أسلحة الهجوم الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية على أراضي روسيا، بما في ذلك المنطقة العسكرية الشمالية، تم نشر نظام دفاع جوي موحد. وأُكد اليوم أنه لا يوجد جيش واحد في العالم لديه خبرة في إنشاء مثل هذه المجموعات واسعة النطاق للدفاع الجوي".
يوضح الإنفوغراف الذي أعده فيق "سبوتنيك" عدد الأهداف الجوية وأنواعها، التي دمرتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.