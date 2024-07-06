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https://sarabic.ae/20240706/أسلحة-خارقة-للدروع-تستخدمها-القسام-ضد-الجيش-الإسرائيلي-في-غزة-1090554665.html
أسلحة خارقة للدروع تستخدمها "القسام" ضد الجيش الإسرائيلي في غزة
أسلحة خارقة للدروع تستخدمها "القسام" ضد الجيش الإسرائيلي في غزة
سبوتنيك عربي
كانت إسرائيل تروج لدباباتها ومدرعاتها الحديثة على أنها من بين أفضل المركبات القتالية في العالم، قبل بداية حرب غزة في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن مع... 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T20:56+0000
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فعلى مدى نحو 9 أشهر، يتابع الخبراء العسكريون ما تعلن عن كتائب "القسام" والفصائل الفلسطينية الأخرى، بشأن تدمير مدرعات أو دبابات إسرائيلية بقذائف وصواريخ خارقة للدروع، بعضها أعلنت أنها تصنعه محليا وأخرى حصلت عليها من الخارج بطريقة أو بأخرى.ومن بين تلك الأسلحة الخارقة للدروع التي ظهرت بيد الفصائل المسلحة الفلسطينية في قطاع غزة قواذف "آر بي جي-7" و"الياسين-105" وصواريخ "كورنيت" الروسية و"السهم الأحمر" الصينية."آر بي جي-7"يمكن وصف "آر بي جي-7" بأنه أفضل قاذف صاروخي في العالم فيما يتعلق بالقدرة التدميرية والتكلفة معا، فبينما تكون تكلفة الصواريخ المضادة للدروع عالية، فإن القاذف الصاروخي الروسي (السوفييتي) يمكنه تنفيذ ذات المهام بتكلفة أقل مع قدرة على تدمير جميع أنواع الدبابات والمركبات المدرعة الخفيفة والثقيلة، إضافة إلى التحصينات ومواقع المشاة.ومن المميزات الأخرى لـ "آر بي جي - 7" أنه مصمم لاستخدام أنواع مختلفة من القذائف الصاروخية، التي تسمح للمقاتل أن يختار بينها وفقا لطبيعة المهام القتالية التي سيقوم بتنفيذها والبيئة المحيطة بمسرح العمليات، ويستخدم قذائف عيار 40 ملم بمدى يصل لـ700 متر ووزن يقدر بنحو 7 كيلوغرامات تقريبا."الياسين - 105"تعلن الفصائل الفلسطينية من حين إلى آخر تدمير دبابات ومدرعات إسرائيلية مشاركة في العمليات البرية في غزة باستخدام قذائف خارقة للدروع تحمل اسم "الياسين - 105"، وحققت خسائر محققة في صفوف الجيش الإسرائيلي رغم أنها ليست إلا قذيفة محلية الصنع طورتها فصائل المقاومة الفلسطينية داخل الأنفاق.وتكمن سرة قوة قذائف الياسين في عاملين، أولهما كونها قذيفة ترادفية أي مكونة من رأسين حربيين متتاليين، بينما العامل الثاني يرتبط بتكتيكات استخدامها، التي تعتمد على مقاتلين يمتلكون الشجاعة الكافية لاستخدامها ضد الدبابات الإسرائيلية من مسافات قريبة جدا.ويتراوح مدى قذائف "الياسين - 105" بين 150 إلى 250 مترا، وتشير تقارير إلى أن سرعتها تصل إلى 300 متر في الثانية، وهي سرعة عالية جعلت مصنعيها يزودونها بزعانف ذيل يتم فردها تلقائيا بعد الإطلاق لمنح القذيفة مسارا مستقرا نحو الهدف.كورنيتيمكن للمقاتل استخدام صواريخ كورنيت، كما يمكن استخدامها على متن مركبات، ويمكنها تدمير جميع أنواع الدبابات الحالية التي تستخدمها جيوش العالم حتى تلك المزودة بدروع تفاعلية، ويشمل ذلك الدبابات والمدرعات والمروحيات، إضافة إلى تدمير الحصون العسكرية.ولفت الموقع إلى أن ويمكن استخدام صواريخ كورنيت الروسية في جميع الظروف، حتى في ظروف التشويش الإلكتروني ما يجعلها من أخطر الصواريخ الموجهة المضادة للدروع في العالم.وتتميز أنظمة "كورنيت إي" بسهولة نقلها من مكان إلى آخر داخل حقيبة خاصة ما يجعلها مناسبة لجميع المهام القتالية حتى تلك التي تتعلق بالقوات الخاصة.وتستخدم صواريخ كورنيت نظام التوجيه يعمل بالليزر بمدى الإطلاق نهارا من 100 متر إلى 5.5 كلم وليلا من 100 متر إلى 4.5 كلم، ويمكنها تدمير الدروع التفاعلية ومعدل اختراق في الدروع الفولاذية يصل إلى 120 سم.يصل قطر الصاروخ لـ152 ملم وهو مزود برأس حربي ترادفي شديد الانفجار خارق للدروع.ويصل وزن القاذف بالصاروخ إلى 30 كغم تقريبا، إضافة إلى وزن نظام التوجيه الحراري 8.7 كغم، ويمكن استخدامه على مركبات أو بواسطة مقاتلين أفراد.السهم الأحمرصاروخ محمول على الكتف يستخدمه الجنود في مواجهة الدبابات في المناطق المفتوحة وفي حرب المدن على السواء، ووزنه لا يتجاوز 22 كيلوغراما ويمكنه إصابة الهدف على بعد يصل إلى 4 كيلومترات.هذا الصاروخ مزود برأس حربي شديد الانفجار يمكنه اختراق دروع يصل سمكها إلى 110 سم.ويوجد عدة نسخ من "السهم الأحمر" منها "السهم الأحمر - 12" الذي يشبه صواريخ "جافلين" الأمريكية، وتطوره الصين وتصدره لعدة دول حول العالم.ما هي القذائف الترادفية؟تمتلك القذائف الترادفية قوة تدميرية هائلة تمكنها من تدمير أي مركبة عسكرية أيا كان تدريعها حتى تلك التي تمتلك دروعا تفاعلية، فبينما يقوم الرأس الحربي الأمامي بتدمير الدرع التفاعلي وصنع فتحة داخل الدرع الفولاذي، فإن الرأس الحربي الثاني يقوم باستكمال عملية الاختراق إلى داخل الدبابة أو المدرعة وتفجيرها من الداخل.وتستخدم تقنيات الرؤوس الحربية الترادفية في العديد من القذائف الصاروخية المضادة للدروع، ومنها نسخة مطورة من القذائف التي يستخدمها القاذف الصاروخي "آر بي جي - 7".
https://sarabic.ae/20231216/خبراء-إسرائيليون-حماس-تكشف-عن-قدرات-ومهارات-جديدة-وغير-مسبوقة-في-الحرب-على-غزة-1084186195.html
https://sarabic.ae/20231105/ما-هو-سر-قوة-قذائف-الياسين---105-التي-تستخدمها-المقاومة-الفلسطينية-ضد-الدبابات-الإسرائيلية-1082838829.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, الصين, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, الصين, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

أسلحة خارقة للدروع تستخدمها "القسام" ضد الجيش الإسرائيلي في غزة

20:56 GMT 06.07.2024
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABصواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
صواريخ كورنيت إي إم في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
تابعنا عبر
كانت إسرائيل تروج لدباباتها ومدرعاتها الحديثة على أنها من بين أفضل المركبات القتالية في العالم، قبل بداية حرب غزة في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن مع بداية الحرب تمكنت كتائب "القسام" من وضع قواعد جديدة للحرب البرية، وغيرت نظرة العالم للسلاح الإسرائيلي.
فعلى مدى نحو 9 أشهر، يتابع الخبراء العسكريون ما تعلن عن كتائب "القسام" والفصائل الفلسطينية الأخرى، بشأن تدمير مدرعات أو دبابات إسرائيلية بقذائف وصواريخ خارقة للدروع، بعضها أعلنت أنها تصنعه محليا وأخرى حصلت عليها من الخارج بطريقة أو بأخرى.
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
خبراء إسرائيليون: حماس تكشف عن قدرات ومهارات جديدة غير مسبوقة خلال الحرب على غزة
16 ديسمبر 2023, 17:27 GMT
ومن بين تلك الأسلحة الخارقة للدروع التي ظهرت بيد الفصائل المسلحة الفلسطينية في قطاع غزة قواذف "آر بي جي-7" و"الياسين-105" وصواريخ "كورنيت" الروسية و"السهم الأحمر" الصينية.

"آر بي جي-7"

يمكن وصف "آر بي جي-7" بأنه أفضل قاذف صاروخي في العالم فيما يتعلق بالقدرة التدميرية والتكلفة معا، فبينما تكون تكلفة الصواريخ المضادة للدروع عالية، فإن القاذف الصاروخي الروسي (السوفييتي) يمكنه تنفيذ ذات المهام بتكلفة أقل مع قدرة على تدمير جميع أنواع الدبابات والمركبات المدرعة الخفيفة والثقيلة، إضافة إلى التحصينات ومواقع المشاة.
ومن المميزات الأخرى لـ "آر بي جي - 7" أنه مصمم لاستخدام أنواع مختلفة من القذائف الصاروخية، التي تسمح للمقاتل أن يختار بينها وفقا لطبيعة المهام القتالية التي سيقوم بتنفيذها والبيئة المحيطة بمسرح العمليات، ويستخدم قذائف عيار 40 ملم بمدى يصل لـ700 متر ووزن يقدر بنحو 7 كيلوغرامات تقريبا.
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSأحد أفراد المقاومة الفلسطينية في غزة يحمل قاذف صاروخي آر بي جي مضاد للدبابات
أحد أفراد المقاومة الفلسطينية في غزة يحمل قاذف صاروخي آر بي جي مضاد للدبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
أحد أفراد المقاومة الفلسطينية في غزة يحمل قاذف صاروخي آر بي جي مضاد للدبابات
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

"الياسين - 105"

تعلن الفصائل الفلسطينية من حين إلى آخر تدمير دبابات ومدرعات إسرائيلية مشاركة في العمليات البرية في غزة باستخدام قذائف خارقة للدروع تحمل اسم "الياسين - 105"، وحققت خسائر محققة في صفوف الجيش الإسرائيلي رغم أنها ليست إلا قذيفة محلية الصنع طورتها فصائل المقاومة الفلسطينية داخل الأنفاق.
وتكمن سرة قوة قذائف الياسين في عاملين، أولهما كونها قذيفة ترادفية أي مكونة من رأسين حربيين متتاليين، بينما العامل الثاني يرتبط بتكتيكات استخدامها، التي تعتمد على مقاتلين يمتلكون الشجاعة الكافية لاستخدامها ضد الدبابات الإسرائيلية من مسافات قريبة جدا.
ويتراوح مدى قذائف "الياسين - 105" بين 150 إلى 250 مترا، وتشير تقارير إلى أن سرعتها تصل إلى 300 متر في الثانية، وهي سرعة عالية جعلت مصنعيها يزودونها بزعانف ذيل يتم فردها تلقائيا بعد الإطلاق لمنح القذيفة مسارا مستقرا نحو الهدف.
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSعناصر من كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس
عناصر من كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
عناصر من كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

كورنيت

يمكن للمقاتل استخدام صواريخ كورنيت، كما يمكن استخدامها على متن مركبات، ويمكنها تدمير جميع أنواع الدبابات الحالية التي تستخدمها جيوش العالم حتى تلك المزودة بدروع تفاعلية، ويشمل ذلك الدبابات والمدرعات والمروحيات، إضافة إلى تدمير الحصون العسكرية.
ولفت الموقع إلى أن ويمكن استخدام صواريخ كورنيت الروسية في جميع الظروف، حتى في ظروف التشويش الإلكتروني ما يجعلها من أخطر الصواريخ الموجهة المضادة للدروع في العالم.
وتتميز أنظمة "كورنيت إي" بسهولة نقلها من مكان إلى آخر داخل حقيبة خاصة ما يجعلها مناسبة لجميع المهام القتالية حتى تلك التي تتعلق بالقوات الخاصة.
كتائب القسام الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
ما سر قوة قذائف "الياسين 105" التي تستخدمها المقاومة الفلسطينية لتدمير الدبابات الإسرائيلية؟...فيديو
5 نوفمبر 2023, 13:58 GMT
وتستخدم صواريخ كورنيت نظام التوجيه يعمل بالليزر بمدى الإطلاق نهارا من 100 متر إلى 5.5 كلم وليلا من 100 متر إلى 4.5 كلم، ويمكنها تدمير الدروع التفاعلية ومعدل اختراق في الدروع الفولاذية يصل إلى 120 سم.
يصل قطر الصاروخ لـ152 ملم وهو مزود برأس حربي ترادفي شديد الانفجار خارق للدروع.
ويصل وزن القاذف بالصاروخ إلى 30 كغم تقريبا، إضافة إلى وزن نظام التوجيه الحراري 8.7 كغم، ويمكن استخدامه على مركبات أو بواسطة مقاتلين أفراد.
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabصواريخ كورنيت إي إم في الجناح الروسي بمعرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2021
صواريخ كورنيت إي إم في الجناح الروسي بمعرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
صواريخ كورنيت إي إم في الجناح الروسي بمعرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2021
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab

السهم الأحمر

صاروخ محمول على الكتف يستخدمه الجنود في مواجهة الدبابات في المناطق المفتوحة وفي حرب المدن على السواء، ووزنه لا يتجاوز 22 كيلوغراما ويمكنه إصابة الهدف على بعد يصل إلى 4 كيلومترات.
هذا الصاروخ مزود برأس حربي شديد الانفجار يمكنه اختراق دروع يصل سمكها إلى 110 سم.
ويوجد عدة نسخ من "السهم الأحمر" منها "السهم الأحمر - 12" الذي يشبه صواريخ "جافلين" الأمريكية، وتطوره الصين وتصدره لعدة دول حول العالم.
© Sputnik . Alaa Almotairyصاروخ السهم الأحمر الصيني المضاد للدبابات في إيديكس 2018
صاروخ السهم الأحمر الصيني المضاد للدبابات في إيديكس 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
صاروخ السهم الأحمر الصيني المضاد للدبابات في إيديكس 2018
© Sputnik . Alaa Almotairy

ما هي القذائف الترادفية؟

تمتلك القذائف الترادفية قوة تدميرية هائلة تمكنها من تدمير أي مركبة عسكرية أيا كان تدريعها حتى تلك التي تمتلك دروعا تفاعلية، فبينما يقوم الرأس الحربي الأمامي بتدمير الدرع التفاعلي وصنع فتحة داخل الدرع الفولاذي، فإن الرأس الحربي الثاني يقوم باستكمال عملية الاختراق إلى داخل الدبابة أو المدرعة وتفجيرها من الداخل.
وتستخدم تقنيات الرؤوس الحربية الترادفية في العديد من القذائف الصاروخية المضادة للدروع، ومنها نسخة مطورة من القذائف التي يستخدمها القاذف الصاروخي "آر بي جي - 7".
© Sputnik"آر بي جي - 27"... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
آر بي جي - 27... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
"آر بي جي - 27"... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
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