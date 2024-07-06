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إجلاء آلاف السكان بعد تسرب المياه من سد على ثاني أكبر بحيرة في الصين... فيديو
إجلاء آلاف السكان بعد تسرب المياه من سد على ثاني أكبر بحيرة في الصين... فيديو
سبوتنيك عربي
أجلت السلطات الصينية نحو 6 آلاف شخص من منازلهم، اليوم السبت، بعد تسرب للمياه من سد على ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في الصين. 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T08:50+0000
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ويعكف عمال الإنقاذ على احتواء الموقف للحيلولة دون المزيد من الأضرار الناجمة عن تدفق المياه.وذكر تلفزيون الصين المركزي، أن "أكثر من 2300 من أفراد الإنقاذ يعملون على بناء خط دفاع ثان في مواجهة تدفق المياه، بعد تسربها الجمعة (أمس) في مقاطعة هونان جنوبي البلاد".كما تم حشد 610 قوارب لأعمال الإنقاذ الطارئة مع نشر ما يقرب من 10 آلاف طن من الرمال والحجارة و18 شاحنة لسد الثغرة في السد.ووفقا للتقارير المحلية، فإن طول الثغرة تضاعف أكثر من الضعف بين عشية وضحاها، حيث اتسع من 100 متر يوم أمس الجمعة، إلى 220 مترا حتى منتصف نهار اليوم السبت.وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام حكومية، تدفق المياه عبر ثغرة في السد، ومرورها على شاحنات عدة مقلوبة وصولاً إلى برك من المياه تغمر عدداً من المنازل.وهطلت أمطار غزيرة على أنحاء من هونان، خلال الأيام الماضية، ما تسبب في ارتفاع منسوب المياه في الأنهار إلى أعلى مستوياته منذ 70 عاما.وأثرت الفيضانات على أكثر من 364 ألف شخص، وأغرقت الأراضي الزراعية، وألحقت أضرارا بأكثر من 2600 جزء من الطرق والجسور وتسببت في انهيارات أرضية.
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الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إجلاء آلاف السكان بعد تسرب المياه من سد على ثاني أكبر بحيرة في الصين... فيديو

08:50 GMT 06.07.2024
© AFP 2023 / Pedro Pardoفيضانات في منطقة بكين، الصين
فيضانات في منطقة بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
© AFP 2023 / Pedro Pardo
تابعنا عبر
أجلت السلطات الصينية نحو 6 آلاف شخص من منازلهم، اليوم السبت، بعد تسرب للمياه من سد على ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في الصين.
ويعكف عمال الإنقاذ على احتواء الموقف للحيلولة دون المزيد من الأضرار الناجمة عن تدفق المياه.
وذكر تلفزيون الصين المركزي، أن "أكثر من 2300 من أفراد الإنقاذ يعملون على بناء خط دفاع ثان في مواجهة تدفق المياه، بعد تسربها الجمعة (أمس) في مقاطعة هونان جنوبي البلاد".
كما تم حشد 610 قوارب لأعمال الإنقاذ الطارئة مع نشر ما يقرب من 10 آلاف طن من الرمال والحجارة و18 شاحنة لسد الثغرة في السد.
ووفقا للتقارير المحلية، فإن طول الثغرة تضاعف أكثر من الضعف بين عشية وضحاها، حيث اتسع من 100 متر يوم أمس الجمعة، إلى 220 مترا حتى منتصف نهار اليوم السبت.
وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام حكومية، تدفق المياه عبر ثغرة في السد، ومرورها على شاحنات عدة مقلوبة وصولاً إلى برك من المياه تغمر عدداً من المنازل.
وهطلت أمطار غزيرة على أنحاء من هونان، خلال الأيام الماضية، ما تسبب في ارتفاع منسوب المياه في الأنهار إلى أعلى مستوياته منذ 70 عاما.
وأثرت الفيضانات على أكثر من 364 ألف شخص، وأغرقت الأراضي الزراعية، وألحقت أضرارا بأكثر من 2600 جزء من الطرق والجسور وتسببت في انهيارات أرضية.
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