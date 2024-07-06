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البنتاغون لـ"سبوتنيك": قد يتحدد مستقبل صواريخ سينتنيل ذات القدرة النووية يوم الثلاثاء المقبل
البنتاغون لـ"سبوتنيك": قد يتحدد مستقبل صواريخ سينتنيل ذات القدرة النووية يوم الثلاثاء المقبل
سبوتنيك عربي
ستتخذ وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، قرارا بشأن مستقبل برنامج الصواريخ الباليستية ذات القدرة النووية سينتنيل، يوم الثلاثاء المقبل. 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T22:09+0000
2024-07-06T22:09+0000
البنتاغون الأمريكي
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واشنطن - سبوتنيك. وقال متحدث باسم البنتاغون في تصريحات لسبوتنيك، اليوم السبت، إنه "ستعلن الوزارة قرارها بشأن مستقبل برنامج سينتنيل بمجرد اكتمال العملية والوفاء بالتزاماتنا تجاه الكونغرس. ونتوقع اتخاذ القرار في 9 يوليو/ تموز الجاري، أو حوالي ذلك التاريخ".وأطلق مكتب وزير الدفاع الأمريكي، مراجعة لتحديد ما إذا كان سيتم التصديق على استمرار برنامج سينتينل بعد أن أخطرت القوات الجوية الكونغرس في يناير/ كانون الثاني الماضي، بأن البرنامج قد تجاوز توقعات التكلفة الأساسية، ما أدى إلى "انتهاك خطير" بموجب قوانين التمويل.وكان وزير القوات الجوية الأمريكية، فرانك كيندال، أكد في شهادة أمام الكونغرس في أبريل/ نيسان الماضي، أن صناع القرار في الولايات المتحدة بحاجة إلى أن يكونوا منفتحين على فكرة إلغاء برنامج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات سينتنيل الذي يعاني من مشكلة كبيرة، وإيجاد بديل له.وقال كيندال: "أعتقد أنه يتعين علينا أن نكون منفتحين بشأن البدائل".وجرى تصميم برنامج سينتنيل ليحل محل قوة مينتمان الحالية، وهي القوة الأرضية للثالوث النووي الاستراتيجي الأمريكي، والتي يبلغ عمرها أكثر من 60 عامًا في بعض الحالات.
https://sarabic.ae/20240705/لوكهيد-مارتن-معلومات-عن-عصب-الصناعة-العسكرية-الأمريكية-التي-فرضت-بكين-عقوبات-عليها--1090514093.html
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البنتاغون الأمريكي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون لـ"سبوتنيك": قد يتحدد مستقبل صواريخ سينتنيل ذات القدرة النووية يوم الثلاثاء المقبل

22:09 GMT 06.07.2024
© AFP 2023 / Tech. Sgt. Andy Dunawayمبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن
مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
© AFP 2023 / Tech. Sgt. Andy Dunaway
تابعنا عبر
ستتخذ وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، قرارا بشأن مستقبل برنامج الصواريخ الباليستية ذات القدرة النووية سينتنيل، يوم الثلاثاء المقبل.
واشنطن - سبوتنيك. وقال متحدث باسم البنتاغون في تصريحات لسبوتنيك، اليوم السبت، إنه "ستعلن الوزارة قرارها بشأن مستقبل برنامج سينتنيل بمجرد اكتمال العملية والوفاء بالتزاماتنا تجاه الكونغرس. ونتوقع اتخاذ القرار في 9 يوليو/ تموز الجاري، أو حوالي ذلك التاريخ".
وأطلق مكتب وزير الدفاع الأمريكي، مراجعة لتحديد ما إذا كان سيتم التصديق على استمرار برنامج سينتينل بعد أن أخطرت القوات الجوية الكونغرس في يناير/ كانون الثاني الماضي، بأن البرنامج قد تجاوز توقعات التكلفة الأساسية، ما أدى إلى "انتهاك خطير" بموجب قوانين التمويل.
وارتفعت تكلفة برنامج سينتنيل التابع للقوات الجوية لاستبدال الصواريخ النووية القديمة مينتمان 3 إلى 160 مليار دولار، وفقا لوسائل الإعلام الأمريكية.
وكان وزير القوات الجوية الأمريكية، فرانك كيندال، أكد في شهادة أمام الكونغرس في أبريل/ نيسان الماضي، أن صناع القرار في الولايات المتحدة بحاجة إلى أن يكونوا منفتحين على فكرة إلغاء برنامج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات سينتنيل الذي يعاني من مشكلة كبيرة، وإيجاد بديل له.
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وقال كيندال: "أعتقد أنه يتعين علينا أن نكون منفتحين بشأن البدائل".
وجرى تصميم برنامج سينتنيل ليحل محل قوة مينتمان الحالية، وهي القوة الأرضية للثالوث النووي الاستراتيجي الأمريكي، والتي يبلغ عمرها أكثر من 60 عامًا في بعض الحالات.
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