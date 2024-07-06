https://sarabic.ae/20240706/الخارجية-التونسية-تكشف-ملابسات-الاعتداء-على-أحد-مواطنيها-في-ألمانيا-بمادة-حارقة-1090538758.html

الخارجية التونسية تكشف ملابسات الاعتداء على أحد مواطنيها في ألمانيا بمادة حارقة

الخارجية التونسية تكشف ملابسات الاعتداء على أحد مواطنيها في ألمانيا بمادة حارقة

سبوتنيك عربي

كشفت وزارة الخارجية التونسية عن ملابسات حادث الاعتداء على طالب تونسي يبلغ من العمر 31 سنة مقيم بمدينة بوخوم الألمانية، مساء يوم الأحد 30 يونيو/ حزيران الماضي،... 06.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-06T08:39+0000

2024-07-06T08:39+0000

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ونقلت قناة "نسمة" التونسية، بيانا عن الخارجية التونسية، قالت فيه إن "المواطن الألماني سكب على الطالب التونسي مادة "ماء الفرق" عندما كان جالسا رفقة زوجته ألمانية الجنسية في أحد مقاهي المدينة، مما استوجب نقله إلى المستشفى (قسم الحروق البليغة) لتلقّي الإسعافات والعلاج اللازم للحروق، التي طالت الجانب الخلفي من الرأس والرقبة واليدين والرجلين وجانبا من الوجه".وأبلغ أحد أفراد الجالية التونسية من أصدقاء المواطن المذكور القنصلية العامة للجمهورية التونسية في بون بالواقعة، حيث تم على الفور الاتصال بالشرطة الألمانية، التي أفادت بأنه تم بالفعل إيقاف الجاني، كما تمّ فتح بحث تحقيقي لكشف ملابسات الاعتداء.من جانبه، انتقل القنصل التونسي العام رفقة الملحق الاجتماعي إلى مستشفى بوخوم، حيث يتلقى الطالب التونسي العلاج، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية والنفسية، حيث تمّ استقبالهما من قبل الطبيبة المشرفة على حالته، والتي أكدت تحسن حالته الصحية والنفسية، كما مكنتهما من زيارته في غرفة العلاج المركّز، ومن المنتظر أن يخضع الطالب لعملية جراحية أولى، يوم 15 يوليو/ تموز الجاري.وخلال حديث القنصل والملحق الاجتماعي مع المجني عليه، تبين أنّه ليس على معرفة بالجاني وليست له عداوة مع أي شخص، حيث تفاجأ باستهدافه شخصيا والاعتداء عليه، وأوضح أنه كان بصدد إجراء مكالمة هاتفية باللغة العربية قُبَيْل حادثة الاعتداء.وبحسب المعلومات الأولية، فإن الجاني مواطن ألماني يدعى ستيفان.س، يبلغ 43 سنة ومن ذوي السوابق العدلية، وكانت الشرطة الألمانية قد داهمت إثر الحادثة محل سكنه وحجزت كمية من المواد الحارقة، كما تضرر عدد من الحضور بما في ذلك رجال الشرطة والحماية المدنية عند محاولة إسعاف الطالب الذي سقط مغما عليه نتيجة الاعتداء بالمادة الحارقة.يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، تعرضت طبيبة أسنان تونسية لعملية طعن في ألمانيا، على يد شاب ألماني، وفق ما جاء في بيان لسفارة تونس في برلين.ونقلت قناة "نسمة" التونسية، أن الطبيبة الضحية كانت تقيم في مانهايم في ألمانيا، وفور وقوع الحادث تم نقل الطبيبة إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

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