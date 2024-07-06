https://sarabic.ae/20240706/القيادة-السعودية-ترسل-برقيتي-تهنئة-إلى-الرئيس-الإيراني-المنتخب-1090540475.html

القيادة السعودية توجه رسالة إلى الرئيس الإيراني المنتخب

القيادة السعودية توجه رسالة إلى الرئيس الإيراني المنتخب

سبوتنيك عربي

وجّه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، ببرقيتي تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، وذلك بمناسبة فوزه... 06.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-06T10:18+0000

2024-07-06T10:18+0000

2024-07-06T10:21+0000

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال الملك سلمان في برقية أرسلها للرئيس الإيراني: "بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد".وأعرب الملك السعودي عن تمنياته لبزشكيان وللشعب الإيراني بمزيد من التقدم والازدهار.كما بعث أيضا الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس بزشكيان.وقال ولي العهد السعودي: "أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح والمزيد من التقدم والرقي لبلدكم وشعبكم الشقيق".وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت في ساعة مبكرة من اليوم السبت، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%.وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.وحصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%)، بينما حصل منافسه سعيد جليلي، على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).وكانت السعودية وإيران، قد اتفقا في آذار/ مارس 2023، على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي، نمر النمر.

https://sarabic.ae/20240706/السيرة-الذاتية-للرئيس-الإيراني-المنتخب-مسعود-بزشكيان-1090537213.html

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إيران, السعودية, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم, العالم العربي, الأخبار