القيادة السعودية توجه رسالة إلى الرئيس الإيراني المنتخب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
08:18 GMT
23 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
08:41 GMT
19 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
11:33 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي للتفاوض مع حماس ونتنياهو ييبحث صفقة حماس ، روسيا تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
08:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
11:03 GMT
19 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:22 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
16:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240706/القيادة-السعودية-ترسل-برقيتي-تهنئة-إلى-الرئيس-الإيراني-المنتخب-1090540475.html
القيادة السعودية توجه رسالة إلى الرئيس الإيراني المنتخب
القيادة السعودية توجه رسالة إلى الرئيس الإيراني المنتخب
سبوتنيك عربي
وجّه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، ببرقيتي تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، وذلك بمناسبة فوزه... 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T10:18+0000
2024-07-06T10:21+0000
إيران
السعودية
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد محمد بن سلمان
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103811/93/1038119304_0:21:2000:1146_1920x0_80_0_0_4296fea3770b0b37a6599e5818f6309a.jpg
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال الملك سلمان في برقية أرسلها للرئيس الإيراني: "بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد".وأعرب الملك السعودي عن تمنياته لبزشكيان وللشعب الإيراني بمزيد من التقدم والازدهار.كما بعث أيضا الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس بزشكيان.وقال ولي العهد السعودي: "أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح والمزيد من التقدم والرقي لبلدكم وشعبكم الشقيق".وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت في ساعة مبكرة من اليوم السبت، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%.وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.وحصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%)، بينما حصل منافسه سعيد جليلي، على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).وكانت السعودية وإيران، قد اتفقا في آذار/ مارس 2023، على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي، نمر النمر.
https://sarabic.ae/20240706/السيرة-الذاتية-للرئيس-الإيراني-المنتخب-مسعود-بزشكيان-1090537213.html
إيران
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103811/93/1038119304_144:0:2000:1392_1920x0_80_0_0_fb3604d8c763b89442639069761a4f23.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, السعودية, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, السعودية, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم, العالم العربي, الأخبار

القيادة السعودية توجه رسالة إلى الرئيس الإيراني المنتخب

10:18 GMT 06.07.2024 (تم التحديث: 10:21 GMT 06.07.2024)
© AP Photo / Saudi Press Agencyولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Saudi Press Agency
تابعنا عبر
وجّه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، ببرقيتي تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، وذلك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في إيران.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال الملك سلمان في برقية أرسلها للرئيس الإيراني: "بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد".

وأضاف: "نتطلع إلى الاستمرار في تنمية العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ومواصلة التنسيق والتشاور في سبيل تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي".

وأعرب الملك السعودي عن تمنياته لبزشكيان وللشعب الإيراني بمزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث أيضا الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس بزشكيان.
وقال ولي العهد السعودي: "أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح والمزيد من التقدم والرقي لبلدكم وشعبكم الشقيق".

وتابع: "أؤكد حرصي على تطوير وتعميق العلاقات التي تجمع بلدينا وشعبينا وتخدم مصالحنا المشتركة".

الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
السيرة الذاتية للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان
07:08 GMT
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت في ساعة مبكرة من اليوم السبت، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.
وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%.
وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.
وحصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%)، بينما حصل منافسه سعيد جليلي، على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).
وكانت السعودية وإيران، قد اتفقا في آذار/ مارس 2023، على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.
يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي، نمر النمر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الأمم المتحدة: آلاف الفلسطينيين غادروا خان يونس وأقاموا بين الأنقاض05:26 GMTЮг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف 19 موقعا للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانيةأمس, 07:04 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... حماس "تتبادل بعض الأفكار" مع الوسطاء لوقف الحرب4 يوليو, 15:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала