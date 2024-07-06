https://sarabic.ae/20240706/بايدن-كنت-متعبا-أثناء-المناظرة-مع-ترامب-ومازلت-نفس-الرجل-الذي-تولى-الرئاسة-1090534012.html

بايدن: كنت متعبا أثناء المناظرة مع ترامب ومازلت نفس الرجل الذي تولى الرئاسة

بايدن: كنت متعبا أثناء المناظرة مع ترامب ومازلت نفس الرجل الذي تولى الرئاسة

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، بأن كان "منهكًا" أثناء المناظرة الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي بينه والرئيس السابق دونالد ترامب. 06.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-06T00:27+0000

2024-07-06T00:27+0000

2024-07-06T00:35+0000

جو بايدن

ترامب

الانتخابات الأمريكية

العالم

مناظرة

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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "لقد كانت مناظرة سيئة. كنتُ منهكًا". مشيرًا إلى أنه كان مريضًا خلال المناظرة وأنه طلب من أحد الأطباء إجراء فحص لمعرفة ما إذا كان مصابا بفيروس كورونا، لكن الطبيب قرر عدم وجود العدوى بعد إجراء الاختبار.وأضاف بايدن: "لقد قال للتو إنني مصاب بنزلة برد شديدة".وتابع بايدن: "ليلة المناظرة كانت سيئة والخطأ كان من جهتي وليس من أي شخص آخر". لافتًا إلى أنه لم يعاود مشاهدة المناظرة.وأوضح، "لا أعتقد أن أي شخص مؤهل أكثر مني ليكون رئيسًا أو الفوز بهذا السباق"، مشيرًا إلى أنه لا يصدق استطلاعات الرأي التي ترجح خسارته في الانتخابات.والأربعاء، ذكرت تقارير صحفية أمريكية، أن بايدن أبلغ أحد مقربيه بأنه يدرس الانسحاب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 بعد أداء ضعيف في مناظرته أمام منافسه دونالد ترامب.وبحسب ما ورد في التقرير، فإن بايدن يدرك أن حملته قد تصبح "غير قابلة للإنقاذ" إذا لم يتمكن من استعادة ثقة الجمهور في كفاءته في الأيام المقبلة.ونقل التقرير عن مستشار رفيع آخر لبايدن قوله إن الأخير "يدرك جيدا" التحدي السياسي الذي يواجهه بعد المناظرة.والجمعة، أفادت تقارير أمريكية، بأن السيناتور مارك وارنر، يسعى لتشكيل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، لمطالبة بايدن بالانسحاب.وأشارت التقرير إلى أن قادة أعمال وممثلين للمجتمع المدني حثوا بايدن، في رسالة إلى البيت الأبيض، على الانسحاب، وذلك بعد يوم من تصريح الرئيسة التنفيذية لمجموعة ينتمون إليها بأن الأعضاء سيظلون يدعمونه إذا قرر الاستمرار.وأثار أداء بايدن الضعيف في المناظرة الأولى ضد ترامب الأسبوع الماضي مخاوف بين الديمقراطيين بشأن جدوى حملته، مما دفع بعض الديمقراطيين في مجلس النواب (الكونغرس) إلى مطالبته بالانسحاب من السباق الرئاسي.

https://sarabic.ae/20240705/ترامب-يدعو-بايدن-لإجراء-مناظرة-رئاسية-جديدة-دون-قواعد-1090484069.html

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جو بايدن, ترامب, الانتخابات الأمريكية, العالم, مناظرة