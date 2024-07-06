https://sarabic.ae/20240706/بوتين-يهنئ-بزشكيان-على-فوزه-بالانتخابات-الرئاسية-في-إيران-1090539205.html
بوتين يهنئ بزشكيان على فوزه بالانتخابات الرئاسية في إيران
بوتين يهنئ بزشكيان على فوزه بالانتخابات الرئاسية في إيران
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، على فوزه بالانتخابات الرئاسية في إيران. 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T08:44+0000
2024-07-06T08:44+0000
2024-07-06T08:44+0000
روسيا
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وقال بيان الكرملين، اليوم السبت، نقلا عن برقية الرئيس بوتين المرسلة للرئيس بزشكيان: "عزيزي السيد بزشكيان، تقبلوا تهنئتي القلبية على انتخابكم رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأضاف البيان: "العلاقات الروسية الإيرانية علاقات ودية وتعتمد على حسن الجوار، وتنسق موسكو وطهران، جهودهما بشكل فعال في حل القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي".وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، فوز مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية إن "مسعود بزشكيان فاز بأغلبية الأصوات في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية الـ14 وأصبح رئيس الشعب المنتخب".وأمس الجمعة، تنافس في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية مرشحان اثنان، هما الإصلاحي مسعود بزشكيان والمحافظ سعيد جليلي.أول تصريح لمسعود بزشكيان بعد فوزه برئاسة إيرانوجرت عملية اقتراع أولى في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشر يوم الجمعة الماضية 28 يونيو/حزيران، لم يحسم فيها أي من المرشحين السباق إلى كرسي الرئاسة.وتصدّر بزشكيان الجولة الأولى، بحصوله على أكثر من 10 ملايين صوت (42.6 في المئة) وجاء بعده جليلي الذي حصد 9.4 مليون صوت (38.8 في المئة)، بينما حصل رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، على 3.3 مليون صوت (13.8 في المئة)، واحتلّ المرتبة الأخيرة، مصطفى بورمحمدي بـ 206 آلاف صوت (أقل من واحد في المئة)، أما الأصوات الملغاة فقد بلغت 1.05 مليون (بنسبة 4.3 في المئة).
https://sarabic.ae/20240706/السيرة-الذاتية-للرئيس-الإيراني-المنتخب-مسعود-بزشكيان-1090537213.html
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روسيا
بوتين يهنئ بزشكيان على فوزه بالانتخابات الرئاسية في إيران
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، على فوزه بالانتخابات الرئاسية في إيران.
وقال بيان الكرملين، اليوم السبت، نقلا عن برقية الرئيس بوتين المرسلة للرئيس بزشكيان: "عزيزي السيد بزشكيان، تقبلوا تهنئتي القلبية على انتخابكم رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأضاف البيان: "العلاقات الروسية الإيرانية علاقات ودية وتعتمد على حسن الجوار، وتنسق موسكو وطهران، جهودهما بشكل فعال في حل القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي".
وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، فوز مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية إن "مسعود بزشكيان فاز بأغلبية الأصوات في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية الـ14 وأصبح رئيس الشعب المنتخب".
وأمس الجمعة، تنافس في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية مرشحان اثنان، هما الإصلاحي مسعود بزشكيان والمحافظ سعيد جليلي.
وجرت عملية اقتراع أولى في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشر يوم الجمعة الماضية 28 يونيو/حزيران، لم يحسم فيها أي من المرشحين السباق إلى كرسي الرئاسة.
وتصدّر بزشكيان الجولة الأولى، بحصوله على أكثر من 10 ملايين صوت (42.6 في المئة) وجاء بعده جليلي الذي حصد 9.4 مليون صوت (38.8 في المئة)، بينما حصل رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، على 3.3 مليون صوت (13.8 في المئة)، واحتلّ المرتبة الأخيرة، مصطفى بورمحمدي بـ 206 آلاف صوت (أقل من واحد في المئة)، أما الأصوات الملغاة فقد بلغت 1.05 مليون (بنسبة 4.3 في المئة).