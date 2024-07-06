https://sarabic.ae/20240706/بوتين-يهنئ-بزشكيان-على-فوزه-بالانتخابات-الرئاسية-في-إيران-1090539205.html

بوتين يهنئ بزشكيان على فوزه بالانتخابات الرئاسية في إيران

بوتين يهنئ بزشكيان على فوزه بالانتخابات الرئاسية في إيران

سبوتنيك عربي

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، على فوزه بالانتخابات الرئاسية في إيران. 06.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-06T08:44+0000

2024-07-06T08:44+0000

2024-07-06T08:44+0000

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/07/1089613267_0:132:3173:1917_1920x0_80_0_0_9bb336933613c1dfb118bf5ec737693a.jpg

وقال بيان الكرملين، اليوم السبت، نقلا عن برقية الرئيس بوتين المرسلة للرئيس بزشكيان: "عزيزي السيد بزشكيان، تقبلوا تهنئتي القلبية على انتخابكم رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأضاف البيان: "العلاقات الروسية الإيرانية علاقات ودية وتعتمد على حسن الجوار، وتنسق موسكو وطهران، جهودهما بشكل فعال في حل القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي".وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، فوز مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية إن "مسعود بزشكيان فاز بأغلبية الأصوات في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية الـ14 وأصبح رئيس الشعب المنتخب".وأمس الجمعة، تنافس في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية مرشحان اثنان، هما الإصلاحي مسعود بزشكيان والمحافظ سعيد جليلي.أول تصريح لمسعود بزشكيان بعد فوزه برئاسة إيرانوجرت عملية اقتراع أولى في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشر يوم الجمعة الماضية 28 يونيو/حزيران، لم يحسم فيها أي من المرشحين السباق إلى كرسي الرئاسة.وتصدّر بزشكيان الجولة الأولى، بحصوله على أكثر من 10 ملايين صوت (42.6 في المئة) وجاء بعده جليلي الذي حصد 9.4 مليون صوت (38.8 في المئة)، بينما حصل رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، على 3.3 مليون صوت (13.8 في المئة)، واحتلّ المرتبة الأخيرة، مصطفى بورمحمدي بـ 206 آلاف صوت (أقل من واحد في المئة)، أما الأصوات الملغاة فقد بلغت 1.05 مليون (بنسبة 4.3 في المئة).

https://sarabic.ae/20240706/السيرة-الذاتية-للرئيس-الإيراني-المنتخب-مسعود-بزشكيان-1090537213.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا