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وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
08:41 GMT
19 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
11:33 GMT
26 د
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هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
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29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي للتفاوض مع حماس ونتنياهو ييبحث صفقة حماس ، روسيا تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
12:03 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20240706/بوتين-يهنئ-بزشكيان-على-فوزه-بالانتخابات-الرئاسية-في-إيران-1090539205.html
بوتين يهنئ بزشكيان على فوزه بالانتخابات الرئاسية في إيران
بوتين يهنئ بزشكيان على فوزه بالانتخابات الرئاسية في إيران
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، على فوزه بالانتخابات الرئاسية في إيران. 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T08:44+0000
2024-07-06T08:44+0000
روسيا
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وقال بيان الكرملين، اليوم السبت، نقلا عن برقية الرئيس بوتين المرسلة للرئيس بزشكيان: "عزيزي السيد بزشكيان، تقبلوا تهنئتي القلبية على انتخابكم رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأضاف البيان: "العلاقات الروسية الإيرانية علاقات ودية وتعتمد على حسن الجوار، وتنسق موسكو وطهران، جهودهما بشكل فعال في حل القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي".وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، فوز مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية إن "مسعود بزشكيان فاز بأغلبية الأصوات في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية الـ14 وأصبح رئيس الشعب المنتخب".وأمس الجمعة، تنافس في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية مرشحان اثنان، هما الإصلاحي مسعود بزشكيان والمحافظ سعيد جليلي.أول تصريح لمسعود بزشكيان بعد فوزه برئاسة إيرانوجرت عملية اقتراع أولى في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشر يوم الجمعة الماضية 28 يونيو/حزيران، لم يحسم فيها أي من المرشحين السباق إلى كرسي الرئاسة.وتصدّر بزشكيان الجولة الأولى، بحصوله على أكثر من 10 ملايين صوت (42.6 في المئة) وجاء بعده جليلي الذي حصد 9.4 مليون صوت (38.8 في المئة)، بينما حصل رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، على 3.3 مليون صوت (13.8 في المئة)، واحتلّ المرتبة الأخيرة، مصطفى بورمحمدي بـ 206 آلاف صوت (أقل من واحد في المئة)، أما الأصوات الملغاة فقد بلغت 1.05 مليون (بنسبة 4.3 في المئة).
https://sarabic.ae/20240706/السيرة-الذاتية-للرئيس-الإيراني-المنتخب-مسعود-بزشكيان-1090537213.html
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روسيا
روسيا

بوتين يهنئ بزشكيان على فوزه بالانتخابات الرئاسية في إيران

08:44 GMT 06.07.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوركلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
كلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، على فوزه بالانتخابات الرئاسية في إيران.
وقال بيان الكرملين، اليوم السبت، نقلا عن برقية الرئيس بوتين المرسلة للرئيس بزشكيان: "عزيزي السيد بزشكيان، تقبلوا تهنئتي القلبية على انتخابكم رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأضاف البيان: "العلاقات الروسية الإيرانية علاقات ودية وتعتمد على حسن الجوار، وتنسق موسكو وطهران، جهودهما بشكل فعال في حل القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي".
الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
السيرة الذاتية للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان
07:08 GMT
وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، فوز مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية إن "مسعود بزشكيان فاز بأغلبية الأصوات في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية الـ14 وأصبح رئيس الشعب المنتخب".
وأمس الجمعة، تنافس في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية مرشحان اثنان، هما الإصلاحي مسعود بزشكيان والمحافظ سعيد جليلي.
أول تصريح لمسعود بزشكيان بعد فوزه برئاسة إيران
وجرت عملية اقتراع أولى في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشر يوم الجمعة الماضية 28 يونيو/حزيران، لم يحسم فيها أي من المرشحين السباق إلى كرسي الرئاسة.
وتصدّر بزشكيان الجولة الأولى، بحصوله على أكثر من 10 ملايين صوت (42.6 في المئة) وجاء بعده جليلي الذي حصد 9.4 مليون صوت (38.8 في المئة)، بينما حصل رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، على 3.3 مليون صوت (13.8 في المئة)، واحتلّ المرتبة الأخيرة، مصطفى بورمحمدي بـ 206 آلاف صوت (أقل من واحد في المئة)، أما الأصوات الملغاة فقد بلغت 1.05 مليون (بنسبة 4.3 في المئة).
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