https://sarabic.ae/20240706/دراسة-حديثة-تلوث-الهواء-يتسبب-بـ7-من-الوفيات-في-الهند-1090536349.html

دراسة حديثة: تلوث الهواء يتسبب بـ7% من الوفيات في الهند

دراسة حديثة: تلوث الهواء يتسبب بـ7% من الوفيات في الهند

سبوتنيك عربي

أفادت دراسة حديثة أن أكثر من 7% من إجمالي حالات الوفاة في أكبر 10 مدن هندية مرتبطة بتلوث الهواء، ما دفع الباحثين إلى المطالبة باتخاذ إجراءات لإنقاذ عشرات... 06.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-06T06:12+0000

2024-07-06T06:12+0000

2024-07-06T06:12+0000

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وحسب موقع "إنديا توداي"، قام باحثون بقيادة هندية بدراسة مستويات الجسيمات الدقيقة المسببة للسرطان والمُعروفة باسم ملوثات "PM2.5" في مدن أحمد آباد وبنغالورو وتشيناي ودلهي وحيدرآباد وكولكاتا ومومباي وبيون وشيملا وفاراناسي.ووجد الباحثون أن "أكثر من 33 ألف حالة وفاة سنويا، في الفترة من 2008 إلى 2019، كانت بسبب إلى التعرض لـ"PM2.5"، الذي يزيد عن توصية منظمة الصحة العالمية البالغة 15 ميكروغراما لكل متر مكعب".وكانت العاصمة الهندية نيو دلهي، هي الأسوأ، حيث سجلت 12 ألف حالة وفاة سنوية مرتبطة بتلوث الهواء أو 11.5% من الإجمالي.وأكد الباحثون أنه حتى المدن التي لا يُعتقد أن تلوث الهواء فيها بهذا السوء، مثل مومباي وكولكاتا وتشيناي، شهدت معدلات وفيات مرتفعة، وطالبوا بتشديد معايير جودة الهواء في الهند.وقال جويل شوارتز، المؤلف المشارك في الدراسة من جامعة هارفارد، إن خفض هذا الحد وتطبيقه "سينقذ عشرات الآلاف من الأرواح سنويا".وأضاف في بيان: "طرق السيطرة على التلوث موجودة ويتم استخدامها في أماكن أخرى، ويجب تطبيقها بشكل عاجل في الهند".ووفقا للصحة العالمية، فإن استنشاق أكثر من الكمية الموصى بها من ملوثات الهواء "PM2.5"، قد يؤدي إلى السكتات الدماغية وأمراض القلب وسرطان الرئة وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

https://sarabic.ae/20210902/دراسة-علمية-520-مليون-شخص-في-الهند-مهددين-بالوفاة-بسبب-تلوث-الهواء-1050018690.html

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