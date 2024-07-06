https://sarabic.ae/20240706/مقارنة-بين-سو-30-الروسية-وإف-15-الأمريكية-1090542753.html
مقارنة بين "سو-30" الروسية و"إف-15" الأمريكية
مقارنة بين "سو-30" الروسية و"إف-15" الأمريكية
سبوتنيك عربي
تصنف مقاتلة "سو-30 إس إم" الروسية ضمن الطائرات الحربية المتعددة المهام ذات المحركين، التي يمكنها اختراق الدفاعات الجوية للعدو، وتستطيع حمل 8 أطنان من الأسلحة... 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T12:05+0000
2024-07-06T12:05+0000
2024-07-06T12:05+0000
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وتصنف مقاتلة "إف-15 إيغل" الأمريكية ضمن الطائرات الحربية المتعددة المهام، التي يمكنها تنفيذ مهام القصف الأرضي وخوض معارك جوية، ويقود "سو-30" طاقم مكون من طيارين، بينما يتكون طاقم "إف-15" من طيار واحد.
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انفوجرافيك, инфографика
مقارنة بين "سو-30" الروسية و"إف-15" الأمريكية
تصنف مقاتلة "سو-30 إس إم" الروسية ضمن الطائرات الحربية المتعددة المهام ذات المحركين، التي يمكنها اختراق الدفاعات الجوية للعدو، وتستطيع حمل 8 أطنان من الأسلحة وتمتلك 12 نقطة تعليق خارجية.
وتصنف مقاتلة "إف-15 إيغل" الأمريكية ضمن الطائرات الحربية المتعددة المهام، التي يمكنها تنفيذ مهام القصف الأرضي وخوض معارك جوية، ويقود "سو-30" طاقم مكون من طيارين، بينما يتكون طاقم "إف-15" من طيار واحد.