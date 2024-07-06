مقارنة بين "سو-30" الروسية و"إف-15" الأمريكية

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
08:18 GMT
23 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
08:41 GMT
19 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
11:33 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي للتفاوض مع حماس ونتنياهو ييبحث صفقة حماس ، روسيا تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
08:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
11:03 GMT
19 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:22 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: هناك فجوات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.. بوتين: تنفيذ مبادرات السلام الروسية حول أوكرانيا سيسمح ببدء المفاوضات
17:03 GMT
59 د
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https://sarabic.ae/20240706/مقارنة-بين-سو-30-الروسية-وإف-15-الأمريكية-1090542753.html
مقارنة بين "سو-30" الروسية و"إف-15" الأمريكية
مقارنة بين "سو-30" الروسية و"إف-15" الأمريكية
سبوتنيك عربي
تصنف مقاتلة "سو-30 إس إم" الروسية ضمن الطائرات الحربية المتعددة المهام ذات المحركين، التي يمكنها اختراق الدفاعات الجوية للعدو، وتستطيع حمل 8 أطنان من الأسلحة... 06.07.2024, سبوتنيك عربي
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وتصنف مقاتلة "إف-15 إيغل" الأمريكية ضمن الطائرات الحربية المتعددة المهام، التي يمكنها تنفيذ مهام القصف الأرضي وخوض معارك جوية، ويقود "سو-30" طاقم مكون من طيارين، بينما يتكون طاقم "إف-15" من طيار واحد.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

مقارنة بين "سو-30" الروسية و"إف-15" الأمريكية

12:05 GMT 06.07.2024
تابعنا عبر
تصنف مقاتلة "سو-30 إس إم" الروسية ضمن الطائرات الحربية المتعددة المهام ذات المحركين، التي يمكنها اختراق الدفاعات الجوية للعدو، وتستطيع حمل 8 أطنان من الأسلحة وتمتلك 12 نقطة تعليق خارجية.
وتصنف مقاتلة "إف-15 إيغل" الأمريكية ضمن الطائرات الحربية المتعددة المهام، التي يمكنها تنفيذ مهام القصف الأرضي وخوض معارك جوية، ويقود "سو-30" طاقم مكون من طيارين، بينما يتكون طاقم "إف-15" من طيار واحد.
مقارنة بين سو - 30 الروسية وإف - 15 الأمريكية - سبوتنيك عربي
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