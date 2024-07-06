https://sarabic.ae/20240706/وزير-الخارجية-المصري-أزمة-السودان-تؤثر-على-العالم-وأجبرت-الملايين-على-النزوح-1090538072.html

وزير الخارجية المصري: أزمة السودان تؤثر على العالم وأجبرت الملايين على النزوح

وزير الخارجية المصري: أزمة السودان تؤثر على العالم وأجبرت الملايين على النزوح

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بأن "الأزمة في السودان، تسببت في نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية وهو الأمر الذي أدى إلى تداعيات صحية كارثية"،... 06.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-06T08:00+0000

2024-07-06T08:00+0000

2024-07-06T08:00+0000

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وفي كلمة له في مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية بالقاهرة، وجّه عبد العاطي، الشكر لجميع المشاركين على تلبية الدعوة المصرية للمشاركة في هذا المؤتمر لمناقشة الأوضاع في السودان، مؤكدًا أن "الأزمة في السودان تتطلب معالجة جذورها عبر حل سياسي شامل".وأوضح أنه "ليس خفيا التداعيات الخطيرة للتطورات في السودان، مع نزوح الملايين والخسائر المادية الجسيمة"، مؤكدًا أن "مصر تعمل على تكثيف اتصالاتها من خلال العمل الوثيق مع المنظمات الدولية والدول المانحة لدعم دول الجوار المتضررة من الأزمة".وأضاف وزير الخارجية المصري أن "الحكومة المصرية قدمت مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء في السودان"، مؤكدًا أن "مصر ستستمر في بذل كل ما في وسعها لوقف نزيف الدم السوداني الغالي".وقال عبد العاطي إن "تبعات الأزمة السودانية تشكل خطرا على المنطقة والعالم"، مشددًا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في السودان فورًا.وكانت مصر قد أعلنت أن القاهرة ستستضيف مؤتمراً يجمع القوى السياسية المدنية السودانية، في إطار بذل الجهود الممكنة لمساعدة السودان على تجاوز أزمته، ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب السوداني، وأمن واستقرار المنطقة.وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي