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وزير الخارجية المصري: أزمة السودان تؤثر على العالم وأجبرت الملايين على النزوح
وزير الخارجية المصري: أزمة السودان تؤثر على العالم وأجبرت الملايين على النزوح
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بأن "الأزمة في السودان، تسببت في نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية وهو الأمر الذي أدى إلى تداعيات صحية كارثية"،... 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T08:00+0000
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وفي كلمة له في مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية بالقاهرة، وجّه عبد العاطي، الشكر لجميع المشاركين على تلبية الدعوة المصرية للمشاركة في هذا المؤتمر لمناقشة الأوضاع في السودان، مؤكدًا أن "الأزمة في السودان تتطلب معالجة جذورها عبر حل سياسي شامل".وأوضح أنه "ليس خفيا التداعيات الخطيرة للتطورات في السودان، مع نزوح الملايين والخسائر المادية الجسيمة"، مؤكدًا أن "مصر تعمل على تكثيف اتصالاتها من خلال العمل الوثيق مع المنظمات الدولية والدول المانحة لدعم دول الجوار المتضررة من الأزمة".وأضاف وزير الخارجية المصري أن "الحكومة المصرية قدمت مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء في السودان"، مؤكدًا أن "مصر ستستمر في بذل كل ما في وسعها لوقف نزيف الدم السوداني الغالي".وقال عبد العاطي إن "تبعات الأزمة السودانية تشكل خطرا على المنطقة والعالم"، مشددًا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في السودان فورًا.وكانت مصر قد أعلنت أن القاهرة ستستضيف مؤتمراً يجمع القوى السياسية المدنية السودانية، في إطار بذل الجهود الممكنة لمساعدة السودان على تجاوز أزمته، ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب السوداني، وأمن واستقرار المنطقة.وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240529/السودان-يشترط-استبعاد-الدول-الراعية-للمليشيا-من-مؤتمر-تستضيفه-مصر-1089324192.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير الخارجية المصري: أزمة السودان تؤثر على العالم وأجبرت الملايين على النزوح

08:00 GMT 06.07.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بأن "الأزمة في السودان، تسببت في نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية وهو الأمر الذي أدى إلى تداعيات صحية كارثية"، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإيقاف حرب السودان.
وفي كلمة له في مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية بالقاهرة، وجّه عبد العاطي، الشكر لجميع المشاركين على تلبية الدعوة المصرية للمشاركة في هذا المؤتمر لمناقشة الأوضاع في السودان، مؤكدًا أن "الأزمة في السودان تتطلب معالجة جذورها عبر حل سياسي شامل".
وأوضح أنه "ليس خفيا التداعيات الخطيرة للتطورات في السودان، مع نزوح الملايين والخسائر المادية الجسيمة"، مؤكدًا أن "مصر تعمل على تكثيف اتصالاتها من خلال العمل الوثيق مع المنظمات الدولية والدول المانحة لدعم دول الجوار المتضررة من الأزمة".
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29 مايو, 18:52 GMT
وأضاف وزير الخارجية المصري أن "الحكومة المصرية قدمت مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء في السودان"، مؤكدًا أن "مصر ستستمر في بذل كل ما في وسعها لوقف نزيف الدم السوداني الغالي".
وقال عبد العاطي إن "تبعات الأزمة السودانية تشكل خطرا على المنطقة والعالم"، مشددًا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في السودان فورًا.
وكانت مصر قد أعلنت أن القاهرة ستستضيف مؤتمراً يجمع القوى السياسية المدنية السودانية، في إطار بذل الجهود الممكنة لمساعدة السودان على تجاوز أزمته، ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب السوداني، وأمن واستقرار المنطقة.
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.
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