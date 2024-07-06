https://sarabic.ae/20240706/وفاة-اللاعب-المصري-أحمد-رفعت-إثر-تدهور-حالته-الصحية-منذ-فقده-الوعي-في-الملعب-1090536818.html

وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت إثر تدهور حالته الصحية منذ فقده الوعي في الملعب

وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت إثر تدهور حالته الصحية منذ فقده الوعي في الملعب

سبوتنيك عربي

أعلن نادي مودرن سبورت، الذي يلعب في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، وفاة لاعبه ونجم منتخب مصر، أحمد رفعت، عن عمر 31 عاما. 06.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-06T06:40+0000

2024-07-06T06:40+0000

2024-07-06T06:40+0000

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وكان أحمد رفعت، قد تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء مباراة لفريقه في مسابقة الدوري المصري، في مارس/ آذار الماضي، خلال شهر رمضان. وتم نقل رفعت إثر ذلك على الفور إلى المستشفى، حيث ظل تحت المراقبة والرعاية الطبية لأسابيع عدة.وتقرر مغادرته للمستشفى شهر أبريل/ نيسان الماضي، بعد استقرار حالته الطبية، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي لجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب.وكان آخر ظهور لأحمد رفعت، في لقاء تليفزيوني يوم 23 يونيو/حزيران الماضي.

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