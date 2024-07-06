وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت إثر تدهور حالته الصحية منذ فقده الوعي في الملعب

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البرنامج الصباحي
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وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
08:18 GMT
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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
08:41 GMT
19 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
11:33 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:46 GMT
14 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي للتفاوض مع حماس ونتنياهو ييبحث صفقة حماس ، روسيا تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
08:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
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كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
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19 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:22 GMT
19 د
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لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
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نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
12:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240706/وفاة-اللاعب-المصري-أحمد-رفعت-إثر-تدهور-حالته-الصحية-منذ-فقده-الوعي-في-الملعب-1090536818.html
وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت إثر تدهور حالته الصحية منذ فقده الوعي في الملعب
وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت إثر تدهور حالته الصحية منذ فقده الوعي في الملعب
سبوتنيك عربي
أعلن نادي مودرن سبورت، الذي يلعب في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، وفاة لاعبه ونجم منتخب مصر، أحمد رفعت، عن عمر 31 عاما. 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T06:40+0000
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وكان أحمد رفعت، قد تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء مباراة لفريقه في مسابقة الدوري المصري، في مارس/ آذار الماضي، خلال شهر رمضان. وتم نقل رفعت إثر ذلك على الفور إلى المستشفى، حيث ظل تحت المراقبة والرعاية الطبية لأسابيع عدة.وتقرر مغادرته للمستشفى شهر أبريل/ نيسان الماضي، بعد استقرار حالته الطبية، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي لجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب.وكان آخر ظهور لأحمد رفعت، في لقاء تليفزيوني يوم 23 يونيو/حزيران الماضي.
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رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار

وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت إثر تدهور حالته الصحية منذ فقده الوعي في الملعب

06:40 GMT 06.07.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZالمصري أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فيوتشر
المصري أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فيوتشر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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حصري
أعلن نادي مودرن سبورت، الذي يلعب في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، وفاة لاعبه ونجم منتخب مصر، أحمد رفعت، عن عمر 31 عاما.
وكان أحمد رفعت، قد تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء مباراة لفريقه في مسابقة الدوري المصري، في مارس/ آذار الماضي، خلال شهر رمضان.
وتم نقل رفعت إثر ذلك على الفور إلى المستشفى، حيث ظل تحت المراقبة والرعاية الطبية لأسابيع عدة.
وتقرر مغادرته للمستشفى شهر أبريل/ نيسان الماضي، بعد استقرار حالته الطبية، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي لجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب.
وكان آخر ظهور لأحمد رفعت، في لقاء تليفزيوني يوم 23 يونيو/حزيران الماضي.
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