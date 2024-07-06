https://sarabic.ae/20240706/وفاة-اللاعب-المصري-أحمد-رفعت-إثر-تدهور-حالته-الصحية-منذ-فقده-الوعي-في-الملعب-1090536818.html
وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت إثر تدهور حالته الصحية منذ فقده الوعي في الملعب
وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت إثر تدهور حالته الصحية منذ فقده الوعي في الملعب
سبوتنيك عربي
أعلن نادي مودرن سبورت، الذي يلعب في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، وفاة لاعبه ونجم منتخب مصر، أحمد رفعت، عن عمر 31 عاما. 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T06:40+0000
2024-07-06T06:40+0000
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وكان أحمد رفعت، قد تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء مباراة لفريقه في مسابقة الدوري المصري، في مارس/ آذار الماضي، خلال شهر رمضان. وتم نقل رفعت إثر ذلك على الفور إلى المستشفى، حيث ظل تحت المراقبة والرعاية الطبية لأسابيع عدة.وتقرر مغادرته للمستشفى شهر أبريل/ نيسان الماضي، بعد استقرار حالته الطبية، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي لجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب.وكان آخر ظهور لأحمد رفعت، في لقاء تليفزيوني يوم 23 يونيو/حزيران الماضي.
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رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار
وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت إثر تدهور حالته الصحية منذ فقده الوعي في الملعب
حصري
أعلن نادي مودرن سبورت، الذي يلعب في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، وفاة لاعبه ونجم منتخب مصر، أحمد رفعت، عن عمر 31 عاما.
وكان أحمد رفعت، قد تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء مباراة لفريقه في مسابقة الدوري المصري، في مارس/ آذار الماضي، خلال شهر رمضان.
وتم نقل رفعت إثر ذلك على الفور إلى المستشفى، حيث ظل تحت المراقبة والرعاية الطبية لأسابيع عدة.
وتقرر مغادرته للمستشفى شهر أبريل/ نيسان الماضي، بعد استقرار حالته الطبية، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي لجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب.
وكان آخر ظهور لأحمد رفعت، في لقاء تليفزيوني يوم 23 يونيو/حزيران الماضي.