https://sarabic.ae/20240707/إعلام-رئيس-المخابرات-الأمريكية-يزور-القاهرة-للمشاركة-في-مفاوضات-صفقة-الأسرى-بين-إسرائيل-وحماس-1090574326.html
إعلام: رئيس المخابرات الأمريكية يزور القاهرة للمشاركة في مفاوضات صفقة الأسرى بين إسرائيل و"حماس"
إعلام: رئيس المخابرات الأمريكية يزور القاهرة للمشاركة في مفاوضات صفقة الأسرى بين إسرائيل و"حماس"
سبوتنيك عربي
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن وفدا إسرائيليا سيصل القاهرة خلال ساعات لاستئناف مفاوضات التهدئة في قطاع غزة. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T16:11+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأشارت القناة أيضا إلى أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" ويليام بيرنز، سيزور القاهرة، هذا الأسبوع، للغرض ذاته.ونقلت القناة المصرية عن مصدر رفيع المستوى قوله إن "وفدا إسرائيليا يضم مسؤولين من جميع الأجهزة المعنية بمفاوضات الأسرى، من المتوقع وصوله القاهرة خلال الساعات القادمة وذلك لاستئناف مفاوضات التهدئة بقطاع غزة".وأضاف المصدر أنه "من المتوقع أن يتوجه رئيس الـ"سي آي أيه" إلى القاهرة هذا الأسبوع للمشاركة في المفاوضات بشأن صفقة الأسرى وإنهاء الحرب المستمرة منذ 9 أشهر في قطاع غزة".وكانت تقارير أمريكية قد أفادت، أمس السبت، بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، سيزور العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع المقبل، للمشاركة في محادثات حول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووفقا للتقارير، سيشارك في المحادثات رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد بارنياع، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: رئيس المخابرات الأمريكية يزور القاهرة للمشاركة في مفاوضات صفقة الأسرى بين إسرائيل و"حماس"
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن وفدا إسرائيليا سيصل القاهرة خلال ساعات لاستئناف مفاوضات التهدئة في قطاع غزة.
القاهرة - سبوتنيك
. وأشارت القناة أيضا إلى أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" ويليام بيرنز، سيزور القاهرة، هذا الأسبوع، للغرض ذاته.
ونقلت القناة المصرية عن مصدر رفيع المستوى قوله إن "وفدا إسرائيليا يضم مسؤولين من جميع الأجهزة المعنية بمفاوضات الأسرى، من المتوقع وصوله القاهرة خلال الساعات القادمة وذلك لاستئناف مفاوضات التهدئة بقطاع غزة".
وأضاف المصدر أنه "من المتوقع أن يتوجه رئيس الـ"سي آي أيه" إلى القاهرة هذا الأسبوع للمشاركة في المفاوضات بشأن صفقة الأسرى وإنهاء الحرب المستمرة منذ 9 أشهر في قطاع غزة".
وكانت تقارير أمريكية قد أفادت، أمس السبت، بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، سيزور العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع المقبل، للمشاركة في محادثات حول صفقة التبادل ووقف إطلاق
النار في قطاع غزة.
ووفقا للتقارير، سيشارك في المحادثات رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد بارنياع، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب
المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.