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كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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27 د
الإنسان والثقافة
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09:30 GMT
29 د
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ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
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لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
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نتنياهو: هناك فجوات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.. بوتين: تنفيذ مبادرات السلام الروسية حول أوكرانيا سيسمح ببدء المفاوضات
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108 د
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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123 د
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08:17 GMT
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المقهى الثقافي
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
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https://sarabic.ae/20240707/الرئيس-الصومالي-يتهم-إثيوبيا-بالمراوغة-بشأن-مذكرة-أرض-الصومال-1090567034.html
الرئيس الصومالي يتهم إثيوبيا بالمراوغة بشأن مذكرة "أرض الصومال"
الرئيس الصومالي يتهم إثيوبيا بالمراوغة بشأن مذكرة "أرض الصومال"
سبوتنيك عربي
اتهم الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إثيوبيا بالمراوغة بشأن مذكرة التفاهم التي وقعتها مع "إقليم أرض الصومال"، حيث أكد أن إثيوبيا لم تناقش أمر المذكرة بل تراوغ... 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T13:08+0000
2024-07-07T13:08+0000
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وأوضح الرئيس الصومالي عبر منصة "إكس" أن بلاده "لم تتسبب بالأزمة ولا تعارض الوساطة، وأن إثيوبيا هي التي تستمر في محاولة التنصل من إخفاقاتها الدبلوماسية"، على حد تعبيره.يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، طرد الصومال السفير الإثيوبي لديه، ردا على توقيع اتفاق مع إقليم أرض الصومال الانفصالي"، وقالت وسائل الإعلام إن "الصومال قرر أيضا غلق قنصليتين إثيوبيتين في بونتلاند وأرض الصومال". ووقعت إثيوبيا اتفاقا مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، يمنحها الاتفاق فرصة الوصول إلى البحر الأحمر، دون الرجوع إلى مقديشو، التي وصفت ذلك بـ"الانتهاك غير القانوني"، وأصدرت قرارًا يلغي الاتفاقية، متعهدة بحماية سيادة البلاد ضد أي انتهاك.من جهتها، دعت وزارة الخارجية الصومالية دول الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى اتخاذ ما وصفته بالـ"موقف المبدئي" بشأن مذكرة التفاهم، التي وقعتها إثيوبيا مع منطقة "أرض الصومال" الانفصالية.وطالبت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، بإدانة ما وصفته بـ"الاعتداء غير المبرر" من جانب إثيوبيا على سيادة الصومال.ووصفت الوزارة "مذكرة التفاهم" الموقعة بين إثيوبيا و منطقة أرض الصومال بأنها "غير قانونية" وأنها تمثل "انتهاكًا صارخا لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي".وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن "أديس أبابا لا تريد التسبب في ضرر لأي دولة"، مشيرًا إلى أن بلاده ترغب في تعزيز التعاون مع الجميع.
https://sarabic.ae/20240704/ما-حقيقة-التجهيز-لعملية-تفاوضية-بين-حركة-الشباب-والحكومة-الصومالية-1090474150.html
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العالم, العالم العربي, الصومال, أخبار إثيوبيا, الأخبار
العالم, العالم العربي, الصومال, أخبار إثيوبيا, الأخبار

الرئيس الصومالي يتهم إثيوبيا بالمراوغة بشأن مذكرة "أرض الصومال"

13:08 GMT 07.07.2024
© Photo / Saudi Ministry of Informationرئيس الصومال حسن شيخ محمود خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة
رئيس الصومال حسن شيخ محمود خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
© Photo / Saudi Ministry of Information
تابعنا عبر
اتهم الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إثيوبيا بالمراوغة بشأن مذكرة التفاهم التي وقعتها مع "إقليم أرض الصومال"، حيث أكد أن إثيوبيا لم تناقش أمر المذكرة بل تراوغ وتطالب أطرافا أخرى بالوساطة.
وأوضح الرئيس الصومالي عبر منصة "إكس" أن بلاده "لم تتسبب بالأزمة ولا تعارض الوساطة، وأن إثيوبيا هي التي تستمر في محاولة التنصل من إخفاقاتها الدبلوماسية"، على حد تعبيره.
يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، طرد الصومال السفير الإثيوبي لديه، ردا على توقيع اتفاق مع إقليم أرض الصومال الانفصالي"، وقالت وسائل الإعلام إن "الصومال قرر أيضا غلق قنصليتين إثيوبيتين في بونتلاند وأرض الصومال".
ووقعت إثيوبيا اتفاقا مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، يمنحها الاتفاق فرصة الوصول إلى البحر الأحمر، دون الرجوع إلى مقديشو، التي وصفت ذلك بـ"الانتهاك غير القانوني"، وأصدرت قرارًا يلغي الاتفاقية، متعهدة بحماية سيادة البلاد ضد أي انتهاك.
من جهتها، دعت وزارة الخارجية الصومالية دول الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى اتخاذ ما وصفته بالـ"موقف المبدئي" بشأن مذكرة التفاهم، التي وقعتها إثيوبيا مع منطقة "أرض الصومال" الانفصالية.
الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
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وطالبت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، بإدانة ما وصفته بـ"الاعتداء غير المبرر" من جانب إثيوبيا على سيادة الصومال.
ووصفت الوزارة "مذكرة التفاهم" الموقعة بين إثيوبيا و منطقة أرض الصومال بأنها "غير قانونية" وأنها تمثل "انتهاكًا صارخا لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي".
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن "أديس أبابا لا تريد التسبب في ضرر لأي دولة"، مشيرًا إلى أن بلاده ترغب في تعزيز التعاون مع الجميع.
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