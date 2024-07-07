https://sarabic.ae/20240707/العراق-يستأنف-تسيير-رحلات-جوية-مباشرة-مع-الصين-بعد-توقف-لسنوات-1090561781.html
العراق يستأنف تسيير رحلات جوية مباشرة مع الصين بعد توقف لسنوات
العراق يستأنف تسيير رحلات جوية مباشرة مع الصين بعد توقف لسنوات
سبوتنيك عربي
أعلنت الخطوط الجوية العراقية عن بدء تسيير الرحلات المباشرة بين بغداد وبكين، بعد توقف استمر سنوات عدة. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T08:42+0000
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وأشارت في هذا الإطار، إلى أنه انطلقت، ظهر أمس السبت، الرحلة الأولى بين البلدين من مطار بغداد الدولي اإلى مطار بكين داشينغ الدولي، وفقا لبيان لها على مواقع التواصل.وأوضحت الشركة أن الخطوة جاءت "انسجاما مع توجيهات وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي، بضرورة توسيع وجهات الناقل الوطني إلى مختلف القطاعات الإقليمية والدولية".من ناحيته نقل البيان عن مدير عام الشركة، المهندس مناف عبد المنعم، قوله إن "عودة تشغيل هذا الخط الحيوي بين العراق والصين، والذي يعد الثاني من نوعه بعد قطاع (كوانجو)، يعد خطوة مهمة لاسيما وأنه سيفتح آفاق جديدة من التعاون المشترك بين بغداد وبكين".وتابع عبد المنعم أن "عدد الرحلات المجدولة لهذا القطاع تم تحديدها بواقع رحلتين أسبوعيا، ذهابا من العراق يومي السبت والثلاثاء، وإيابا من بكين يومي الأحد والأربعاء.كما أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية عن أنه تم تخصيص أحدث الطائرات لخدمة الخط "بغداد – بكين"، وهي من طراز "دريم لاينر"، التي تمتاز برفاهية السفر العالية، وقطع المسافات الطويلة.
https://sarabic.ae/20230114/مسؤول-في-الخطوط-الجوية-العراقية-إيرباص-a220-ستدخل-الخدمة-خلال-أيام-1072284212.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الصين, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, الصين, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
العراق يستأنف تسيير رحلات جوية مباشرة مع الصين بعد توقف لسنوات
أعلنت الخطوط الجوية العراقية عن بدء تسيير الرحلات المباشرة بين بغداد وبكين، بعد توقف استمر سنوات عدة.
وأشارت في هذا الإطار، إلى أنه انطلقت، ظهر أمس السبت، الرحلة الأولى بين البلدين من مطار بغداد الدولي اإلى مطار بكين داشينغ الدولي، وفقا لبيان لها على مواقع التواصل.
وأوضحت الشركة أن الخطوة جاءت "انسجاما مع توجيهات وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي، بضرورة توسيع وجهات الناقل الوطني إلى مختلف القطاعات الإقليمية والدولية".
من ناحيته نقل البيان عن مدير عام الشركة، المهندس مناف عبد المنعم، قوله إن "عودة تشغيل هذا الخط الحيوي بين العراق والصين، والذي يعد الثاني من نوعه بعد قطاع (كوانجو)، يعد خطوة مهمة لاسيما وأنه سيفتح آفاق جديدة من التعاون المشترك بين بغداد وبكين".
وتابع عبد المنعم أن "عدد الرحلات المجدولة لهذا القطاع تم تحديدها بواقع رحلتين أسبوعيا، ذهابا من العراق يومي السبت والثلاثاء، وإيابا من بكين يومي الأحد والأربعاء.
كما أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية عن أنه تم تخصيص أحدث الطائرات لخدمة الخط "بغداد – بكين"، وهي من طراز "دريم لاينر"، التي تمتاز برفاهية السفر العالية، وقطع المسافات الطويلة.