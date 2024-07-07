العراق يستأنف تسيير رحلات جوية مباشرة مع الصين بعد توقف لسنوات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
08:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
11:03 GMT
19 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:22 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: هناك فجوات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.. بوتين: تنفيذ مبادرات السلام الروسية حول أوكرانيا سيسمح ببدء المفاوضات
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:17 GMT
39 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
08:56 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
09:30 GMT
16 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما والهيمنة
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
11:03 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:38 GMT
21 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
16:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240707/العراق-يستأنف-تسيير-رحلات-جوية-مباشرة-مع-الصين-بعد-توقف-لسنوات-1090561781.html
العراق يستأنف تسيير رحلات جوية مباشرة مع الصين بعد توقف لسنوات
العراق يستأنف تسيير رحلات جوية مباشرة مع الصين بعد توقف لسنوات
سبوتنيك عربي
أعلنت الخطوط الجوية العراقية عن بدء تسيير الرحلات المباشرة بين بغداد وبكين، بعد توقف استمر سنوات عدة. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T08:42+0000
2024-07-07T08:42+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الصين
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102592/51/1025925145_0:311:4560:2876_1920x0_80_0_0_32fc1a4ccc21ba0f8a3206f898eed591.jpg
وأشارت في هذا الإطار، إلى أنه انطلقت، ظهر أمس السبت، الرحلة الأولى بين البلدين من مطار بغداد الدولي اإلى مطار بكين داشينغ الدولي، وفقا لبيان لها على مواقع التواصل.وأوضحت الشركة أن الخطوة جاءت "انسجاما مع توجيهات وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي، بضرورة توسيع وجهات الناقل الوطني إلى مختلف القطاعات الإقليمية والدولية".من ناحيته نقل البيان عن مدير عام الشركة، المهندس مناف عبد المنعم، قوله إن "عودة تشغيل هذا الخط الحيوي بين العراق والصين، والذي يعد الثاني من نوعه بعد قطاع (كوانجو)، يعد خطوة مهمة لاسيما وأنه سيفتح آفاق جديدة من التعاون المشترك بين بغداد وبكين".وتابع عبد المنعم أن "عدد الرحلات المجدولة لهذا القطاع تم تحديدها بواقع رحلتين أسبوعيا، ذهابا من العراق يومي السبت والثلاثاء، وإيابا من بكين يومي الأحد والأربعاء.كما أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية عن أنه تم تخصيص أحدث الطائرات لخدمة الخط "بغداد – بكين"، وهي من طراز "دريم لاينر"، التي تمتاز برفاهية السفر العالية، وقطع المسافات الطويلة.
https://sarabic.ae/20230114/مسؤول-في-الخطوط-الجوية-العراقية-إيرباص-a220-ستدخل-الخدمة-خلال-أيام-1072284212.html
العراق
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102592/51/1025925145_156:0:4404:3186_1920x0_80_0_0_db0a66b6d6638493712a372f1b5b6025.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, الصين, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, الصين, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

العراق يستأنف تسيير رحلات جوية مباشرة مع الصين بعد توقف لسنوات

08:42 GMT 07.07.2024
© AP Photo / Karim Kadimالخطوط الجوية العراقية
الخطوط الجوية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Karim Kadim
تابعنا عبر
أعلنت الخطوط الجوية العراقية عن بدء تسيير الرحلات المباشرة بين بغداد وبكين، بعد توقف استمر سنوات عدة.
وأشارت في هذا الإطار، إلى أنه انطلقت، ظهر أمس السبت، الرحلة الأولى بين البلدين من مطار بغداد الدولي اإلى مطار بكين داشينغ الدولي، وفقا لبيان لها على مواقع التواصل.
وأوضحت الشركة أن الخطوة جاءت "انسجاما مع توجيهات وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي، بضرورة توسيع وجهات الناقل الوطني إلى مختلف القطاعات الإقليمية والدولية".
طائرة إيرباص للخطوط الجوية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
مسؤول في الخطوط الجوية العراقية: "إيرباص A220" ستدخل الخدمة خلال أيام
14 يناير 2023, 20:05 GMT
من ناحيته نقل البيان عن مدير عام الشركة، المهندس مناف عبد المنعم، قوله إن "عودة تشغيل هذا الخط الحيوي بين العراق والصين، والذي يعد الثاني من نوعه بعد قطاع (كوانجو)، يعد خطوة مهمة لاسيما وأنه سيفتح آفاق جديدة من التعاون المشترك بين بغداد وبكين".
وتابع عبد المنعم أن "عدد الرحلات المجدولة لهذا القطاع تم تحديدها بواقع رحلتين أسبوعيا، ذهابا من العراق يومي السبت والثلاثاء، وإيابا من بكين يومي الأحد والأربعاء.
كما أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية عن أنه تم تخصيص أحدث الطائرات لخدمة الخط "بغداد – بكين"، وهي من طراز "دريم لاينر"، التي تمتاز برفاهية السفر العالية، وقطع المسافات الطويلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مظاهرات أمام منازل 18 وزيرا إسرائيليا تطالب بوقف الحرب07:07 GMTВоеннослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала