القوات الروسية تدمر منصتي إطلاق صواريخ "باتريوت" أوكرانيتين في مقاطعة أوديسا.. فيديو

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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
11:03 GMT
19 د
المقهى الثقافي
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11:22 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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ع الموجة مع ايلي
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183 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: هناك فجوات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.. بوتين: تنفيذ مبادرات السلام الروسية حول أوكرانيا سيسمح ببدء المفاوضات
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59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:17 GMT
39 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
08:56 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
09:30 GMT
16 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما والهيمنة
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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مساحة حرة
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240707/القوات-الروسية-تدمر-منصتي-إطلاق-صواريخ-باتريوت-أوكرانيتين-في-مقاطعة-أوديسا-فيديو-1090559005.html
القوات الروسية تدمر منصتي إطلاق صواريخ "باتريوت" أوكرانيتين في مقاطعة أوديسا.. فيديو
القوات الروسية تدمر منصتي إطلاق صواريخ "باتريوت" أوكرانيتين في مقاطعة أوديسا.. فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، لقطات لضربة وجهتها القوات الروسية بصواريخ "إسكندر"، دمرت خلالها منصتي إطلاق صواريخ دفاع جوي "باتريوت" ورادارًا للقوات... 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T06:51+0000
2024-07-07T06:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن "طاقم منظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر" وجّه ضربة لموقع بطارية صواريخ الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت" التابع للقوات الأوكرانية في بلدة يوجنوي في مقاطعة أوديسا".وأضاف البيان: "نتيجة للضربة، دُمرت منصتا إطلاق صواريخ باتريوت ومحطة رادار من طراز جيراف".وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن "ألمانيا ستزود أوكرانيا بنظام "باتريوت" آخر، وأعرب عن أمله في أن تتمكن دول الناتو من تزويد أوكرانيا، بستة أنظمة "باتريوت" أخرى".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا

القوات الروسية تدمر منصتي إطلاق صواريخ "باتريوت" أوكرانيتين في مقاطعة أوديسا.. فيديو

06:51 GMT 07.07.2024
© Photo / Russian Ministry of Defenceمسيرة روسية من نوع "لاتسيت" تدمر مدفعا أوكرانيا من طراز "دانيا"
مسيرة روسية من نوع لاتسيت تدمر مدفعا أوكرانيا من طراز دانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
© Photo / Russian Ministry of Defence
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، لقطات لضربة وجهتها القوات الروسية بصواريخ "إسكندر"، دمرت خلالها منصتي إطلاق صواريخ دفاع جوي "باتريوت" ورادارًا للقوات الأوكرانية في مقاطعة أوديسا.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن "طاقم منظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر" وجّه ضربة لموقع بطارية صواريخ الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت" التابع للقوات الأوكرانية في بلدة يوجنوي في مقاطعة أوديسا".
وأضاف البيان: "نتيجة للضربة، دُمرت منصتا إطلاق صواريخ باتريوت ومحطة رادار من طراز جيراف".
وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن "ألمانيا ستزود أوكرانيا بنظام "باتريوت" آخر، وأعرب عن أمله في أن تتمكن دول الناتو من تزويد أوكرانيا، بستة أنظمة "باتريوت" أخرى".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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