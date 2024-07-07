https://sarabic.ae/20240707/القوات-الروسية-تدمر-منصتي-إطلاق-صواريخ-باتريوت-أوكرانيتين-في-مقاطعة-أوديسا-فيديو-1090559005.html
القوات الروسية تدمر منصتي إطلاق صواريخ "باتريوت" أوكرانيتين في مقاطعة أوديسا.. فيديو
القوات الروسية تدمر منصتي إطلاق صواريخ "باتريوت" أوكرانيتين في مقاطعة أوديسا.. فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، لقطات لضربة وجهتها القوات الروسية بصواريخ "إسكندر"، دمرت خلالها منصتي إطلاق صواريخ دفاع جوي "باتريوت" ورادارًا للقوات... 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T06:51+0000
2024-07-07T06:51+0000
2024-07-07T06:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن "طاقم منظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر" وجّه ضربة لموقع بطارية صواريخ الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت" التابع للقوات الأوكرانية في بلدة يوجنوي في مقاطعة أوديسا".وأضاف البيان: "نتيجة للضربة، دُمرت منصتا إطلاق صواريخ باتريوت ومحطة رادار من طراز جيراف".وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن "ألمانيا ستزود أوكرانيا بنظام "باتريوت" آخر، وأعرب عن أمله في أن تتمكن دول الناتو من تزويد أوكرانيا، بستة أنظمة "باتريوت" أخرى".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا
القوات الروسية تدمر منصتي إطلاق صواريخ "باتريوت" أوكرانيتين في مقاطعة أوديسا.. فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، لقطات لضربة وجهتها القوات الروسية بصواريخ "إسكندر"، دمرت خلالها منصتي إطلاق صواريخ دفاع جوي "باتريوت" ورادارًا للقوات الأوكرانية في مقاطعة أوديسا.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن "طاقم منظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر" وجّه ضربة لموقع بطارية صواريخ الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت" التابع للقوات الأوكرانية في بلدة يوجنوي في مقاطعة أوديسا".
وأضاف البيان: "نتيجة للضربة، دُمرت منصتا إطلاق صواريخ باتريوت ومحطة رادار من طراز جيراف".
وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن "ألمانيا ستزود أوكرانيا بنظام "باتريوت" آخر، وأعرب عن أمله في أن تتمكن دول الناتو من تزويد أوكرانيا، بستة أنظمة "باتريوت" أخرى".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو
وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.