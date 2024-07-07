https://sarabic.ae/20240707/تنامي-التجارة-الروسية-الهندية-1090565868.html
تنامي التجارة الروسية الهندية
تنامي التجارة الروسية الهندية
سبوتنيك عربي
أفادت بيانات وزارة الصناعة والتجارة الهندية بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند في الربع الأول من عام 2024، وصل إلى رقم قياسي بلغ 17.5 مليار دولار. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T12:14+0000
2024-07-07T12:14+0000
2024-07-07T12:14+0000
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انفوجرافيك, инфографика
تنامي التجارة الروسية الهندية
أفادت بيانات وزارة الصناعة والتجارة الهندية بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند في الربع الأول من عام 2024، وصل إلى رقم قياسي بلغ 17.5 مليار دولار.