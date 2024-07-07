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https://sarabic.ae/20240707/من-5-إلى-8-أيام-علماء-يحددون-إمكانية-عبور-أحد-أنواع-الحشرات-لثاني-أكبر-محيط-في-العالم--1090574149.html
"من 5 إلى 8 أيام"... علماء يحددون إمكانية عبور أحد أنواع الحشرات لثاني أكبر محيط في العالم
"من 5 إلى 8 أيام"... علماء يحددون إمكانية عبور أحد أنواع الحشرات لثاني أكبر محيط في العالم
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة هي الأولى من نوعها في العالم الآن أن فراشة "فانيسا كاردوي" يمكنها عبور ثاني أكبر محيط في العالم، وهو المحيط الأطلسي، حيث تغطي مسافة 4200 كيلومتر... 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T15:57+0000
2024-07-07T15:57+0000
مجتمع
علوم
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ويزعم الباحثون أن الرحلة "هي من بين أطول الرحلات الموثقة للحشرات الفردية، ومن المحتمل أن تكون أول رحلة تم التحقق منها عبر المحيط الأطلسي"، وذلك وفقا لدراسة نشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وأصيب عالم الحشرات جيرارد تالافيرا، الذي وجد الحشرات مستلقية على الرمال في وقت مبكر من صباح أحد الأيام، بالصدمة.ولسنوات طويلة، ظل تالافيرا يتساءل: كيف وصلت الحشرات إلى أمريكا الجنوبية، ومن أين أتت؟ وأخيرا لديه إجابة.وبتحليل الحمض النووي لحبوب اللقاح المتبقية على الفراشات، أظهر تالافيرا وزملاؤه في معهد برشلونة للنباتات أن هذا السرب المفقود ربما جاء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بعد قيامه برحلة عرضية عبر المحيط الأطلسي.ويبدو أن الحشرات البالغة تعرضت لرياح تجارية قوية في عام 2013، وانحرفت عن مسارها مسافة 4200 كيلومتر.كتب تالافيرا وزملاؤه: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أننا قد نقلل من تقدير انتشار الحشرات عبر المحيطات، وتسلط الضوء على أهمية الطرق السريعة الجوية التي تربط القارات بالرياح التجارية".تم العثور على أجنحة "فانيسا كاردوي" المرسومة في غيانا الفرنسية تحتوي على نظائر تشير إلى أنها ولدت في أوروبا الغربية. وهذا يعني أن القطيع ربما يكون قد سافر أكثر من 7000 كيلومتر في حياته الواحدة، وزار ما لا يقل عن ثلاث قارات.من المنطقي أن يتمكن مخلوق مجنح صغير من الطيران بعيدًا جدًا على هذه الرياح بأقل جهد.يقول عالم الحشرات روجر فيلا من جامعة "بومبي فيبرا" في إسبانيا: "عادة ما نرى الفراشات كرمز الجمال الرقيق، لكن العلم يوضح لنا أنها تستطيع القيام بأعمال مذهلة".
https://sarabic.ae/20240706/دراسة-تكشف-سبب-مواء-القطط-للبشر--1090544382.html
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علوم
علوم

"من 5 إلى 8 أيام"... علماء يحددون إمكانية عبور أحد أنواع الحشرات لثاني أكبر محيط في العالم

15:57 GMT 07.07.2024
© Photo / unsplash / Dan Ojogفراشة Vanessa cardui
فراشة Vanessa cardui - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
© Photo / unsplash / Dan Ojog
تابعنا عبر
أظهرت دراسة هي الأولى من نوعها في العالم الآن أن فراشة "فانيسا كاردوي" يمكنها عبور ثاني أكبر محيط في العالم، وهو المحيط الأطلسي، حيث تغطي مسافة 4200 كيلومتر (2610 ميل) في أقل من خمسة إلى ثمانية أيام.
ويزعم الباحثون أن الرحلة "هي من بين أطول الرحلات الموثقة للحشرات الفردية، ومن المحتمل أن تكون أول رحلة تم التحقق منها عبر المحيط الأطلسي"، وذلك وفقا لدراسة نشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
بدأ هذا الأمر في عام 2013، عندما هبط سرب من الفراشات على شواطئ غيانا الفرنسية بأجنحة ممزقة، وكانت هذه فراشات "فانيسا كاردوي"، وهي نوع شائع مع مجموعات مستقرة توجد في كل قارة باستثناء القارة القطبية الجنوبية وأمريكا الجنوبية.
وأصيب عالم الحشرات جيرارد تالافيرا، الذي وجد الحشرات مستلقية على الرمال في وقت مبكر من صباح أحد الأيام، بالصدمة.
قطة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
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أمس, 13:20 GMT
ولسنوات طويلة، ظل تالافيرا يتساءل: كيف وصلت الحشرات إلى أمريكا الجنوبية، ومن أين أتت؟ وأخيرا لديه إجابة.
وبتحليل الحمض النووي لحبوب اللقاح المتبقية على الفراشات، أظهر تالافيرا وزملاؤه في معهد برشلونة للنباتات أن هذا السرب المفقود ربما جاء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بعد قيامه برحلة عرضية عبر المحيط الأطلسي.
ويبدو أن الحشرات البالغة تعرضت لرياح تجارية قوية في عام 2013، وانحرفت عن مسارها مسافة 4200 كيلومتر.
وبدون مساعدة الرياح القوية، يفترض الباحثون أن القطيع كان سيقطع حوالي 780 كيلومترًا فقط قبل أن يأكل كل طاقته ويهلك.
كتب تالافيرا وزملاؤه: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أننا قد نقلل من تقدير انتشار الحشرات عبر المحيطات، وتسلط الضوء على أهمية الطرق السريعة الجوية التي تربط القارات بالرياح التجارية".
تم العثور على أجنحة "فانيسا كاردوي" المرسومة في غيانا الفرنسية تحتوي على نظائر تشير إلى أنها ولدت في أوروبا الغربية. وهذا يعني أن القطيع ربما يكون قد سافر أكثر من 7000 كيلومتر في حياته الواحدة، وزار ما لا يقل عن ثلاث قارات.
من المنطقي أن يتمكن مخلوق مجنح صغير من الطيران بعيدًا جدًا على هذه الرياح بأقل جهد.
يقول عالم الحشرات روجر فيلا من جامعة "بومبي فيبرا" في إسبانيا: "عادة ما نرى الفراشات كرمز الجمال الرقيق، لكن العلم يوضح لنا أنها تستطيع القيام بأعمال مذهلة".
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