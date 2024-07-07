https://sarabic.ae/20240707/وزير-الخارجية-البريطاني-الجديد-نرغب-في-اتخاذ-موقف-متوازن-تجاه-إسرائيل-وغزة-1090558832.html
وزير الخارجية البريطاني الجديد: نرغب في اتخاذ موقف متوازن تجاه إسرائيل وغزة
وزير الخارجية البريطاني الجديد: نرغب في اتخاذ موقف متوازن تجاه إسرائيل وغزة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي، أن لندن ترغب في اتخاذ موقف متوازن إزاء الحرب في الشرق الأوسط. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T06:34+0000
2024-07-07T06:34+0000
2024-07-07T06:34+0000
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ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، السبت، عن لامي، قوله إنه "حان الوقت كي تتواصل المملكة المتحدة مجددا مع العالم الخارجي".وأردف وزير الخارجية البريطاني: "يجب أن يتوقف القتال، ويجب أن تدخل المساعدات، وسأستخدم كل الجهود الدبلوماسية لضمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار".ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمرت أحياء بكاملها، وتسببت بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثارت أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240705/حماس-إدارة-قطاع-غزة-شأن-فلسطيني-خالص-ونرفض-أي-وصاية-خارجية-1090517401.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
طوفان الأقصى, غزة, إسرائيل, بريطانيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, إسرائيل, بريطانيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
وزير الخارجية البريطاني الجديد: نرغب في اتخاذ موقف متوازن تجاه إسرائيل وغزة
أكد وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي، أن لندن ترغب في اتخاذ موقف متوازن إزاء الحرب في الشرق الأوسط.
ونقلت
صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، السبت، عن لامي، قوله إنه "حان الوقت كي تتواصل المملكة المتحدة مجددا مع العالم الخارجي".
وأضاف: "أريد العودة إلى اتخاذ موقف متوازن بشأن إسرائيل وغزة. لقد أوضحنا تماما أننا نريد أن نرى وقفا لإطلاق النار... نريد إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس".
وأردف وزير الخارجية البريطاني: "يجب أن يتوقف القتال، ويجب أن تدخل المساعدات، وسأستخدم كل الجهود الدبلوماسية لضمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار".
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمرت أحياء بكاملها، وتسببت بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثارت أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.