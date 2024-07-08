https://sarabic.ae/20240708/إعلام--الناتو-يتجه-نحو-الحرب-مع-روسيا-1090588614.html

إعلام : "الناتو" يتجه نحو الحرب مع روسيا

إعلام : "الناتو" يتجه نحو الحرب مع روسيا

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يدرك ضعفه ورغم ذلك يتجه نحو صراع عسكري مع روسيا. 08.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-08T11:52+0000

2024-07-08T11:52+0000

2024-07-08T11:52+0000

العالم

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وذكرت مجلة "Responsible Statecraft" التحليلية الأمريكية أنه مع وصول آلاف الأشخاص إلى واشنطن لحضور قمة الذكرى السنوية، يدرك التحالف إنه أصبح أضعف، ويتجه نحو الحرب مع روسيا".وفي الوقت نفسه، أشار تقرير المجلة إلى أن الحرب في أفغانستان، وهي الحرب البرية الوحيدة التي شارك فيها الناتو على الإطلاق، انتهت بـ”فشل ذريع”.وتابع التقرير أن التحالف يجد نفسه اليوم في موقف مشابه لمرحلة ما قبل "الحرب الباردة الأولى" من خلال صراع بالوكالة مع روسيا في أوروبا نفسها، مضيفًا أن هذه الظروف من شأنها أن تكون في صالح روسيا على المدى الطويل". بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المعادية التي تتحدث عن "تهديد روسي" وهمي إلى حد كبير لأوروبا الغربية والوسطى، أدت إلى زيادة اعتماد الدول الأوروبية على الولايات المتحدة.

https://sarabic.ae/20240708/إعلام-الناتو-لن-يمنح-زيلينسكي-ما-يريد-وعليه-قبول-ما-يعرض-عليه-في-قمة-الحلف-1090585001.html

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