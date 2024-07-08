إعلام : "الناتو" يتجه نحو الحرب مع روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:17 GMT
39 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
08:56 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
09:30 GMT
16 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
On air
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:38 GMT
21 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بزشكيان إصلاحي جديد يفوز برئاسة إيران
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240708/إعلام--الناتو-يتجه-نحو-الحرب-مع-روسيا-1090588614.html
إعلام : "الناتو" يتجه نحو الحرب مع روسيا
إعلام : "الناتو" يتجه نحو الحرب مع روسيا
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يدرك ضعفه ورغم ذلك يتجه نحو صراع عسكري مع روسيا. 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T11:52+0000
2024-07-08T11:52+0000
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/18/1085381265_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_9820d156a4540f83609d3622033358ab.jpg
وذكرت مجلة "Responsible Statecraft" التحليلية الأمريكية أنه مع وصول آلاف الأشخاص إلى واشنطن لحضور قمة الذكرى السنوية، يدرك التحالف إنه أصبح أضعف، ويتجه نحو الحرب مع روسيا".وفي الوقت نفسه، أشار تقرير المجلة إلى أن الحرب في أفغانستان، وهي الحرب البرية الوحيدة التي شارك فيها الناتو على الإطلاق، انتهت بـ”فشل ذريع”.وتابع التقرير أن التحالف يجد نفسه اليوم في موقف مشابه لمرحلة ما قبل "الحرب الباردة الأولى" من خلال صراع بالوكالة مع روسيا في أوروبا نفسها، مضيفًا أن هذه الظروف من شأنها أن تكون في صالح روسيا على المدى الطويل". بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المعادية التي تتحدث عن "تهديد روسي" وهمي إلى حد كبير لأوروبا الغربية والوسطى، أدت إلى زيادة اعتماد الدول الأوروبية على الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20240708/إعلام-الناتو-لن-يمنح-زيلينسكي-ما-يريد-وعليه-قبول-ما-يعرض-عليه-في-قمة-الحلف-1090585001.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/18/1085381265_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d3aeef19f6f64c13c3e13ec2a373f9c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

إعلام : "الناتو" يتجه نحو الحرب مع روسيا

11:52 GMT 08.07.2024
© AFP 2023 / MARKKU ULANDERعلم الناتو
علم الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
© AFP 2023 / MARKKU ULANDER
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يدرك ضعفه ورغم ذلك يتجه نحو صراع عسكري مع روسيا.
وذكرت مجلة "Responsible Statecraft" التحليلية الأمريكية أنه مع وصول آلاف الأشخاص إلى واشنطن لحضور قمة الذكرى السنوية، يدرك التحالف إنه أصبح أضعف، ويتجه نحو الحرب مع روسيا".
وأكدت المجلة أن الناتو يستخدم "سردًا دعائيًا" ويقدم نفسه على أنه "التحالف الأكثر نجاحًا في التاريخ"، مبررًا ذلك ليس بحقيقة أن الحلف حقق نجاحًا في أي حرب، ولكن بحقيقة أنه منع الحرب واستمر طويلا أكثر من معظم التحالفات الأخرى.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
إعلام: "الناتو" لن يمنح زيلينسكي ما يريد وعليه قبول ما يعرض عليه في قمة الحلف
08:52 GMT
وفي الوقت نفسه، أشار تقرير المجلة إلى أن الحرب في أفغانستان، وهي الحرب البرية الوحيدة التي شارك فيها الناتو على الإطلاق، انتهت بـ”فشل ذريع”.
وتابع التقرير أن التحالف يجد نفسه اليوم في موقف مشابه لمرحلة ما قبل "الحرب الباردة الأولى" من خلال صراع بالوكالة مع روسيا في أوروبا نفسها، مضيفًا أن هذه الظروف من شأنها أن تكون في صالح روسيا على المدى الطويل". بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المعادية التي تتحدث عن "تهديد روسي" وهمي إلى حد كبير لأوروبا الغربية والوسطى، أدت إلى زيادة اعتماد الدول الأوروبية على الولايات المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إخلاء مستشفى المعمداني في غزة وخروجه عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي10:26 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала