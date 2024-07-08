https://sarabic.ae/20240708/تبادل-صفعات-مدوية-بين-محمد-رمضان-وأحد-معجبيه-في-مشهد-غريب-فيديو-1090597308.html
تبادل صفعات مدوية بين محمد رمضان وأحد معجبيه في مشهد غريب... فيديو
تبادل صفعات مدوية بين محمد رمضان وأحد معجبيه في مشهد غريب... فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد أحدثت جدلا واسعا لتبادل الصفعات بين الفنان المصري محمد رمضان وأحد معجبيه في مصر. 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T15:26+0000
2024-07-08T15:26+0000
2024-07-08T15:26+0000
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وتبين المشاهد لحظة النقاش الحاد الذي دار بين الفنان المصري محمد رمضان وأحد معجبينه، فيما ازدات وتيرة النقاش لتصل إلى حد قيام محمد رمضان بصفع أحد المعجبين ليرد عليه الأخير بصفعة مماثلة.وانتشر في وقت سلبق على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان المصري عمرو دياب، وهو يقوم بصفع أحد المعجبين به، حينما حاول الأخير التقاط صورة "سيلفي" مع دياب، خلال حفل زفاف في العاصمة المصرية القاهرة قبل أيام.الواقعة قسمت الرأي العام، وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى فريق يدافع عن الشاب وينتقد بشدة "صفع" دياب له، وفريق ينتقد تصرف الشاب ويتهمه بخرق المساحة الشخصية لدياب والتعدي على خصوصيته.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
تبادل صفعات مدوية بين محمد رمضان وأحد معجبيه في مشهد غريب... فيديو
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد أحدثت جدلا واسعا لتبادل الصفعات بين الفنان المصري محمد رمضان وأحد معجبيه في مصر.
وتبين المشاهد لحظة النقاش الحاد الذي دار بين الفنان المصري محمد رمضان وأحد معجبينه، فيما ازدات وتيرة النقاش لتصل إلى حد قيام محمد رمضان بصفع أحد المعجبين ليرد عليه الأخير بصفعة مماثلة.
وانتشر في وقت سلبق على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان المصري عمرو دياب، وهو يقوم بصفع أحد المعجبين به، حينما حاول الأخير التقاط صورة "سيلفي" مع دياب، خلال حفل زفاف في العاصمة المصرية القاهرة قبل أيام.
خلال حفل الزفاف، كان عمرو دياب واقفا يغني وحوله الكثير من المعجبين، حاول الشاب التقاط صورة مع دياب، فالتف دياب بعيدا وفي بالمقابل أمسك الشاب بجسد دياب بقوة ليلتفت الأخير ويصفعه.
الواقعة قسمت الرأي العام، وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى فريق يدافع عن الشاب وينتقد بشدة "صفع" دياب له، وفريق ينتقد تصرف الشاب ويتهمه بخرق المساحة الشخصية لدياب والتعدي على خصوصيته.