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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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13 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
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عالم سبوتنيك
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الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
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29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
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29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
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صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
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مساحة حرة
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https://sarabic.ae/20240708/تبادل-صفعات-مدوية-بين-محمد-رمضان-وأحد-معجبيه-في-مشهد-غريب-فيديو-1090597308.html
تبادل صفعات مدوية بين محمد رمضان وأحد معجبيه في مشهد غريب... فيديو
تبادل صفعات مدوية بين محمد رمضان وأحد معجبيه في مشهد غريب... فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد أحدثت جدلا واسعا لتبادل الصفعات بين الفنان المصري محمد رمضان وأحد معجبيه في مصر. 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T15:26+0000
2024-07-08T15:26+0000
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وتبين المشاهد لحظة النقاش الحاد الذي دار بين الفنان المصري محمد رمضان وأحد معجبينه، فيما ازدات وتيرة النقاش لتصل إلى حد قيام محمد رمضان بصفع أحد المعجبين ليرد عليه الأخير بصفعة مماثلة.وانتشر في وقت سلبق على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان المصري عمرو دياب، وهو يقوم بصفع أحد المعجبين به، حينما حاول الأخير التقاط صورة "سيلفي" مع دياب، خلال حفل زفاف في العاصمة المصرية القاهرة قبل أيام.الواقعة قسمت الرأي العام، وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى فريق يدافع عن الشاب وينتقد بشدة "صفع" دياب له، وفريق ينتقد تصرف الشاب ويتهمه بخرق المساحة الشخصية لدياب والتعدي على خصوصيته.
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تبادل صفعات مدوية بين محمد رمضان وأحد معجبيه في مشهد غريب... فيديو

15:26 GMT 08.07.2024
© AFP 2023 / AMMAR ABD RABBOالفنان المصري، محمد رمضان
الفنان المصري، محمد رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
© AFP 2023 / AMMAR ABD RABBO
تابعنا عبر
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد أحدثت جدلا واسعا لتبادل الصفعات بين الفنان المصري محمد رمضان وأحد معجبيه في مصر.
وتبين المشاهد لحظة النقاش الحاد الذي دار بين الفنان المصري محمد رمضان وأحد معجبينه، فيما ازدات وتيرة النقاش لتصل إلى حد قيام محمد رمضان بصفع أحد المعجبين ليرد عليه الأخير بصفعة مماثلة.
وانتشر في وقت سلبق على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان المصري عمرو دياب، وهو يقوم بصفع أحد المعجبين به، حينما حاول الأخير التقاط صورة "سيلفي" مع دياب، خلال حفل زفاف في العاصمة المصرية القاهرة قبل أيام.
خلال حفل الزفاف، كان عمرو دياب واقفا يغني وحوله الكثير من المعجبين، حاول الشاب التقاط صورة مع دياب، فالتف دياب بعيدا وفي بالمقابل أمسك الشاب بجسد دياب بقوة ليلتفت الأخير ويصفعه.
الواقعة قسمت الرأي العام، وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى فريق يدافع عن الشاب وينتقد بشدة "صفع" دياب له، وفريق ينتقد تصرف الشاب ويتهمه بخرق المساحة الشخصية لدياب والتعدي على خصوصيته.
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