https://sarabic.ae/20240708/تونس-تطرح-3-قطع-نقدية-جديدة-للتداول--1090590383.html
تونس تطرح 3 قطع نقدية جديدة للتداول
تونس تطرح 3 قطع نقدية جديدة للتداول
سبوتنيك عربي
أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الاثنين، أنه يطرح ثلاث قطع نقدية جديدة للتداول، ابتداءً من غدا الثلاثاء 9 يوليو/ تموز، من فئة دينارين وفئة مئة مليم وفئة... 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T12:56+0000
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2024-07-08T12:56+0000
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية أنه من المقرر أن تكون القطع النقدية الثلاث لها الرواج القانوني والقوة الإبرائية.ونقلت القناة عن البنك المركزي التونسي بيانا، قال فيه إن القطعة النقدية من فئة دينارين لها خصائص القطعة المتداولة حاليا ذاتها من الفئة نفسها على مستوى القطر والحافة والنص المكتوب ما عدا ما يلي:وأضاف البيان أن القطعة النقدية من فئة مئة مليم لها خصائص القطعة المتداولة ذاتها حاليا من الفئة نفسها على مستوى القطر والحافة والرّسم والنص المكتوب ما عدا:في السياق ذاته، تحمل القطعة النقدية من فئة خمسين مليما خصائص القطعة المتداولة ذاتها حاليا من الفئة نفسها على مستوى القطر والحافة والرّسم والنص المكتوب والتركيب المعدني والوزن ما عدى سنة الإصدار التي هي "1445-2023"، ومن المقرر أن يتم تداول القطع النقدية الجديدة من فئة دينارين وفئة مئة مليم وفئة خمسين مليما بالتوازي مع القطع النقديّة المتداولة حاليا.
https://sarabic.ae/20240704/وسط-مناخ-سياسي-متوتر-قيس-سعيد-يعلن-موعد-انتخابات-الرئاسة-التونسية-1090448919.html
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, اقتصاد
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, اقتصاد
تونس تطرح 3 قطع نقدية جديدة للتداول
أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الاثنين، أنه يطرح ثلاث قطع نقدية جديدة للتداول، ابتداءً من غدا الثلاثاء 9 يوليو/ تموز، من فئة دينارين وفئة مئة مليم وفئة خمسين مليما.
ونقلت قناة
"نسمة" التونسية أنه من المقرر أن تكون القطع النقدية الثلاث لها الرواج القانوني والقوة الإبرائية.
ونقلت القناة عن البنك المركزي التونسي بيانا، قال فيه إن القطعة النقدية من فئة دينارين لها خصائص القطعة المتداولة حاليا ذاتها من الفئة نفسها على مستوى القطر والحافة والنص المكتوب ما عدا ما يلي:
والرّسم حيث تم تضخيم الرقم 2 في وجه القطعة
والوزن الذي أصبح 7,3 غرام
وسنة الإصدار التي هي "1445- 2023".
وأضاف البيان أن القطعة النقدية من فئة مئة مليم لها خصائص القطعة المتداولة ذاتها حاليا من الفئة نفسها على مستوى القطر والحافة والرّسم والنص المكتوب ما عدا:
والوزن الذي أصبح 9,7 غرام
وسنة الإصدار التي هي "1445-2023 ".
في السياق ذاته، تحمل القطعة النقدية من فئة خمسين مليما خصائص القطعة المتداولة ذاتها حاليا من الفئة نفسها على مستوى القطر والحافة والرّسم والنص المكتوب والتركيب المعدني والوزن ما عدى سنة الإصدار التي هي "1445-2023"، ومن المقرر أن يتم تداول القطع النقدية الجديدة من فئة دينارين وفئة مئة مليم وفئة خمسين مليما بالتوازي مع القطع النقديّة المتداولة حاليا.