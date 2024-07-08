تونس تطرح 3 قطع نقدية جديدة للتداول

عربي
الدفاع الروسية: اكتشاف مختبر كيميائي في مدينة أفدييفكا استخدم لإنتاج مركبات تسبب التسمم
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:17 GMT
39 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
08:56 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
09:30 GMT
16 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
On air
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:38 GMT
21 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بزشكيان إصلاحي جديد يفوز برئاسة إيران
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240708/تونس-تطرح-3-قطع-نقدية-جديدة-للتداول--1090590383.html
تونس تطرح 3 قطع نقدية جديدة للتداول
تونس تطرح 3 قطع نقدية جديدة للتداول
سبوتنيك عربي
أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الاثنين، أنه يطرح ثلاث قطع نقدية جديدة للتداول، ابتداءً من غدا الثلاثاء 9 يوليو/ تموز، من فئة دينارين وفئة مئة مليم وفئة... 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T12:56+0000
2024-07-08T12:56+0000
العالم العربي
تونس
أخبار تونس اليوم
الأخبار
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/1a/1071619777_0:193:3075:1923_1920x0_80_0_0_6216bebfa373b9d4803bce0932dd8f90.jpg
ونقلت قناة "نسمة" التونسية أنه من المقرر أن تكون القطع النقدية الثلاث لها الرواج القانوني والقوة الإبرائية.ونقلت القناة عن البنك المركزي التونسي بيانا، قال فيه إن القطعة النقدية من فئة دينارين لها خصائص القطعة المتداولة حاليا ذاتها من الفئة نفسها على مستوى القطر والحافة والنص المكتوب ما عدا ما يلي:وأضاف البيان أن القطعة النقدية من فئة مئة مليم لها خصائص القطعة المتداولة ذاتها حاليا من الفئة نفسها على مستوى القطر والحافة والرّسم والنص المكتوب ما عدا:في السياق ذاته، تحمل القطعة النقدية من فئة خمسين مليما خصائص القطعة المتداولة ذاتها حاليا من الفئة نفسها على مستوى القطر والحافة والرّسم والنص المكتوب والتركيب المعدني والوزن ما عدى سنة الإصدار التي هي "1445-2023"، ومن المقرر أن يتم تداول القطع النقدية الجديدة من فئة دينارين وفئة مئة مليم وفئة خمسين مليما بالتوازي مع القطع النقديّة المتداولة حاليا.
https://sarabic.ae/20240704/وسط-مناخ-سياسي-متوتر-قيس-سعيد-يعلن-موعد-انتخابات-الرئاسة-التونسية-1090448919.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/1a/1071619777_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_7d121ee81922b714ccd418fb0d8d649d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, اقتصاد
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, اقتصاد

تونس تطرح 3 قطع نقدية جديدة للتداول

12:56 GMT 08.07.2024
© AFP 2023 / FETHI BELAIDالبنك المركزي التونسي
البنك المركزي التونسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
© AFP 2023 / FETHI BELAID
تابعنا عبر
أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الاثنين، أنه يطرح ثلاث قطع نقدية جديدة للتداول، ابتداءً من غدا الثلاثاء 9 يوليو/ تموز، من فئة دينارين وفئة مئة مليم وفئة خمسين مليما.
ونقلت قناة "نسمة" التونسية أنه من المقرر أن تكون القطع النقدية الثلاث لها الرواج القانوني والقوة الإبرائية.
ونقلت القناة عن البنك المركزي التونسي بيانا، قال فيه إن القطعة النقدية من فئة دينارين لها خصائص القطعة المتداولة حاليا ذاتها من الفئة نفسها على مستوى القطر والحافة والنص المكتوب ما عدا ما يلي:
التركيب المعدني
والرّسم حيث تم تضخيم الرقم 2 في وجه القطعة
والوزن الذي أصبح 7,3 غرام
وسنة الإصدار التي هي "1445- 2023".
الرئيس التونسي يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
وسط مناخ سياسي متوتر.. قيس سعيد يعلن موعد انتخابات الرئاسة التونسية
4 يوليو, 12:19 GMT
وأضاف البيان أن القطعة النقدية من فئة مئة مليم لها خصائص القطعة المتداولة ذاتها حاليا من الفئة نفسها على مستوى القطر والحافة والرّسم والنص المكتوب ما عدا:
التركيب المعدني
والوزن الذي أصبح 9,7 غرام
وسنة الإصدار التي هي "1445-2023 ".
في السياق ذاته، تحمل القطعة النقدية من فئة خمسين مليما خصائص القطعة المتداولة ذاتها حاليا من الفئة نفسها على مستوى القطر والحافة والرّسم والنص المكتوب والتركيب المعدني والوزن ما عدى سنة الإصدار التي هي "1445-2023"، ومن المقرر أن يتم تداول القطع النقدية الجديدة من فئة دينارين وفئة مئة مليم وفئة خمسين مليما بالتوازي مع القطع النقديّة المتداولة حاليا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إخلاء مستشفى المعمداني في غزة وخروجه عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي13:13 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала