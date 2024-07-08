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الدفاع الروسية: اكتشاف مختبر كيميائي في مدينة أفدييفكا استخدم لإنتاج مركبات تسبب التسمم
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رئيس الوزراء الهندي يصل إلى موسكو في أول زيارة له منذ 5 أعوام... فيديو
رئيس الوزراء الهندي يصل إلى موسكو في أول زيارة له منذ 5 أعوام... فيديو
سبوتنيك عربي
هبطت طائرة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الاثنين، في مطار العاصمة الروسية "فنوكوفو 2"، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك". 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T12:24+0000
2024-07-08T12:24+0000
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وستستمر زيارة مودي حتى 9 يوليو/تموز، وهي أول رحلة له إلى روسيا منذ خمس سنوات، قال رئيس الوزراء إنه يتطلع للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه بالصديق.وأشار مودي إلى أن الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين الهند وروسيا تقدمت على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك في مجالات الطاقة والأمن والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم والثقافة والسياحة والتبادلات الشعبية.وكما أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن الجزء غير الرسمي من الزيارة سيبدأ هذا المساء.ومن المقرر أن تجرى المحادثات الرسمية ظهر يوم غد الثلاثاء، وكذلك إجراء محادثة خاصة وحوار على شكل إفطار رسمي.ومن المقرر أن يجتمع مودي، يوم الثلاثاء أيضًا، مع الجالية الهندية في روسيا، ويضع إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول، ويزور جناح روساتوم في معرض في موسكو.وكما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين سابقًا، فإن قادة البلدين سيناقشون آفاق تطوير العلاقات الروسية الهندية الودية تقليديًا، بالإضافة إلى القضايا الحالية المدرجة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.
https://sarabic.ae/20240708/خبراء-يعلقون-على-زيارة-رئيس-الوزراء-الهندي-إلى-روسيا-1090587223.html
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روسيا, العالم, أخبار الهند اليوم
روسيا, العالم, أخبار الهند اليوم

رئيس الوزراء الهندي يصل إلى موسكو في أول زيارة له منذ 5 أعوام... فيديو

12:24 GMT 08.07.2024
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورزيارة الرئيس فلاديمير بوتين الرسمية إلى الهند ولقائه رئيس الوزراء ناريدا مودي في نيودلهي، 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
زيارة الرئيس فلاديمير بوتين الرسمية إلى الهند ولقائه رئيس الوزراء ناريدا مودي في نيودلهي، 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
© Sputnik . Maksim Blinov
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تابعنا عبر
هبطت طائرة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الاثنين، في مطار العاصمة الروسية "فنوكوفو 2"، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك".
وستستمر زيارة مودي حتى 9 يوليو/تموز، وهي أول رحلة له إلى روسيا منذ خمس سنوات، قال رئيس الوزراء إنه يتطلع للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه بالصديق.
وأشار مودي إلى أن الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين الهند وروسيا تقدمت على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك في مجالات الطاقة والأمن والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم والثقافة والسياحة والتبادلات الشعبية.
وكما أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن الجزء غير الرسمي من الزيارة سيبدأ هذا المساء.
وقال النائب الأول لوزير الخارجية الهندي فيناي كواترا، في وقت سابق، إن مودي سيحضر عشاء خاصا مع بوتين في المساء.
ومن المقرر أن تجرى المحادثات الرسمية ظهر يوم غد الثلاثاء، وكذلك إجراء محادثة خاصة وحوار على شكل إفطار رسمي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في سوتشي، 21 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
خبراء يعلقون على زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى روسيا
10:42 GMT
وأشار بيسكوف إلى أنه من المتوقع في هذه اللقاءات تبادل موسع لوجهات النظر، وهو ما "سيعوض إلى حد كبير نقص البيانات لوسائل الإعلام".
ومن المقرر أن يجتمع مودي، يوم الثلاثاء أيضًا، مع الجالية الهندية في روسيا، ويضع إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول، ويزور جناح روساتوم في معرض في موسكو.
وكما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين سابقًا، فإن قادة البلدين سيناقشون آفاق تطوير العلاقات الروسية الهندية الودية تقليديًا، بالإضافة إلى القضايا الحالية المدرجة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إخلاء مستشفى المعمداني في غزة وخروجه عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي13:13 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:20 GMT
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