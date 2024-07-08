https://sarabic.ae/20240708/رئيس-الوزراء-الهندي-يصل-إلى-موسكو-في-أول-زيارة-له-منذ-5-أعوام-فيديو--1090589341.html

رئيس الوزراء الهندي يصل إلى موسكو في أول زيارة له منذ 5 أعوام... فيديو

رئيس الوزراء الهندي يصل إلى موسكو في أول زيارة له منذ 5 أعوام... فيديو

سبوتنيك عربي

هبطت طائرة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الاثنين، في مطار العاصمة الروسية "فنوكوفو 2"، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك". 08.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-08T12:24+0000

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وستستمر زيارة مودي حتى 9 يوليو/تموز، وهي أول رحلة له إلى روسيا منذ خمس سنوات، قال رئيس الوزراء إنه يتطلع للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه بالصديق.وأشار مودي إلى أن الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين الهند وروسيا تقدمت على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك في مجالات الطاقة والأمن والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم والثقافة والسياحة والتبادلات الشعبية.وكما أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن الجزء غير الرسمي من الزيارة سيبدأ هذا المساء.ومن المقرر أن تجرى المحادثات الرسمية ظهر يوم غد الثلاثاء، وكذلك إجراء محادثة خاصة وحوار على شكل إفطار رسمي.ومن المقرر أن يجتمع مودي، يوم الثلاثاء أيضًا، مع الجالية الهندية في روسيا، ويضع إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول، ويزور جناح روساتوم في معرض في موسكو.وكما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين سابقًا، فإن قادة البلدين سيناقشون آفاق تطوير العلاقات الروسية الهندية الودية تقليديًا، بالإضافة إلى القضايا الحالية المدرجة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.

https://sarabic.ae/20240708/خبراء-يعلقون-على-زيارة-رئيس-الوزراء-الهندي-إلى-روسيا-1090587223.html

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