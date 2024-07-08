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رئيس وزراء الهند عن زيارته إلى روسيا: أتطلع لمراجعة جميع جوانب التعاون الثنائي مع صديقي بوتين
رئيس وزراء الهند عن زيارته إلى روسيا: أتطلع لمراجعة جميع جوانب التعاون الثنائي مع صديقي بوتين
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أن "الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين الهند وروسيا شهدت تقدما على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك في... 08.07.2024, سبوتنيك عربي
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وتابع في بيان صادر عن مكتبه، اليوم الاثنين: "إنني أتطلع إلى مراجعة جوانب التعاون الثنائي كافة مع صديقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والعالمية".وتابع: "نسعى إلى القيام بدور داعم لمنطقة سلمية ومستقرة، كما ستوفر لي هذه الزيارة فرصة للقاء الجالية الهندية النابضة بالحياة في روسيا".وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، صرح أمس الأحد، أن الغرب يراقب عن كثب زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لروسيا، ومن غير المستغرب أن يولي أهمية كبيرة لها.وقال بيسكوف لمراسل قناة "روسيا 1"، بافيل زاروبين، ردا على سؤال حول "الغيرة" بين السياسيين ووسائل الإعلام الغربية بشأن زيارة مودي المرتقبة إلى روسيا: "[إنهم] غيورون، مما يعني أنهم يراقبون عن كثب، والمراقبة عن كثب تعني إعطاء أهمية كبيرة، وهم هنا ليسوا مخطئين: هناك شيء يجب أن نعلق أهمية كبيرة عليه".وقال المركز الصحفي للكرملين، يوم الخميس الماضي، إن مودي سيزور روسيا في الفترة من 8 إلى 9 يوليو/ تموز الجاري.
https://sarabic.ae/20240607/رسميا-مودي-رئيسا-لوزراء-الهند-للمرة-الثالثة-على-التوالي-1089628480.html
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أخبار الهند اليوم, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, فلاديمير بوتين
أخبار الهند اليوم, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, فلاديمير بوتين

رئيس وزراء الهند عن زيارته إلى روسيا: أتطلع لمراجعة جميع جوانب التعاون الثنائي مع صديقي بوتين

07:18 GMT 08.07.2024
© Sputnik . Алексей Дружинин / الانتقال إلى بنك الصورزيارة رئيس وزراء الهند إلى روسيا
زيارة رئيس وزراء الهند إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
زيارة رئيس وزراء الهند إلى روسيا
© Sputnik . Алексей Дружинин
/
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تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أن "الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين الهند وروسيا شهدت تقدما على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك في مجالات الطاقة والأمن والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم والثقافة والسياحة والتبادلات الشعبية".
وتابع في بيان صادر عن مكتبه، اليوم الاثنين: "إنني أتطلع إلى مراجعة جوانب التعاون الثنائي كافة مع صديقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والعالمية".
وتابع: "نسعى إلى القيام بدور داعم لمنطقة سلمية ومستقرة، كما ستوفر لي هذه الزيارة فرصة للقاء الجالية الهندية النابضة بالحياة في روسيا".
وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، صرح أمس الأحد، أن الغرب يراقب عن كثب زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لروسيا، ومن غير المستغرب أن يولي أهمية كبيرة لها.
16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
رسميا.. مودي رئيسا لوزراء الهند للمرة الثالثة على التوالي
7 يونيو, 19:53 GMT
وقال بيسكوف لمراسل قناة "روسيا 1"، بافيل زاروبين، ردا على سؤال حول "الغيرة" بين السياسيين ووسائل الإعلام الغربية بشأن زيارة مودي المرتقبة إلى روسيا: "[إنهم] غيورون، مما يعني أنهم يراقبون عن كثب، والمراقبة عن كثب تعني إعطاء أهمية كبيرة، وهم هنا ليسوا مخطئين: هناك شيء يجب أن نعلق أهمية كبيرة عليه".
وقال المركز الصحفي للكرملين، يوم الخميس الماضي، إن مودي سيزور روسيا في الفترة من 8 إلى 9 يوليو/ تموز الجاري.
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