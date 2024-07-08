https://sarabic.ae/20240708/طيار-روسي-يكشف-ما-قدمت-له-من-مغريات-أوكرانية-بهدف-تهريب-القاذفة-إلى-كييف-1090587866.html

طيار روسي يكشف ما قدمت له من مغريات أوكرانية بهدف تهريب القاذفة إلى كييف

طيار روسي يكشف ما قدمت له من مغريات أوكرانية بهدف تهريب القاذفة إلى كييف

سبوتنيك عربي

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، أنه تم اختيار مولدوفا لتنفيذ عملية اختطاف قاذفة روسية استراتيجية بعيدة المدى من طراز "تو-22 إم 3"، مشيرًا إلى... 08.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-08T10:56+0000

2024-07-08T10:56+0000

2024-07-08T10:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/05/1061870057_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_326e59edd586ecf1d94547847ef90613.jpg

ونقلت قناة "روسيا 1" تصريحات مسؤول في الاستخبارات الروسية الذي قال بهذا الصدد: "لم يكن اختيار مولدوفا عشوائياً، حيث تشعر أجهزة استخبارات كييف هناك بحرية في تنفيذ أعمالها الاستخبارية دون إبلاغ وكالات إنفاذ القانون المحلية".وفي سياق متصل، كشف الطيار الروسي الذي عرضت عليه المهمة أن كييف قدمت له عروضا مغرية للقيام بعملية خطف القاذفة الروسية، حيث تم تجهيز مستندات له ولعائلته بهدف الانتقال من روسيا إلى أوروبا، وذلك من خلال منح إقامات لهم في إيطاليا.واعتبر الطيار أن حلف شمال الأطلسي كان ضليعا بالعملية ويأمل بنجاحها، حيث قدم كل التسهيلات الممكنة للاستخبارات الأوكرانية بهدف إغراء الطيار للقيام بفعلته.وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، عن إحباط محاولة اختطاف قاذفة صواريخ روسية من قبل جهاز الاستخبارات الأوكراني.ويشار إلى أن الاستخبارات الأوكرانية، التي حاولت تنفيذ عملية اختطاف حاملة الصواريخ، خططت لتجنيد طيار عسكري روسي مقابل مكافأة مالية ومنحه الجنسية الإيطالية، وكذلك تحليق وهبوط حاملة الصواريخ في أوكرانيا.ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقطعاً مصوراً، يوضح فيه أن الاستخبارات الأوكرانية وعدت بتقديم مبلغ 3 ملايين دولار للطيار الروسي، مقابل اختطاف قاذفة استراتيجية روسية بعيدة المدى - قادرة على حمل أسلحة نووية.كما أظهر المقطع أيضًا حزم دولارات مضبوطة وجواز سفر لمواطن إيطالي، صدر في 27 أيار/مايو من هذا العام، باسم أوليان جولوب، وهو مواطن من تيراسبول.

https://sarabic.ae/20240708/الاستخبارات-الروسية-تعلن-إحباط-عملية-تهريب-مدمرة-تو-22-إم-3-خارج-البلاد-1090581882.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا