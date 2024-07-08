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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240708/طيار-روسي-يكشف-ما-قدمت-له-من-مغريات-أوكرانية-بهدف-تهريب-القاذفة-إلى-كييف-1090587866.html
طيار روسي يكشف ما قدمت له من مغريات أوكرانية بهدف تهريب القاذفة إلى كييف
طيار روسي يكشف ما قدمت له من مغريات أوكرانية بهدف تهريب القاذفة إلى كييف
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، أنه تم اختيار مولدوفا لتنفيذ عملية اختطاف قاذفة روسية استراتيجية بعيدة المدى من طراز "تو-22 إم 3"، مشيرًا إلى... 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T10:56+0000
2024-07-08T10:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونقلت قناة "روسيا 1" تصريحات مسؤول في الاستخبارات الروسية الذي قال بهذا الصدد: "لم يكن اختيار مولدوفا عشوائياً، حيث تشعر أجهزة استخبارات كييف هناك بحرية في تنفيذ أعمالها الاستخبارية دون إبلاغ وكالات إنفاذ القانون المحلية".وفي سياق متصل، كشف الطيار الروسي الذي عرضت عليه المهمة أن كييف قدمت له عروضا مغرية للقيام بعملية خطف القاذفة الروسية، حيث تم تجهيز مستندات له ولعائلته بهدف الانتقال من روسيا إلى أوروبا، وذلك من خلال منح إقامات لهم في إيطاليا.واعتبر الطيار أن حلف شمال الأطلسي كان ضليعا بالعملية ويأمل بنجاحها، حيث قدم كل التسهيلات الممكنة للاستخبارات الأوكرانية بهدف إغراء الطيار للقيام بفعلته.وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، عن إحباط محاولة اختطاف قاذفة صواريخ روسية من قبل جهاز الاستخبارات الأوكراني.ويشار إلى أن الاستخبارات الأوكرانية، التي حاولت تنفيذ عملية اختطاف حاملة الصواريخ، خططت لتجنيد طيار عسكري روسي مقابل مكافأة مالية ومنحه الجنسية الإيطالية، وكذلك تحليق وهبوط حاملة الصواريخ في أوكرانيا.ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقطعاً مصوراً، يوضح فيه أن الاستخبارات الأوكرانية وعدت بتقديم مبلغ 3 ملايين دولار للطيار الروسي، مقابل اختطاف قاذفة استراتيجية روسية بعيدة المدى - قادرة على حمل أسلحة نووية.كما أظهر المقطع أيضًا حزم دولارات مضبوطة وجواز سفر لمواطن إيطالي، صدر في 27 أيار/مايو من هذا العام، باسم أوليان جولوب، وهو مواطن من تيراسبول.
https://sarabic.ae/20240708/الاستخبارات-الروسية-تعلن-إحباط-عملية-تهريب-مدمرة-تو-22-إم-3-خارج-البلاد-1090581882.html
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روسيا

طيار روسي يكشف ما قدمت له من مغريات أوكرانية بهدف تهريب القاذفة إلى كييف

10:56 GMT 08.07.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورقاذفات بعيدة المدى التي تحمل صواريخ تفوق سرعة الصوت تو-22 إم3 في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022
قاذفات بعيدة المدى التي تحمل صواريخ تفوق سرعة الصوت تو-22 إم3 في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، أنه تم اختيار مولدوفا لتنفيذ عملية اختطاف قاذفة روسية استراتيجية بعيدة المدى من طراز "تو-22 إم 3"، مشيرًا إلى أن السبب يعود إلى عمل استخبارات كييف بحرية في البلاد.
ونقلت قناة "روسيا 1" تصريحات مسؤول في الاستخبارات الروسية الذي قال بهذا الصدد: "لم يكن اختيار مولدوفا عشوائياً، حيث تشعر أجهزة استخبارات كييف هناك بحرية في تنفيذ أعمالها الاستخبارية دون إبلاغ وكالات إنفاذ القانون المحلية".
وفي سياق متصل، كشف الطيار الروسي الذي عرضت عليه المهمة أن كييف قدمت له عروضا مغرية للقيام بعملية خطف القاذفة الروسية، حيث تم تجهيز مستندات له ولعائلته بهدف الانتقال من روسيا إلى أوروبا، وذلك من خلال منح إقامات لهم في إيطاليا.
واعتبر الطيار أن حلف شمال الأطلسي كان ضليعا بالعملية ويأمل بنجاحها، حيث قدم كل التسهيلات الممكنة للاستخبارات الأوكرانية بهدف إغراء الطيار للقيام بفعلته.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد رحلة على متن حاملة الصواريخ الاستراتيجية الحديثة من طراز تو-160إم، تتارستان 22 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الاستخبارات الروسية تعلن إحباط عملية تهريب قاذفة "تو 22 إم 3" إلى خارج البلاد
05:12 GMT
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، عن إحباط محاولة اختطاف قاذفة صواريخ روسية من قبل جهاز الاستخبارات الأوكراني.
ويشار إلى أن الاستخبارات الأوكرانية، التي حاولت تنفيذ عملية اختطاف حاملة الصواريخ، خططت لتجنيد طيار عسكري روسي مقابل مكافأة مالية ومنحه الجنسية الإيطالية، وكذلك تحليق وهبوط حاملة الصواريخ في أوكرانيا.
ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقطعاً مصوراً، يوضح فيه أن الاستخبارات الأوكرانية وعدت بتقديم مبلغ 3 ملايين دولار للطيار الروسي، مقابل اختطاف قاذفة استراتيجية روسية بعيدة المدى - قادرة على حمل أسلحة نووية.
كما أظهر المقطع أيضًا حزم دولارات مضبوطة وجواز سفر لمواطن إيطالي، صدر في 27 أيار/مايو من هذا العام، باسم أوليان جولوب، وهو مواطن من تيراسبول.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إخلاء مستشفى المعمداني في غزة وخروجه عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي10:26 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:20 GMT
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