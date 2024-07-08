https://sarabic.ae/20240708/كيربي-لا-توجد-مؤشرات-على-أن-حلفاء-الولايات-المتحدة-في-الناتو-يشككون-بقيادة-الرئيس-بايدن-1090604458.html

كيربي: لا توجد مؤشرات على أن حلفاء الولايات المتحدة في الناتو يشككون بقيادة الرئيس بايدن

كيربي: لا توجد مؤشرات على أن حلفاء الولايات المتحدة في الناتو يشككون بقيادة الرئيس بايدن

سبوتنيك عربي

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى أي مؤشرات على أن حلفاءها في حلف شمال الأطلسي... 08.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-08T19:16+0000

2024-07-08T19:16+0000

2024-07-08T19:16+0000

روسيا

العالم

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وأكد كيربي، في مؤتمر صحفي للبيت الأبيض، ردًا على سؤال حول وجود شكوك لدى الحلفاء في قيادة الرئيس بايدن: "لم نلتقط أي إشارة على ذلك من حلفائنا على الإطلاق".وشدد كيربي على أن زعماء الناتو ما كانوا ليأتوا إلى واشنطن لحضور القمة لو لم يؤمنوا بالقيادة الأمريكية.وقال كيربي، في مؤتمر صحفي للبيت الأبيض: "الولايات المتحدة والعديد من حلفائنا سيصدرون عدة إعلانات مهمة هذا الأسبوع، وسيعلن حلف شمال الأطلسي عن خطوات جديدة لتعزيز الشراكات العسكرية والسياسية للمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا".وأضاف كيربي: "سترون إعلانات (بشأن دعم) الدفاع الجوي والردع وبشأن القاعدة الصناعية الدفاعية".وفي وقت سابق من اليوم، صرح المساعد الخاص للرئيس الأمريكي، ومدير الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، مايكل كاربنتر، اليوم الاثنين، أن أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" يعتزمون الإعلان عن قيادة عسكرية جديدة للتحالف في ألمانيا، لتنسيق التدريب والإمدادات لأوكرانيا خلال القمة المرتقبة.وقال كاربنتر في تصريح للصحفيين: "في القمة، سيعلن الحلفاء عن إجراءات جديدة لدعم أوكرانيا.. إنشاء قيادة عسكرية جديدة لحلف شمال الأطلسي في ألمانيا، والتي ستستخدم القوة المؤسسية لحلف شمال الأطلسي لتنسيق التدريب والإمداد لأوكرانيا، لتطوير قواتها المستقبلية".وأضاف كاربنتر أن أوكرانيا ستحصل أيضًا على التزامات من الحلفاء لتعزيز قدرات الدفاع الجوي وتقديم مساعدة مالية بمبلغ 40 مليار دولار في عام 2025.وأشار كاربنترإلى أن "ضم أوكرانيا إلى الناتو يتطلب إرادة سياسية من أعضاء الحلف وهو ما لا يحدث الآن".

https://sarabic.ae/20240708/البيت-الأبيض-أعضاء-الناتو-سيعلنون-في-القمة-عن-قيادة-عسكرية-جديدة-بألمانيا-لدعم-أوكرانيا-1090600914.html

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