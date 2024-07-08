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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240708/متخصصون-روس-يدرسون-مبدأ-تشغيل-صواريخ-أتاكمز-وستورم-شادو-1090488654.html
متخصصون روس يدرسون مبدأ تشغيل صواريخ "أتاكمز" و"ستورم شادو"
متخصصون روس يدرسون مبدأ تشغيل صواريخ "أتاكمز" و"ستورم شادو"
سبوتنيك عربي
متخصصون روس يدرسون مبدأ تشغيل صواريخ "أتاكمز" و"ستورم شادو"
2024-07-08T10:12+0000
2024-07-08T10:12+0000
صور
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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مقطع فيديو يتحدث فيه خبير روسي لـ"سبوتنيك"، كيف فحص الخبراء الروس بالتفصيل الذخائر العنقودية "أتاكمز" الأمريكية الصنع التي يستخدمها الجيش الأوكراني في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث قاموا بدراسة هيكلها وخصائص تشغيلها.
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متخصصون روس يدرسون مبدأ تشغيل صواريخ "أتاكمز" و"ستورم شادو"
متخصصون روس يدرسون مبدأ تشغيل صواريخ "أتاكمز" و"ستورم شادو"

متخصصون روس يدرسون مبدأ تشغيل صواريخ "أتاكمز" و"ستورم شادو"

10:12 GMT 08.07.2024
تابعنا عبر
تشاهدون في معرض ألبوم صور "سبوتنيك" صورا لمتخصصين روس وهم يدرسون مبدأ تشغيل صواريخ "أتاكمز" و"ستورم شادو" الأمريكية الصنع، التي تم توريدها إلى أوكرانيا.
مقطع فيديو يتحدث فيه خبير روسي لـ"سبوتنيك"، كيف فحص الخبراء الروس بالتفصيل الذخائر العنقودية "أتاكمز" الأمريكية الصنع التي يستخدمها الجيش الأوكراني في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث قاموا بدراسة هيكلها وخصائص تشغيلها.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمختص روسي يتفقد شظايا صواريخ "ستورم شادو"
مختص روسي يتفقد شظايا صواريخ ستورم شادو - سبوتنيك عربي
1/8
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الانتقال إلى بنك الصور
مختص روسي يتفقد شظايا صواريخ "ستورم شادو"
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمختص روسي يتفقد شظايا صواريخ "أتاكمز"
مختص روسي يتفقد شظايا صواريخ أتاكمز - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
مختص روسي يتفقد شظايا صواريخ "أتاكمز"
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمختص روسي يتفقد شظايا صواريخ "ستورم شادو"
مختص روسي يتفقد شظايا صواريخ ستورم شادو - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
مختص روسي يتفقد شظايا صواريخ "ستورم شادو"
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمختص روسي يتفقد شظايا صواريخ "أتاكمز"
مختص روسي يتفقد شظايا صواريخ أتاكمز - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
مختص روسي يتفقد شظايا صواريخ "أتاكمز"
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمختص روسي يتفقد شظايا صواريخ "أتاكمز"
مختص روسي يتفقد شظايا صواريخ أتاكمز - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
مختص روسي يتفقد شظايا صواريخ "أتاكمز"
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمختص روسي يتفقد شظايا صواريخ "أتاكمز"
مختص روسي يتفقد شظايا صواريخ أتاكمز - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
مختص روسي يتفقد شظايا صواريخ "أتاكمز"
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمختص روسي يتفقد شظايا صواريخ "ستورم شادو"
مختص روسي يتفقد شظايا صواريخ ستورم شادو - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
مختص روسي يتفقد شظايا صواريخ "ستورم شادو"
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمختص روسي يتفقد شظايا صواريخ "ستورم شادو"
مختص روسي يتفقد شظايا صواريخ ستورم شادو - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
مختص روسي يتفقد شظايا صواريخ "ستورم شادو"
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إخلاء مستشفى المعمداني في غزة وخروجه عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي10:26 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:20 GMT
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