متخصصون روس يدرسون مبدأ تشغيل صواريخ "أتاكمز" و"ستورم شادو"
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تشاهدون في معرض ألبوم صور "سبوتنيك" صورا لمتخصصين روس وهم يدرسون مبدأ تشغيل صواريخ "أتاكمز" و"ستورم شادو" الأمريكية الصنع، التي تم توريدها إلى أوكرانيا.
مقطع فيديو يتحدث فيه خبير روسي لـ"سبوتنيك"، كيف فحص الخبراء الروس بالتفصيل الذخائر العنقودية "أتاكمز" الأمريكية الصنع التي يستخدمها الجيش الأوكراني في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث قاموا بدراسة هيكلها وخصائص تشغيلها.
📹مقطع فيديو يتحدث فيه خبير روسي لـ"سبوتنيك" كيف فحص الخبراء الروس بالتفصيل الذخائر العنقودية "أتاكمز" أمريكية الصنع التي يستخدمها الجيش الأوكراني في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث قاموا بدراسة هيكلها وخصائص تشغيلها. pic.twitter.com/s7YKNESXHT— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 5, 2024
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مختص روسي يتفقد شظايا صواريخ "ستورم شادو"
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مختص روسي يتفقد شظايا صواريخ "أتاكمز"
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مختص روسي يتفقد شظايا صواريخ "ستورم شادو"
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مختص روسي يتفقد شظايا صواريخ "أتاكمز"
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مختص روسي يتفقد شظايا صواريخ "أتاكمز"
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مختص روسي يتفقد شظايا صواريخ "أتاكمز"
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مختص روسي يتفقد شظايا صواريخ "ستورم شادو"
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مختص روسي يتفقد شظايا صواريخ "ستورم شادو"