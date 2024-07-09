https://sarabic.ae/20240709/أردوغان-سنطرح-قضية-المجازر-التي-يتعرض-لها-الشعب-الفلسطيني-خلال-قمة-زعماء-الناتو-1090611870.html

أردوغان: سنطرح قضية المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني خلال قمة زعماء الناتو

أردوغان: سنطرح قضية المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني خلال قمة زعماء الناتو

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "تركيا تتابع بصبر محادثات الدوحة الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة". 09.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-09T07:37+0000

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وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي قبيل سفره إلى الولايات المتحدة لحضور قمة زعماء الناتو، إنه "سيطرح قضية المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والغزيون خلال قمة الناتو"، معربًا عن أمله بالنتيجة المرجوة للمفاوضات في أقرب وقت.وكان أردوغان دعا أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وخاصة أمريكا، للضغط على إسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بعد أن أيد المجلس اقتراحا أمريكيا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.وفي حديثه في مدريد، إلى جانب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قال أردوغان إن أنقرة ترحب بأي مقترحات لوقف إطلاق النار تنهي حرب غزة.وقال إن "إسرائيل تواصل مجازرها الوحشية، وبينما هي تواصل هذه المجازر، فإن الموقف الأمريكي من الحرب يزعجنا بشدة"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

https://sarabic.ae/20240420/مصر-وتركيا-تؤكدان-التنسيق-معا-لوقف-الحرب-في-قطاع-غزة-والوصول-إلى-حل-الدولتين-1088137085.html

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