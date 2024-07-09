الادعاء في محاكمة السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز: "عرض سلطته للبيع"

عربي
صواريخ روسية عالية الدقة تضرب مكان اجتماع لقادة عسكريين أوكرانيين
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
11:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
35 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240709/الادعاء-في-محاكمة-السيناتور-الأمريكي-روبرت-مينينديز-عرض-سلطته-للبيع-1090619109.html
الادعاء في محاكمة السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز: "عرض سلطته للبيع"
الادعاء في محاكمة السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز: "عرض سلطته للبيع"
سبوتنيك عربي
قال بول مونتيليوني المدعي العام في محاكمة السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز، بتهم الفساد، إن السيناتور البارز من ولاية نيوجيرسي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في... 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T10:13+0000
2024-07-09T10:13+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/02/1084658868_0:120:3212:1927_1920x0_80_0_0_8d8c1b04f8a321081cd7945133fc960b.jpg
جاء ذلك خلال مرافعة مونتيليوني الختامية أمام هيئة المحلفين عن مينينديز، أمس الاثنين. حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز".وأضاف مونتيليوني إن النفوذ الذي يتمتع به مينينديز كجزء من منصبه الرسمي جعله "أحد أقوى الأشخاص في واشنطن".وذكّر مونتيليوني هيئة المحلفين بسبائك الذهب، ومئات الآلاف من الدولارات نقدًا، والسيارة المرسيدس التي يُزعم أن مينينديز وزوجته حصلا عليها مقابل استغلال نفوذه.وأردف المدعي العام: "لم يكن مينينديز يتصرف بغرابة، بل كان يتصرف بشكل فاسد لقد كان يتصرف كرجل مرتشي، لأن هذا هو ما كان عليه".وتنحى مينينديز، في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بعد توجيه اتهامات له بتقديم خدمات لمصر وقطر مقابل رشاوى، وهو ما نفاه السيناتور الأمريكي.
https://sarabic.ae/20240103/العدل-الأمريكية-روبرت-مينينديز-يواجه-اتهامات-جديدة-بالحصول-على-رشاوى-لتقديم-خدمات-لقطر-1084658780.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/02/1084658868_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_425f5fefaa62a2eacbc44522b614ab78.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الادعاء في محاكمة السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز: "عرض سلطته للبيع"

10:13 GMT 09.07.2024
© AFP 2023 / KENA BETANCURالسيناتور الأمريكي، روبرت مينينديز
السيناتور الأمريكي، روبرت مينينديز - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© AFP 2023 / KENA BETANCUR
تابعنا عبر
قال بول مونتيليوني المدعي العام في محاكمة السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز، بتهم الفساد، إن السيناتور البارز من ولاية نيوجيرسي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ "عرض سلطته للبيع".
جاء ذلك خلال مرافعة مونتيليوني الختامية أمام هيئة المحلفين عن مينينديز، أمس الاثنين. حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز".
وأضاف مونتيليوني إن النفوذ الذي يتمتع به مينينديز كجزء من منصبه الرسمي جعله "أحد أقوى الأشخاص في واشنطن".

وتابع: "أراد روبرت مينينديز كل هذه السلطة، لكنه أراد أيضًا استخدامها لتكديس الثروات لنفسه ولزوجته، لقد باع مينينديز سلطته ووعد باتخاذ إجراءات مقابل رشاوى".

السيناتور الأمريكي، روبرت مينينديز - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
العدل الأمريكية: روبرت مينينديز يواجه اتهامات جديدة بالحصول على رشاوى لتقديم خدمات لقطر
3 يناير, 00:07 GMT
وذكّر مونتيليوني هيئة المحلفين بسبائك الذهب، ومئات الآلاف من الدولارات نقدًا، والسيارة المرسيدس التي يُزعم أن مينينديز وزوجته حصلا عليها مقابل استغلال نفوذه.
وأردف المدعي العام: "لم يكن مينينديز يتصرف بغرابة، بل كان يتصرف بشكل فاسد لقد كان يتصرف كرجل مرتشي، لأن هذا هو ما كان عليه".
وتنحى مينينديز، في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بعد توجيه اتهامات له بتقديم خدمات لمصر وقطر مقابل رشاوى، وهو ما نفاه السيناتور الأمريكي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "أونروا": 300 ألف طالب في غزة ظلوا خارج المدارس 9 أشهر04:53 GMTБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:48 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إخلاء مستشفى المعمداني في غزة وخروجه عن الخدمة جراء القصف الإسرائيليأمس, 16:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала