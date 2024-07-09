https://sarabic.ae/20240709/الانفجارات-الشمسية-الغامضة-والأوزون-وبلوغ-الصفر-المطلق-1090636550.html

الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق

الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق

سبوتنيك عربي

في حالات نادرة، يمكن للانفجارات الغامضة القادمة من الشمس أن تدمر طبقة الأوزون، وتؤدي إلى ارتفاع مستويات الإشعاع على الأرض.. هل من الممكن الوصول إلى الصفر... 09.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-09T16:08+0000

2024-07-09T16:08+0000

2024-07-09T16:24+0000

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مرايا العلوم

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الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق سبوتنيك عربي الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق

كل هذه المواضيع ستتم مناقشتها في برنامج "مرايا العلوم" على أثير إذاعة "سبوتنيك".للشفق القطبي النابض بالحياة الذي ظهر في وقت سابق من العام الحالي، جانب مظلم لا يزال العلماء يكتشفونه، وتشير السجلات إلى أنه كل ألف عام تقريبا تتعرّض الأرض لحدث شمسي شديد، ما قد يتسبب بأضرار جسيمة لطبقة الأوزون وزيادة مستويات الأشعة فوق البنفسجية على السطح.وأظهرت نتائج تحليل البيانات، أنه بالأوقات التي يكون فيها المجال المغناطيسي للأرض ضعيفا، يمكن أن يكون لهذه الأحداث تأثير كبير على الحياة في جميع أنحاء الكوكب.-"الصفر المطلق" هو أدنى درجة حرارة نظرية، والتي حددها العلماء بأنها 459.67 درجة فهرنهايت (ناقص 273.15 درجة مئوية)، وهذا أكثر برودة من الفضاء الخارجي، وحتى الآن، لم يصل أي شيء نعرفه إلى الصفر المطلق، ولكن هل من الممكن حتى تحقيق هذا الإنجاز المخيف؟يهتم العلماء بالوصول إلى درجات الحرارة المنخفضة هذه، لأن عددا لا بأس به من التأثيرات الكمومية المثيرة للاهتمام تظهر عندما يتم إبطاء الجسيمات، وأن أحد المبادئ الأساسية في ميكانيكا الكم هو ازدواجية الموجة والجسيم، وهي الظاهرة التي يمكن فيها لجسيم مثل فوتون الضوء أن يتصرف إما كجسيم أو كموجة.- تزاوج البشر البدائيون والتالين منذ آلاف السنين ولا يزال إرثهم حيا فينا حتى اليوم.سافرت المجموعة لآلاف الأميال، وعبرت أفريقيا والشرق الأوسط حتى وصلت أخيرا إلى الغابات في القارة الجديدة، ومن بينهم الإنسان العاقل الأول الذي دخل أوروبا.هناك من المحتمل أن هؤلاء الأشخاص قد واجهوا أبناء عمومتهم البعيدين: إنسان النياندرتال.وبعد مرور عشرات الآلاف من السنين، تركت هذه اللقاءات القديمة آثارا في الشفرة الوراثية لمليارات البشر الذين يعيشون اليوم، إذ تؤثر الجينات العالقة فينا/علينا بطرق كبيرة وصغيرة، بدءا من مظهرنا، وحتى خطر إصابتنا بالأمراض.- القطط تحب المواء على البشر، الآن نحن نعرف السب!! المواء هو أكثر من مجرد صوت لطيف - فهو أيضا نافذة على العلاقة بين البشر وأصدقائهم من القطط، وغيرهم من الكائنات.. هذه قصة تعود إلى آلاف السنين.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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