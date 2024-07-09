الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
11:52 GMT
8 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التحركات العسكرية الأمريكية غرب ليبيا
16:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
تهديدات أنصار الله للسعودية.. هل تنسف محادثات السلام؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
17:33 GMT
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مدار الليل والنهار
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20240709/الانفجارات-الشمسية-الغامضة-والأوزون-وبلوغ-الصفر-المطلق-1090636550.html
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
سبوتنيك عربي
في حالات نادرة، يمكن للانفجارات الغامضة القادمة من الشمس أن تدمر طبقة الأوزون، وتؤدي إلى ارتفاع مستويات الإشعاع على الأرض.. هل من الممكن الوصول إلى الصفر... 09.07.2024, سبوتنيك عربي
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راديو
مرايا العلوم
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الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
سبوتنيك عربي
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
كل هذه المواضيع ستتم مناقشتها في برنامج "مرايا العلوم" على أثير إذاعة "سبوتنيك".للشفق القطبي النابض بالحياة الذي ظهر في وقت سابق من العام الحالي، جانب مظلم لا يزال العلماء يكتشفونه، وتشير السجلات إلى أنه كل ألف عام تقريبا تتعرّض الأرض لحدث شمسي شديد، ما قد يتسبب بأضرار جسيمة لطبقة الأوزون وزيادة مستويات الأشعة فوق البنفسجية على السطح.وأظهرت نتائج تحليل البيانات، أنه بالأوقات التي يكون فيها المجال المغناطيسي للأرض ضعيفا، يمكن أن يكون لهذه الأحداث تأثير كبير على الحياة في جميع أنحاء الكوكب.-"الصفر المطلق" هو أدنى درجة حرارة نظرية، والتي حددها العلماء بأنها 459.67 درجة فهرنهايت (ناقص 273.15 درجة مئوية)، وهذا أكثر برودة من الفضاء الخارجي، وحتى الآن، لم يصل أي شيء نعرفه إلى الصفر المطلق، ولكن هل من الممكن حتى تحقيق هذا الإنجاز المخيف؟يهتم العلماء بالوصول إلى درجات الحرارة المنخفضة هذه، لأن عددا لا بأس به من التأثيرات الكمومية المثيرة للاهتمام تظهر عندما يتم إبطاء الجسيمات، وأن أحد المبادئ الأساسية في ميكانيكا الكم هو ازدواجية الموجة والجسيم، وهي الظاهرة التي يمكن فيها لجسيم مثل فوتون الضوء أن يتصرف إما كجسيم أو كموجة.- تزاوج البشر البدائيون والتالين منذ آلاف السنين ولا يزال إرثهم حيا فينا حتى اليوم.سافرت المجموعة لآلاف الأميال، وعبرت أفريقيا والشرق الأوسط حتى وصلت أخيرا إلى الغابات في القارة الجديدة، ومن بينهم الإنسان العاقل الأول الذي دخل أوروبا.هناك من المحتمل أن هؤلاء الأشخاص قد واجهوا أبناء عمومتهم البعيدين: إنسان النياندرتال.وبعد مرور عشرات الآلاف من السنين، تركت هذه اللقاءات القديمة آثارا في الشفرة الوراثية لمليارات البشر الذين يعيشون اليوم، إذ تؤثر الجينات العالقة فينا/علينا بطرق كبيرة وصغيرة، بدءا من مظهرنا، وحتى خطر إصابتنا بالأمراض.- القطط تحب المواء على البشر، الآن نحن نعرف السب!! المواء هو أكثر من مجرد صوت لطيف - فهو أيضا نافذة على العلاقة بين البشر وأصدقائهم من القطط، وغيرهم من الكائنات.. هذه قصة تعود إلى آلاف السنين.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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مرايا العلوم, аудио
مرايا العلوم, аудио

الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق

16:08 GMT 09.07.2024 (تم التحديث: 16:24 GMT 09.07.2024)
راديو
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
تابعنا عبر
في حالات نادرة، يمكن للانفجارات الغامضة القادمة من الشمس أن تدمر طبقة الأوزون، وتؤدي إلى ارتفاع مستويات الإشعاع على الأرض.. هل من الممكن الوصول إلى الصفر المطلق؟ الذي من أجل الوصول إليه يجب على جميع الجسيمات الموجودة داخل الجسم أن تتوقف عن الحركة! وكيف يمكن أن تعتمد صحتك على الحمض النووي الموروث من أسلافنا المفقودين منذ زمن طويل.
كل هذه المواضيع ستتم مناقشتها في برنامج "مرايا العلوم" على أثير إذاعة "سبوتنيك".
للشفق القطبي النابض بالحياة الذي ظهر في وقت سابق من العام الحالي، جانب مظلم لا يزال العلماء يكتشفونه، وتشير السجلات إلى أنه كل ألف عام تقريبا تتعرّض الأرض لحدث شمسي شديد، ما قد يتسبب بأضرار جسيمة لطبقة الأوزون وزيادة مستويات الأشعة فوق البنفسجية على السطح.
وأظهرت نتائج تحليل البيانات، أنه بالأوقات التي يكون فيها المجال المغناطيسي للأرض ضعيفا، يمكن أن يكون لهذه الأحداث تأثير كبير على الحياة في جميع أنحاء الكوكب.
-"الصفر المطلق" هو أدنى درجة حرارة نظرية، والتي حددها العلماء بأنها 459.67 درجة فهرنهايت (ناقص 273.15 درجة مئوية)، وهذا أكثر برودة من الفضاء الخارجي، وحتى الآن، لم يصل أي شيء نعرفه إلى الصفر المطلق، ولكن هل من الممكن حتى تحقيق هذا الإنجاز المخيف؟
يهتم العلماء بالوصول إلى درجات الحرارة المنخفضة هذه، لأن عددا لا بأس به من التأثيرات الكمومية المثيرة للاهتمام تظهر عندما يتم إبطاء الجسيمات، وأن أحد المبادئ الأساسية في ميكانيكا الكم هو ازدواجية الموجة والجسيم، وهي الظاهرة التي يمكن فيها لجسيم مثل فوتون الضوء أن يتصرف إما كجسيم أو كموجة.
- تزاوج البشر البدائيون والتالين منذ آلاف السنين ولا يزال إرثهم حيا فينا حتى اليوم.
سافرت المجموعة لآلاف الأميال، وعبرت أفريقيا والشرق الأوسط حتى وصلت أخيرا إلى الغابات في القارة الجديدة، ومن بينهم الإنسان العاقل الأول الذي دخل أوروبا.
هناك من المحتمل أن هؤلاء الأشخاص قد واجهوا أبناء عمومتهم البعيدين: إنسان النياندرتال.
وبعد مرور عشرات الآلاف من السنين، تركت هذه اللقاءات القديمة آثارا في الشفرة الوراثية لمليارات البشر الذين يعيشون اليوم، إذ تؤثر الجينات العالقة فينا/علينا بطرق كبيرة وصغيرة، بدءا من مظهرنا، وحتى خطر إصابتنا بالأمراض.
- القطط تحب المواء على البشر، الآن نحن نعرف السب!! المواء هو أكثر من مجرد صوت لطيف - فهو أيضا نافذة على العلاقة بين البشر وأصدقائهم من القطط، وغيرهم من الكائنات.. هذه قصة تعود إلى آلاف السنين.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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