الناتو يرفض السماح لصحفيي وكالة "سبوتنيك" بحضور قمة الحلف

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
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60 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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الناتو يرفض السماح لصحفيي وكالة "سبوتنيك" بحضور قمة الحلف
الناتو يرفض السماح لصحفيي وكالة "سبوتنيك" بحضور قمة الحلف
سبوتنيك عربي
رفض الناتو السماح لصحفيي وكالة "سبوتنيك" بحضور قمة الحلف التي ستقام في واشنطن في 9 يوليو/تموز. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
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الناتو
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وللحصول على الاعتماد، كان على الصحفيين تقديم طلبين مسبقاً للحصول على الاعتماد، أحدهما يرسل إلى الولايات المتحدة، بصفتها البلد المضيف للحدث، لتجهيزه والآخر إلى التحالف مباشرة. وقام المراسلون باستكمال التسجيل اللازم مسبقاً وتقديم طلبات الاعتماد في المواعيد المحددة.جاء في الرسائل الواردة من ممثل الناتو: "لا يمكن الموافقة على طلب اعتمادكم الإعلامي في الوقت الحالي. ولا يمكنني مناقشة أسباب هذا القرار، وهو قرار نهائي".وقد تجاهل البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية طلبات الوكالة للتعليق على رفض اعتماد الصحفيين الروس لحضور قمة الناتو ولم يردا على طلبات الوكالة.ويؤدي رفض منح الاعتماد إلى حظر وجود الصحفيين الروس ليس فقط في موقع القمة نفسها، ولكن أيضًا في المنطقة المحيطة بها، حيث يتم فرض قيود مؤقتة. وبالإضافة إلى ذلك، من المستحيل أيضًا حضور المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن، المقرر عقده في 11 يوليو
https://sarabic.ae/20240708/البيت-الأبيض-أعضاء-الناتو-سيعلنون-في-القمة-عن-قيادة-عسكرية-جديدة-بألمانيا-لدعم-أوكرانيا-1090600914.html
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الناتو, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الناتو يرفض السماح لصحفيي وكالة "سبوتنيك" بحضور قمة الحلف

05:18 GMT 09.07.2024
© AFP 2023 / MARKKU ULANDERعلم الناتو
علم الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© AFP 2023 / MARKKU ULANDER
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رفض الناتو السماح لصحفيي وكالة "سبوتنيك" بحضور قمة الحلف التي ستقام في واشنطن في 9 يوليو/تموز.
وللحصول على الاعتماد، كان على الصحفيين تقديم طلبين مسبقاً للحصول على الاعتماد، أحدهما يرسل إلى الولايات المتحدة، بصفتها البلد المضيف للحدث، لتجهيزه والآخر إلى التحالف مباشرة. وقام المراسلون باستكمال التسجيل اللازم مسبقاً وتقديم طلبات الاعتماد في المواعيد المحددة.

وبالنتيجة، تلقى جميع الصحفيين الروس رفضًا من الناتو دون تفسير.

جاء في الرسائل الواردة من ممثل الناتو: "لا يمكن الموافقة على طلب اعتمادكم الإعلامي في الوقت الحالي. ولا يمكنني مناقشة أسباب هذا القرار، وهو قرار نهائي".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
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البيت الأبيض: أعضاء الناتو سيعلنون في القمة عن قيادة عسكرية جديدة بألمانيا لدعم أوكرانيا
أمس, 16:40 GMT
وقد تجاهل البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية طلبات الوكالة للتعليق على رفض اعتماد الصحفيين الروس لحضور قمة الناتو ولم يردا على طلبات الوكالة.
ويؤدي رفض منح الاعتماد إلى حظر وجود الصحفيين الروس ليس فقط في موقع القمة نفسها، ولكن أيضًا في المنطقة المحيطة بها، حيث يتم فرض قيود مؤقتة. وبالإضافة إلى ذلك، من المستحيل أيضًا حضور المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن، المقرر عقده في 11 يوليو
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