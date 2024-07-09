https://sarabic.ae/20240709/الناتو-يرفض-السماح-لصحفيي-وكالة-سبوتنيك-بحضور-قمة-الحلف-1090609091.html
الناتو يرفض السماح لصحفيي وكالة "سبوتنيك" بحضور قمة الحلف
الناتو يرفض السماح لصحفيي وكالة "سبوتنيك" بحضور قمة الحلف
سبوتنيك عربي
رفض الناتو السماح لصحفيي وكالة "سبوتنيك" بحضور قمة الحلف التي ستقام في واشنطن في 9 يوليو/تموز. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T05:18+0000
2024-07-09T05:18+0000
2024-07-09T05:18+0000
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وللحصول على الاعتماد، كان على الصحفيين تقديم طلبين مسبقاً للحصول على الاعتماد، أحدهما يرسل إلى الولايات المتحدة، بصفتها البلد المضيف للحدث، لتجهيزه والآخر إلى التحالف مباشرة. وقام المراسلون باستكمال التسجيل اللازم مسبقاً وتقديم طلبات الاعتماد في المواعيد المحددة.جاء في الرسائل الواردة من ممثل الناتو: "لا يمكن الموافقة على طلب اعتمادكم الإعلامي في الوقت الحالي. ولا يمكنني مناقشة أسباب هذا القرار، وهو قرار نهائي".وقد تجاهل البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية طلبات الوكالة للتعليق على رفض اعتماد الصحفيين الروس لحضور قمة الناتو ولم يردا على طلبات الوكالة.ويؤدي رفض منح الاعتماد إلى حظر وجود الصحفيين الروس ليس فقط في موقع القمة نفسها، ولكن أيضًا في المنطقة المحيطة بها، حيث يتم فرض قيود مؤقتة. وبالإضافة إلى ذلك، من المستحيل أيضًا حضور المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن، المقرر عقده في 11 يوليو
https://sarabic.ae/20240708/البيت-الأبيض-أعضاء-الناتو-سيعلنون-في-القمة-عن-قيادة-عسكرية-جديدة-بألمانيا-لدعم-أوكرانيا-1090600914.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الناتو, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو يرفض السماح لصحفيي وكالة "سبوتنيك" بحضور قمة الحلف
رفض الناتو السماح لصحفيي وكالة "سبوتنيك" بحضور قمة الحلف التي ستقام في واشنطن في 9 يوليو/تموز.
وللحصول على الاعتماد، كان على الصحفيين تقديم طلبين مسبقاً للحصول على الاعتماد، أحدهما يرسل إلى الولايات المتحدة، بصفتها البلد المضيف للحدث، لتجهيزه والآخر إلى التحالف مباشرة. وقام المراسلون باستكمال التسجيل اللازم مسبقاً وتقديم طلبات الاعتماد في المواعيد المحددة.
وبالنتيجة، تلقى جميع الصحفيين الروس رفضًا من الناتو دون تفسير.
جاء في الرسائل الواردة من ممثل الناتو: "لا يمكن الموافقة على طلب اعتمادكم الإعلامي في الوقت الحالي. ولا يمكنني مناقشة أسباب هذا القرار، وهو قرار نهائي".
وقد تجاهل البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية طلبات الوكالة للتعليق على رفض اعتماد الصحفيين الروس لحضور قمة الناتو ولم يردا على طلبات الوكالة.
ويؤدي رفض منح الاعتماد إلى حظر وجود الصحفيين الروس ليس فقط في موقع القمة نفسها، ولكن أيضًا في المنطقة المحيطة بها، حيث يتم فرض قيود مؤقتة. وبالإضافة إلى ذلك، من المستحيل أيضًا حضور المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن، المقرر عقده في 11 يوليو