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الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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كواليس السينما
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رئيس البرلمان التركي: ندعو حلفاءنا في "الناتو" إلى القول "لقد طفح الكيل" ضد عدوان حكومة نتنياهو
رئيس البرلمان التركي: ندعو حلفاءنا في "الناتو" إلى القول "لقد طفح الكيل" ضد عدوان حكومة نتنياهو
سبوتنيك عربي
قال رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تحث حلفاء "الناتو" على إعلان "وقف المزيد من عدوان حكومة نتنياهو، وبناء السلام الدائم بشكل... 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T16:48+0000
2024-07-09T16:48+0000
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وأضاف خلال كلمة له في اجتماع "الناتو"، أن "أعضاء "الناتو" لا يمكنهم أن يغضوا الطرف" عن غزة، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.وتابع: "يجب علينا أن ندعو حلفاءنا إلى القول "لقد طفح الكيل" ضد عدوان حكومة نتنياهو، ويقع على عاتق أعضاء "الناتو" الوقوف سويا لمنع الحرب والحفاظ على السلام".وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240503/أستاذ-في-القانون-الدولي-انضمام-تركيا-إلى-الدعوى-ضد-إسرائيل-مؤشر-لإمكانية-انسحابها-من-الناتو-1088495205.html
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أخبار تركيا اليوم, الناتو, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى
أخبار تركيا اليوم, الناتو, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى

رئيس البرلمان التركي: ندعو حلفاءنا في "الناتو" إلى القول "لقد طفح الكيل" ضد عدوان حكومة نتنياهو

16:48 GMT 09.07.2024
© AFP 2023 / Adem Altanالبرلمان التركي
البرلمان التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
البرلمان التركي
© AFP 2023 / Adem Altan
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قال رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تحث حلفاء "الناتو" على إعلان "وقف المزيد من عدوان حكومة نتنياهو، وبناء السلام الدائم بشكل عاجل وإيصال المساعدات دون عوائق ودعم حل الدولتين".
وأضاف خلال كلمة له في اجتماع "الناتو"، أن "أعضاء "الناتو" لا يمكنهم أن يغضوا الطرف" عن غزة، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.
وتابع: "يجب علينا أن ندعو حلفاءنا إلى القول "لقد طفح الكيل" ضد عدوان حكومة نتنياهو، ويقع على عاتق أعضاء "الناتو" الوقوف سويا لمنع الحرب والحفاظ على السلام".

وتابع قورتولموش: "بصفتنا أعضاء في أقوى منظمة دفاعية في العالم، فإنه لا يمكننا أن نتجاهل الكارثة الإنسانية في غزة ويجب أن تتوقف المذابح الإسرائيلية".

العلم التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
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وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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