https://sarabic.ae/20240709/رئيس-وزراء-إثيوبيا-يصل-إلى-السودان-في-زيارة-رسمية-1090614555.html
رئيس وزراء إثيوبيا يصل إلى السودان في زيارة رسمية
رئيس وزراء إثيوبيا يصل إلى السودان في زيارة رسمية
سبوتنيك عربي
وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، إلى السودان في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح... 09.07.2024, سبوتنيك عربي
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وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن آبي أحمد سيجري خلال الزيارة مباحثات مع البرهان.وأضافت أن البرهان وعدداً من المسؤولين في الدولة استقبلوا آبي أحمد في مطار بورتسودان.ووفقا للوكالة السودانية، هذه هي الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الإثيوبي إلى السودان، منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).وكانت قوات الدعم السريع، قد اتهمت في وقت سابق، الجيش السوداني، بالاستعانة بمقاتلين من "جبهة تحرير تيغراي" في إثيوبيا، خلال الصراع الدائر بين الطرفين في البلاد.وقالت "الدعم السريع"، إنه "توفرت لديهم معلومات موثقة" عن وجود قوات من "جبهة تحرير تيغراي" تقاتل إلى جانب قوات الجيش السوداني، بحسب قولها.
https://sarabic.ae/20240509/السودان-يطالب-إثيوبيا-بمعاملة-رعاياه-لديها-بالمثل----1088658265.html
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أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
رئيس وزراء إثيوبيا يصل إلى السودان في زيارة رسمية
وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، إلى السودان في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.
وذكرت
وكالة الأنباء السودانية أن آبي أحمد سيجري خلال الزيارة مباحثات مع البرهان.
وأضافت أن البرهان وعدداً من المسؤولين في الدولة استقبلوا آبي أحمد في مطار بورتسودان.
ووفقا للوكالة السودانية، هذه هي الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الإثيوبي إلى السودان، منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
واندلعت الحرب في السودان
، في 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وكانت قوات الدعم السريع، قد اتهمت في وقت سابق، الجيش السوداني، بالاستعانة بمقاتلين من "جبهة تحرير تيغراي" في إثيوبيا، خلال الصراع الدائر بين الطرفين في البلاد.
وقالت "الدعم السريع
"، إنه "توفرت لديهم معلومات موثقة" عن وجود قوات من "جبهة تحرير تيغراي" تقاتل إلى جانب قوات الجيش السوداني، بحسب قولها.