https://sarabic.ae/20240709/رجل-يهاجم-القصر-الملكي-في-النرويج-بـقنابل-حارقة-فيديو-1090613406.html
رجل يهاجم القصر الملكي في النرويج بـ"قنابل حارقة"... فيديو
رجل يهاجم القصر الملكي في النرويج بـ"قنابل حارقة"... فيديو
سبوتنيك عربي
هاجم رجل القصر الملكي في العاصمة النرويجية أوسلو، بقنبلتي "مولوتوف"، ما أدى إلى اشتعال النيران بأحد الأبواب في الجانب الخلفي من القصر. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
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وذكرت هيئة الإذاعة النرويجية، الاثنين، أن الرجل تم التعرف عليه كمواطن من بيلاروسيا وهو في الخمسينات من عمره.ووفقا للسياح الذين كانوا في القصر، أبلغ الرجل أحد المارة أنه يحمل قنبلة معه، فأبلغ المارة الشرطة.وبعد ذلك بوقت قصير، ألقى الرجل بزجاجات المولوتوف على باب في الجانب الخلفي من القصر، وتسبب في اشتعال النيران والكثير من الدخان.ونقلت الإذاعة عن قائد العمليات في شرطة أوسلو، أندرس رونينغ، إن الرجل كان يحمل عدة زجاجات أخرى تحتوي على سائل عندما تم ضبطه.وأضاف: "ستقوم مجموعة مكافحة القنابل التابعة للشرطة بفحص الزجاجات".وأوضح رونينغ أن "الشرطة في المنطقة، لذا عندما ألقى المهاجم القنبلة الحارقة الثانية، وتم اعتقاله على الفور"، كما تم إخماد الحريق الذي اندلع نتيجة الهجوم.كما أشار إلى أن دوافع الرجل لا تزال غير واضحة، مؤكدا أن القصر سيظل مفتوحا للسائحين.
https://sarabic.ae/20240403/الشرطة-تطوق-مبنى-البرلمان-النرويجي-إثر-تهديد-بوجود-قنبلة-1087646385.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رجل يهاجم القصر الملكي في النرويج بـ"قنابل حارقة"... فيديو
هاجم رجل القصر الملكي في العاصمة النرويجية أوسلو، بقنبلتي "مولوتوف"، ما أدى إلى اشتعال النيران بأحد الأبواب في الجانب الخلفي من القصر.
وذكرت
هيئة الإذاعة النرويجية، الاثنين، أن الرجل تم التعرف عليه كمواطن من بيلاروسيا وهو في الخمسينات من عمره.
ووفقا للسياح الذين كانوا في القصر، أبلغ الرجل أحد المارة أنه يحمل قنبلة معه، فأبلغ المارة الشرطة.
وبعد ذلك بوقت قصير، ألقى الرجل بزجاجات المولوتوف على باب في الجانب الخلفي من القصر، وتسبب في اشتعال النيران والكثير من الدخان.
ونقلت الإذاعة عن قائد العمليات في شرطة أوسلو، أندرس رونينغ، إن الرجل كان يحمل عدة زجاجات أخرى تحتوي على سائل عندما تم ضبطه.
وأضاف: "ستقوم مجموعة مكافحة القنابل التابعة للشرطة بفحص الزجاجات".
وأوضح رونينغ أن "الشرطة في المنطقة، لذا عندما ألقى المهاجم القنبلة الحارقة الثانية، وتم اعتقاله على الفور"، كما تم إخماد الحريق الذي اندلع نتيجة الهجوم.
كما أشار إلى أن دوافع الرجل لا تزال غير واضحة، مؤكدا أن القصر سيظل مفتوحا للسائحين.