رجل يهاجم القصر الملكي في النرويج بـ"قنابل حارقة"... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
11:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240709/رجل-يهاجم-القصر-الملكي-في-النرويج-بـقنابل-حارقة-فيديو-1090613406.html
رجل يهاجم القصر الملكي في النرويج بـ"قنابل حارقة"... فيديو
رجل يهاجم القصر الملكي في النرويج بـ"قنابل حارقة"... فيديو
سبوتنيك عربي
هاجم رجل القصر الملكي في العاصمة النرويجية أوسلو، بقنبلتي "مولوتوف"، ما أدى إلى اشتعال النيران بأحد الأبواب في الجانب الخلفي من القصر. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T08:21+0000
2024-07-09T08:21+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/03/1079745419_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_bdebbe341e764d55b8b0b22219ccc60b.jpg
وذكرت هيئة الإذاعة النرويجية، الاثنين، أن الرجل تم التعرف عليه كمواطن من بيلاروسيا وهو في الخمسينات من عمره.ووفقا للسياح الذين كانوا في القصر، أبلغ الرجل أحد المارة أنه يحمل قنبلة معه، فأبلغ المارة الشرطة.وبعد ذلك بوقت قصير، ألقى الرجل بزجاجات المولوتوف على باب في الجانب الخلفي من القصر، وتسبب في اشتعال النيران والكثير من الدخان.ونقلت الإذاعة عن قائد العمليات في شرطة أوسلو، أندرس رونينغ، إن الرجل كان يحمل عدة زجاجات أخرى تحتوي على سائل عندما تم ضبطه.وأضاف: "ستقوم مجموعة مكافحة القنابل التابعة للشرطة بفحص الزجاجات".وأوضح رونينغ أن "الشرطة في المنطقة، لذا عندما ألقى المهاجم القنبلة الحارقة الثانية، وتم اعتقاله على الفور"، كما تم إخماد الحريق الذي اندلع نتيجة الهجوم.كما أشار إلى أن دوافع الرجل لا تزال غير واضحة، مؤكدا أن القصر سيظل مفتوحا للسائحين.
https://sarabic.ae/20240403/الشرطة-تطوق-مبنى-البرلمان-النرويجي-إثر-تهديد-بوجود-قنبلة-1087646385.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/03/1079745419_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_ecbd2aac802f64da26729c5a24f20c49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

رجل يهاجم القصر الملكي في النرويج بـ"قنابل حارقة"... فيديو

08:21 GMT 09.07.2024
© Sputnik . Михаил Воскресенскийمبنى سفارة مملكة النرويج في موسكو
مبنى سفارة مملكة النرويج في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© Sputnik . Михаил Воскресенский
تابعنا عبر
هاجم رجل القصر الملكي في العاصمة النرويجية أوسلو، بقنبلتي "مولوتوف"، ما أدى إلى اشتعال النيران بأحد الأبواب في الجانب الخلفي من القصر.
وذكرت هيئة الإذاعة النرويجية، الاثنين، أن الرجل تم التعرف عليه كمواطن من بيلاروسيا وهو في الخمسينات من عمره.
ووفقا للسياح الذين كانوا في القصر، أبلغ الرجل أحد المارة أنه يحمل قنبلة معه، فأبلغ المارة الشرطة.
وبعد ذلك بوقت قصير، ألقى الرجل بزجاجات المولوتوف على باب في الجانب الخلفي من القصر، وتسبب في اشتعال النيران والكثير من الدخان.
ونقلت الإذاعة عن قائد العمليات في شرطة أوسلو، أندرس رونينغ، إن الرجل كان يحمل عدة زجاجات أخرى تحتوي على سائل عندما تم ضبطه.
الشرطة تطوق مبنى البرلمان النرويجي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
الشرطة تطوق مبنى البرلمان النرويجي إثر تهديد بوجود قنبلة
3 أبريل, 13:26 GMT
وأضاف: "ستقوم مجموعة مكافحة القنابل التابعة للشرطة بفحص الزجاجات".
وأوضح رونينغ أن "الشرطة في المنطقة، لذا عندما ألقى المهاجم القنبلة الحارقة الثانية، وتم اعتقاله على الفور"، كما تم إخماد الحريق الذي اندلع نتيجة الهجوم.
كما أشار إلى أن دوافع الرجل لا تزال غير واضحة، مؤكدا أن القصر سيظل مفتوحا للسائحين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "أونروا": 300 ألف طالب في غزة ظلوا خارج المدارس 9 أشهر04:53 GMTБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:48 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إخلاء مستشفى المعمداني في غزة وخروجه عن الخدمة جراء القصف الإسرائيليأمس, 16:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала