https://sarabic.ae/20240709/سياسي-سوري-أمريكا-تصل-إلى-الاستعصاء-الاستراتيجي-في-غزة-1090619884.html
سياسي سوري: أمريكا تصل إلى الاستعصاء الاستراتيجي في غزة
سياسي سوري: أمريكا تصل إلى الاستعصاء الاستراتيجي في غزة
سبوتنيك عربي
أكد الباحث والمحلل السياسي السوري، الدكتور خالد المطرود، أن "حل الدولتين هو الحل الأسلم اليوم للولايات المتحدة الأمريكية لأنها من خلاله تتجنب الخيار الأسوأ وهو... 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T10:45+0000
2024-07-09T10:45+0000
2024-07-09T10:45+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1d/1090319048_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cfd265b34b352b8e7bb899f665e7afde.jpg
ونوه المطرود في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن هذا الحل ينسجم مع القرارات الأممية، إلا أن إسرائيل كانت تعطل هذا الأمر، وتتهرب منه.العرب يسعون لمؤتمر دوليوأضاف المطرود: "الموقف السوري والمصري هو موقف تنسيق داعم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة في سوريا التي تتبنّى تيار المقاومة لاستعادة الحقوق واسترجاعها".وألمح الخبير السوري إلى أن "الدول العربية تعمل وفق متطلبات المرحلة بالخروج من المأزق العسكري إلى الانفتاح السياسي، وعنوان هذا الانفتاح عقد مؤتمر دولي للسلام لتبني مشروع الدولتين".ولفت الخبير السياسي السوري أن "دولاً عربية مدعومة من دول كبرى كروسيا والصين وآخرين، تدعو إلى إيجاد حل للقضية الفلسطينية يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفق قرارات الأمم المتحدة".روسيا تحترم القوانين والقرارات الأمميةوأوضح المطرود أن روسيا تستطيع أن تقدم الكثير في موضوع حل الدولتين وخاصة أنها تمثل اليوم محوراً في الشرق تحدى الغرب في أوكرانيا واستعاد حقوقه وحافظ على أمنه القومي، لذلك يريد الروس أن تكون المنطقة مستقرة تحافظ على حقوق شعوبها وتدافع عن مصالحها.وأشار المطرود إلى أن "حل الدولتين مستند إلى قرارات الأمم المتحدة، وروسيا دائماً تعمل وفق قانون الأمم المتحدة وقراراتها، لذلك هي قادرة أن تقدم الكثير من خلال المشاركة في المؤتمر الدولي، إذا كان هناك دعوة له، وثانيا تسهّل عملية حل الدولتين من خلال تقديم تسهيلات للدول الأطراف المتنازعة لتمرير هذا الحل لوقف ما يجري من اشتباك، وخاصة أن الكيان الصهيوني وصل إلى مرحلة العجز في تحقيق الأهداف في الميدان، وكذلك الولايات المتحدة وصلت إلى مرحلة العجز في استخدام القوة لحماية إسرائيل وأمن إسرائيل".
https://sarabic.ae/20240704/مندوب-فلسطين-يكشف-لـسبوتنيك-أهم-قرارات-الدورة-غير-العادية-بالجامعة-العربية-1090470591.html
https://sarabic.ae/20240630/فلسطين-تطلب-عقد-دورة-غير-عادية-لمجلس-جامعة-الدول-العربية-1090334718.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1d/1090319048_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ec8b06587038ed0a0f4c2925b0426a08.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل
سياسي سوري: أمريكا تصل إلى الاستعصاء الاستراتيجي في غزة
حصري
أكد الباحث والمحلل السياسي السوري، الدكتور خالد المطرود، أن "حل الدولتين هو الحل الأسلم اليوم للولايات المتحدة الأمريكية لأنها من خلاله تتجنب الخيار الأسوأ وهو اتساع دائرة الحرب ضد إسرائيل، واتساع دائرة الجبهات حولها".
ونوه المطرود في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن هذا الحل ينسجم مع القرارات الأممية، إلا أن إسرائيل كانت تعطل هذا الأمر، وتتهرب منه.
وأضاف المطرود: "الموقف السوري والمصري هو موقف تنسيق داعم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة في سوريا التي تتبنّى تيار المقاومة لاستعادة الحقوق واسترجاعها".
وأشار إلى أنه هناك الآن جو من الحراك السياسي الذي تعمل عليه أمريكا بعدما وصلت إلى الاستعصاء الاستراتيجي المعطوف على الاستعصاء العسكري الذي وصلت إليه إسرائيل في غزة، وعجزها عن تحقيق الأهداف.
وألمح الخبير السوري إلى أن "الدول العربية تعمل وفق متطلبات المرحلة بالخروج من المأزق العسكري إلى الانفتاح السياسي، وعنوان هذا الانفتاح عقد مؤتمر دولي للسلام لتبني مشروع الدولتين".
وقال المطرود: "كثير من الدول العربية فتحت علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع الكيان الصهيوني، لكن تبقى هذه العلاقات رهينة التطورات وخاصة بعد (طوفان الأقصى) وما ارتكبته إسرائيل من مجازر بحق الشعب الفلسطيني، وعجزها عن تحقيق أهدافها في ذلك".
ولفت الخبير السياسي السوري أن "دولاً عربية مدعومة من دول كبرى كروسيا والصين وآخرين، تدعو إلى إيجاد حل للقضية الفلسطينية يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفق قرارات الأمم المتحدة".
روسيا تحترم القوانين والقرارات الأممية
وأوضح المطرود أن روسيا تستطيع أن تقدم الكثير في موضوع حل الدولتين وخاصة أنها تمثل اليوم محوراً في الشرق تحدى الغرب في أوكرانيا واستعاد حقوقه وحافظ على أمنه القومي، لذلك يريد الروس أن تكون المنطقة مستقرة تحافظ على حقوق شعوبها وتدافع عن مصالحها.
وأشار المطرود إلى أن "حل الدولتين مستند إلى قرارات الأمم المتحدة، وروسيا دائماً تعمل وفق قانون الأمم المتحدة وقراراتها، لذلك هي قادرة أن تقدم الكثير من خلال المشاركة في المؤتمر الدولي، إذا كان هناك دعوة له، وثانيا تسهّل عملية حل الدولتين من خلال تقديم تسهيلات للدول الأطراف المتنازعة لتمرير هذا الحل لوقف ما يجري من اشتباك، وخاصة أن الكيان الصهيوني وصل إلى مرحلة العجز في تحقيق الأهداف في الميدان، وكذلك الولايات المتحدة وصلت إلى مرحلة العجز في استخدام القوة لحماية إسرائيل وأمن إسرائيل".