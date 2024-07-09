https://sarabic.ae/20240709/سياسي-سوري-أمريكا-تصل-إلى-الاستعصاء-الاستراتيجي-في-غزة-1090619884.html

سياسي سوري: أمريكا تصل إلى الاستعصاء الاستراتيجي في غزة

سياسي سوري: أمريكا تصل إلى الاستعصاء الاستراتيجي في غزة

سبوتنيك عربي

أكد الباحث والمحلل السياسي السوري، الدكتور خالد المطرود، أن "حل الدولتين هو الحل الأسلم اليوم للولايات المتحدة الأمريكية لأنها من خلاله تتجنب الخيار الأسوأ وهو... 09.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-09T10:45+0000

2024-07-09T10:45+0000

2024-07-09T10:45+0000

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ونوه المطرود في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن هذا الحل ينسجم مع القرارات الأممية، إلا أن إسرائيل كانت تعطل هذا الأمر، وتتهرب منه.العرب يسعون لمؤتمر دوليوأضاف المطرود: "الموقف السوري والمصري هو موقف تنسيق داعم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة في سوريا التي تتبنّى تيار المقاومة لاستعادة الحقوق واسترجاعها".وألمح الخبير السوري إلى أن "الدول العربية تعمل وفق متطلبات المرحلة بالخروج من المأزق العسكري إلى الانفتاح السياسي، وعنوان هذا الانفتاح عقد مؤتمر دولي للسلام لتبني مشروع الدولتين".ولفت الخبير السياسي السوري أن "دولاً عربية مدعومة من دول كبرى كروسيا والصين وآخرين، تدعو إلى إيجاد حل للقضية الفلسطينية يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفق قرارات الأمم المتحدة".روسيا تحترم القوانين والقرارات الأمميةوأوضح المطرود أن روسيا تستطيع أن تقدم الكثير في موضوع حل الدولتين وخاصة أنها تمثل اليوم محوراً في الشرق تحدى الغرب في أوكرانيا واستعاد حقوقه وحافظ على أمنه القومي، لذلك يريد الروس أن تكون المنطقة مستقرة تحافظ على حقوق شعوبها وتدافع عن مصالحها.وأشار المطرود إلى أن "حل الدولتين مستند إلى قرارات الأمم المتحدة، وروسيا دائماً تعمل وفق قانون الأمم المتحدة وقراراتها، لذلك هي قادرة أن تقدم الكثير من خلال المشاركة في المؤتمر الدولي، إذا كان هناك دعوة له، وثانيا تسهّل عملية حل الدولتين من خلال تقديم تسهيلات للدول الأطراف المتنازعة لتمرير هذا الحل لوقف ما يجري من اشتباك، وخاصة أن الكيان الصهيوني وصل إلى مرحلة العجز في تحقيق الأهداف في الميدان، وكذلك الولايات المتحدة وصلت إلى مرحلة العجز في استخدام القوة لحماية إسرائيل وأمن إسرائيل".

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