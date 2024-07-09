سياسي سوري: أمريكا تصل إلى الاستعصاء الاستراتيجي في غزة

عربي
صواريخ روسية عالية الدقة تضرب مكان اجتماع لقادة عسكريين أوكرانيين
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
11:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
35 د
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سياسي سوري: أمريكا تصل إلى الاستعصاء الاستراتيجي في غزة
سياسي سوري: أمريكا تصل إلى الاستعصاء الاستراتيجي في غزة
سبوتنيك عربي
أكد الباحث والمحلل السياسي السوري، الدكتور خالد المطرود، أن "حل الدولتين هو الحل الأسلم اليوم للولايات المتحدة الأمريكية لأنها من خلاله تتجنب الخيار الأسوأ وهو... 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T10:45+0000
2024-07-09T10:45+0000
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ونوه المطرود في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن هذا الحل ينسجم مع القرارات الأممية، إلا أن إسرائيل كانت تعطل هذا الأمر، وتتهرب منه.العرب يسعون لمؤتمر دوليوأضاف المطرود: "الموقف السوري والمصري هو موقف تنسيق داعم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة في سوريا التي تتبنّى تيار المقاومة لاستعادة الحقوق واسترجاعها".وألمح الخبير السوري إلى أن "الدول العربية تعمل وفق متطلبات المرحلة بالخروج من المأزق العسكري إلى الانفتاح السياسي، وعنوان هذا الانفتاح عقد مؤتمر دولي للسلام لتبني مشروع الدولتين".ولفت الخبير السياسي السوري أن "دولاً عربية مدعومة من دول كبرى كروسيا والصين وآخرين، تدعو إلى إيجاد حل للقضية الفلسطينية يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفق قرارات الأمم المتحدة".روسيا تحترم القوانين والقرارات الأمميةوأوضح المطرود أن روسيا تستطيع أن تقدم الكثير في موضوع حل الدولتين وخاصة أنها تمثل اليوم محوراً في الشرق تحدى الغرب في أوكرانيا واستعاد حقوقه وحافظ على أمنه القومي، لذلك يريد الروس أن تكون المنطقة مستقرة تحافظ على حقوق شعوبها وتدافع عن مصالحها.وأشار المطرود إلى أن "حل الدولتين مستند إلى قرارات الأمم المتحدة، وروسيا دائماً تعمل وفق قانون الأمم المتحدة وقراراتها، لذلك هي قادرة أن تقدم الكثير من خلال المشاركة في المؤتمر الدولي، إذا كان هناك دعوة له، وثانيا تسهّل عملية حل الدولتين من خلال تقديم تسهيلات للدول الأطراف المتنازعة لتمرير هذا الحل لوقف ما يجري من اشتباك، وخاصة أن الكيان الصهيوني وصل إلى مرحلة العجز في تحقيق الأهداف في الميدان، وكذلك الولايات المتحدة وصلت إلى مرحلة العجز في استخدام القوة لحماية إسرائيل وأمن إسرائيل".
https://sarabic.ae/20240704/مندوب-فلسطين-يكشف-لـسبوتنيك-أهم-قرارات-الدورة-غير-العادية-بالجامعة-العربية-1090470591.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل

سياسي سوري: أمريكا تصل إلى الاستعصاء الاستراتيجي في غزة

10:45 GMT 09.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatالمجاعة تضرب صفوف الأطفال في شمال قطاع غزة ورصد حالات تسمم
المجاعة تضرب صفوف الأطفال في شمال قطاع غزة ورصد حالات تسمم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
أكد الباحث والمحلل السياسي السوري، الدكتور خالد المطرود، أن "حل الدولتين هو الحل الأسلم اليوم للولايات المتحدة الأمريكية لأنها من خلاله تتجنب الخيار الأسوأ وهو اتساع دائرة الحرب ضد إسرائيل، واتساع دائرة الجبهات حولها".
ونوه المطرود في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن هذا الحل ينسجم مع القرارات الأممية، إلا أن إسرائيل كانت تعطل هذا الأمر، وتتهرب منه.

العرب يسعون لمؤتمر دولي

وأضاف المطرود: "الموقف السوري والمصري هو موقف تنسيق داعم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة في سوريا التي تتبنّى تيار المقاومة لاستعادة الحقوق واسترجاعها".

وأشار إلى أنه هناك الآن جو من الحراك السياسي الذي تعمل عليه أمريكا بعدما وصلت إلى الاستعصاء الاستراتيجي المعطوف على الاستعصاء العسكري الذي وصلت إليه إسرائيل في غزة، وعجزها عن تحقيق الأهداف.

السفير مهند العكلوك، مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
مندوب فلسطين يكشف لـ"سبوتنيك" أهم قرارات الدورة غير العادية بالجامعة العربية
4 يوليو, 16:00 GMT
وألمح الخبير السوري إلى أن "الدول العربية تعمل وفق متطلبات المرحلة بالخروج من المأزق العسكري إلى الانفتاح السياسي، وعنوان هذا الانفتاح عقد مؤتمر دولي للسلام لتبني مشروع الدولتين".

وقال المطرود: "كثير من الدول العربية فتحت علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع الكيان الصهيوني، لكن تبقى هذه العلاقات رهينة التطورات وخاصة بعد (طوفان الأقصى) وما ارتكبته إسرائيل من مجازر بحق الشعب الفلسطيني، وعجزها عن تحقيق أهدافها في ذلك".

ولفت الخبير السياسي السوري أن "دولاً عربية مدعومة من دول كبرى كروسيا والصين وآخرين، تدعو إلى إيجاد حل للقضية الفلسطينية يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفق قرارات الأمم المتحدة".
جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
فلسطين تطلب عقد دورة "غير عادية" لمجلس جامعة الدول العربية
30 يونيو, 12:32 GMT

روسيا تحترم القوانين والقرارات الأممية

وأوضح المطرود أن روسيا تستطيع أن تقدم الكثير في موضوع حل الدولتين وخاصة أنها تمثل اليوم محوراً في الشرق تحدى الغرب في أوكرانيا واستعاد حقوقه وحافظ على أمنه القومي، لذلك يريد الروس أن تكون المنطقة مستقرة تحافظ على حقوق شعوبها وتدافع عن مصالحها.
وأشار المطرود إلى أن "حل الدولتين مستند إلى قرارات الأمم المتحدة، وروسيا دائماً تعمل وفق قانون الأمم المتحدة وقراراتها، لذلك هي قادرة أن تقدم الكثير من خلال المشاركة في المؤتمر الدولي، إذا كان هناك دعوة له، وثانيا تسهّل عملية حل الدولتين من خلال تقديم تسهيلات للدول الأطراف المتنازعة لتمرير هذا الحل لوقف ما يجري من اشتباك، وخاصة أن الكيان الصهيوني وصل إلى مرحلة العجز في تحقيق الأهداف في الميدان، وكذلك الولايات المتحدة وصلت إلى مرحلة العجز في استخدام القوة لحماية إسرائيل وأمن إسرائيل".
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