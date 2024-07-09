قتلى وجرحى في سلسلة غارات للجيش الإسرائيلي على غزة ورفح ودير البلح

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
11:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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https://sarabic.ae/20240709/قتلى-وجرحى-في-سلسلة-غارات-للجيش-الإسرائيلي-على-غزة-ورفح-ودير-البلح-1090608131.html
قتلى وجرحى في سلسلة غارات للجيش الإسرائيلي على غزة ورفح ودير البلح
قتلى وجرحى في سلسلة غارات للجيش الإسرائيلي على غزة ورفح ودير البلح
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين، في سلسلة غارات شنتها الطائرات الحربية وقصف مدفعي اسرائيلي،... 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T03:28+0000
2024-07-09T03:28+0000
العالم العربي
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
قصف إسرائيلي
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وعلى آخر الأحداث، في اليوم الـ 277 من العدوان على غزة، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق غرب مدينة رفح، بينما تعرض محيط مجمع الشفاء الطبي غربيّ مدينة غزة ومدرسة بالنصيرات لغارات عنيفة، وفقا لوكالة "وفا".وقالت المصادر، إن النازحين في المستشفى وجميع المرضى أجبروا على المغادرة، مما عرضهم لخطر جسيم.وبحسب وكالة "وفا"، "تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 38,193 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87,903 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض".
https://sarabic.ae/20240708/تراجع-حماس-وشروط-نتنياهو-هل-تنجح-المفاوضات-هذه-المرة-في-وقف-الحرب-في-غزة-1090606059.html
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العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, قصف إسرائيلي
العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, قصف إسرائيلي

قتلى وجرحى في سلسلة غارات للجيش الإسرائيلي على غزة ورفح ودير البلح

03:28 GMT 09.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة
عودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين، في سلسلة غارات شنتها الطائرات الحربية وقصف مدفعي اسرائيلي، استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وعلى آخر الأحداث، في اليوم الـ 277 من العدوان على غزة، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق غرب مدينة رفح، بينما تعرض محيط مجمع الشفاء الطبي غربيّ مدينة غزة ومدرسة بالنصيرات لغارات عنيفة، وفقا لوكالة "وفا".
وتحدثت مصادر صحية في المستشفى المعمداني لوكالة "وفا"، عن أن الجيش الإسرائيلي أجبر الطواقم الطبية على إغلاق المستشفى بعد تعرض محيطه لإطلاق نار كثيف من مسيرات.
وقالت المصادر، إن النازحين في المستشفى وجميع المرضى أجبروا على المغادرة، مما عرضهم لخطر جسيم.
امرأة وصبي يسيران مع أمتعتهما عبر سياج الأسلاك الشائكة أثناء نزوحهما من رفح جنوبي قطاع غزة في 11 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
تراجع "حماس" وشروط نتنياهو.. هل تنجح المفاوضات هذه المرة في وقف الحرب على غزة؟
أمس, 20:51 GMT
وبحسب وكالة "وفا"، "تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 38,193 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87,903 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "أونروا": 300 ألف طالب في غزة ظلوا خارج المدارس 9 أشهر04:53 GMTБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:48 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إخلاء مستشفى المعمداني في غزة وخروجه عن الخدمة جراء القصف الإسرائيليأمس, 16:33 GMT
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