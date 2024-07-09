https://sarabic.ae/20240709/قتلى-وجرحى-في-سلسلة-غارات-للجيش-الإسرائيلي-على-غزة-ورفح-ودير-البلح-1090608131.html
قتلى وجرحى في سلسلة غارات للجيش الإسرائيلي على غزة ورفح ودير البلح
قتلى وجرحى في سلسلة غارات للجيش الإسرائيلي على غزة ورفح ودير البلح
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين، في سلسلة غارات شنتها الطائرات الحربية وقصف مدفعي اسرائيلي،... 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T03:28+0000
2024-07-09T03:28+0000
2024-07-09T03:28+0000
العالم العربي
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
قصف إسرائيلي
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وعلى آخر الأحداث، في اليوم الـ 277 من العدوان على غزة، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق غرب مدينة رفح، بينما تعرض محيط مجمع الشفاء الطبي غربيّ مدينة غزة ومدرسة بالنصيرات لغارات عنيفة، وفقا لوكالة "وفا".وقالت المصادر، إن النازحين في المستشفى وجميع المرضى أجبروا على المغادرة، مما عرضهم لخطر جسيم.وبحسب وكالة "وفا"، "تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 38,193 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87,903 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض".
https://sarabic.ae/20240708/تراجع-حماس-وشروط-نتنياهو-هل-تنجح-المفاوضات-هذه-المرة-في-وقف-الحرب-في-غزة-1090606059.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, قصف إسرائيلي
العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, قصف إسرائيلي
قتلى وجرحى في سلسلة غارات للجيش الإسرائيلي على غزة ورفح ودير البلح
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين، في سلسلة غارات شنتها الطائرات الحربية وقصف مدفعي اسرائيلي، استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وعلى آخر الأحداث، في اليوم الـ 277 من العدوان على غزة، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق غرب مدينة رفح، بينما تعرض محيط مجمع الشفاء الطبي غربيّ مدينة غزة ومدرسة بالنصيرات لغارات عنيفة، وفقا لوكالة "وفا".
وتحدثت مصادر صحية في المستشفى المعمداني لوكالة "وفا"، عن أن الجيش الإسرائيلي أجبر الطواقم الطبية
على إغلاق المستشفى بعد تعرض محيطه لإطلاق نار كثيف من مسيرات.
وقالت المصادر، إن النازحين في المستشفى وجميع المرضى أجبروا على المغادرة، مما عرضهم لخطر جسيم.
وبحسب وكالة "وفا"، "تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 38,193 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87,903 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض".