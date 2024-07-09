https://sarabic.ae/20240709/قتلى-وجرحى-في-سلسلة-غارات-للجيش-الإسرائيلي-على-غزة-ورفح-ودير-البلح-1090608131.html

قتلى وجرحى في سلسلة غارات للجيش الإسرائيلي على غزة ورفح ودير البلح

قتلى وجرحى في سلسلة غارات للجيش الإسرائيلي على غزة ورفح ودير البلح

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين، في سلسلة غارات شنتها الطائرات الحربية وقصف مدفعي اسرائيلي،... 09.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-09T03:28+0000

2024-07-09T03:28+0000

2024-07-09T03:28+0000

العالم العربي

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

قصف إسرائيلي

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وعلى آخر الأحداث، في اليوم الـ 277 من العدوان على غزة، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق غرب مدينة رفح، بينما تعرض محيط مجمع الشفاء الطبي غربيّ مدينة غزة ومدرسة بالنصيرات لغارات عنيفة، وفقا لوكالة "وفا".وقالت المصادر، إن النازحين في المستشفى وجميع المرضى أجبروا على المغادرة، مما عرضهم لخطر جسيم.وبحسب وكالة "وفا"، "تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 38,193 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87,903 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض".

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العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, قصف إسرائيلي