https://sarabic.ae/20240709/من-بينها-دولة-عربية-أكبر-المدينين-لصندوق-النقد-الدولي-1090624551.html
من بينها دولة عربية... أكبر المدينين لصندوق النقد الدولي
من بينها دولة عربية... أكبر المدينين لصندوق النقد الدولي
سبوتنيك عربي
من بينها دولة عربية... أكبر المدينين لصندوق النقد الدولي
2024-07-09T11:44+0000
2024-07-09T11:44+0000
2024-07-09T11:44+0000
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واحتلت مصر المرتبة الثالثة في قائمة أكبر المدينين لصندوق النقد الدولي.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
من بينها دولة عربية... أكبر المدينين لصندوق النقد الدولي
من بينها دولة عربية... أكبر المدينين لصندوق النقد الدولي
من بينها دولة عربية... أكبر المدينين لصندوق النقد الدولي
يوضح الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك" قائمة بأكبر المدينين لصندوق النقد الدولي، ومن بينها دولة عربية.
واحتلت مصر المرتبة الثالثة في قائمة أكبر المدينين لصندوق النقد الدولي.