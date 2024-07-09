صور تجمع بوتين ومودي داخل مقر إقامة الرئيس الروسي

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
11:52 GMT
8 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التحركات العسكرية الأمريكية غرب ليبيا
16:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
تهديدات أنصار الله للسعودية.. هل تنسف محادثات السلام؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
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صور تجمع بوتين ومودي داخل مقر إقامة الرئيس الروسي
صور تجمع بوتين ومودي داخل مقر إقامة الرئيس الروسي
سبوتنيك عربي
نقدم في هذا الألبوم مجموعة من الصور التي تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي داخل مقر إقامة الرئيس الروسي. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم, روسيا, أخبار الهند اليوم
фото, صور, العالم, روسيا, أخبار الهند اليوم

صور تجمع بوتين ومودي داخل مقر إقامة الرئيس الروسي

07:22 GMT 09.07.2024 (تم التحديث: 15:34 GMT 09.07.2024)
تابعنا عبر
نقدم في هذا الألبوم مجموعة من الصور التي تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي داخل مقر إقامة الرئيس الروسي.
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أثناء نزهة في مقر إقامته، في نوفو أوغاريفو.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أثناء نزهة في مقر إقامته، في نوفو أوغاريفو. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
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الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أثناء نزهة في مقر إقامته، في نوفو أوغاريفو.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصور

رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في حفل الاستقبال في مطار "فنوكوفو-2" في موسكو.

رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في حفل الاستقبال في مطار &quot;فنوكوفو-2&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
/
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رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في حفل الاستقبال في مطار "فنوكوفو-2" في موسكو.

© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال اجتماع في مقر إقامته في نوفو أوغاريفو.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال اجتماع في مقر إقامته في نوفو أوغاريفو. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
/
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الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال اجتماع في مقر إقامته في نوفو أوغاريفو.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي. 8 يوليو/تموز 2024

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي. 8 يوليو/تموز 2024 - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
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الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي. 8 يوليو/تموز 2024

© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال لقائهما في مقر إقامته، في نوفو أوغاريفو.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال لقائهما في مقر إقامته، في نوفو أوغاريفو. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال لقائهما في مقر إقامته، في نوفو أوغاريفو.

© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أثناء نزهة بسيارة غولف.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أثناء نزهة بسيارة غولف. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
/
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الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أثناء نزهة بسيارة غولف.

© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال جولة مشتركة يتحدث خلالها الرئيس الروسي عن الخيول.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال جولة مشتركة يتحدث خلالها الرئيس الروسي عن الخيول. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
/
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الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال جولة مشتركة يتحدث خلالها الرئيس الروسي عن الخيول.

© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أثناء نزهة في مقر إقامته، في نوفو أوغاريفو.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أثناء نزهة في مقر إقامته، في نوفو أوغاريفو. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أثناء نزهة في مقر إقامته، في نوفو أوغاريفو.

© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال زيارة مشتركة لحظائر الخيول في مقر إقامته نوفو أوغاريفو.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال زيارة مشتركة لحظائر الخيول في مقر إقامته نوفو أوغاريفو. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
/
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الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال زيارة مشتركة لحظائر الخيول في مقر إقامته نوفو أوغاريفو.

© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، يناقشان عددا من القضايا المهمة، في مقر إقامته نوفو أوغاريفو.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، يناقشان عددا من القضايا المهمة، في مقر إقامته نوفو أوغاريفو. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
/
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الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، يناقشان عددا من القضايا المهمة، في مقر إقامته نوفو أوغاريفو.

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