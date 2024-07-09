صور تجمع بوتين ومودي داخل مقر إقامة الرئيس الروسي

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أثناء نزهة في مقر إقامته، في نوفو أوغاريفو.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أثناء نزهة في مقر إقامته، في نوفو أوغاريفو.
رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في حفل الاستقبال في مطار "فنوكوفو-2" في موسكو.
رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في حفل الاستقبال في مطار "فنوكوفو-2" في موسكو.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال اجتماع في مقر إقامته في نوفو أوغاريفو.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال اجتماع في مقر إقامته في نوفو أوغاريفو.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي. 8 يوليو/تموز 2024
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي. 8 يوليو/تموز 2024
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال لقائهما في مقر إقامته، في نوفو أوغاريفو.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال لقائهما في مقر إقامته، في نوفو أوغاريفو.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أثناء نزهة بسيارة غولف.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أثناء نزهة بسيارة غولف.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال جولة مشتركة يتحدث خلالها الرئيس الروسي عن الخيول.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال جولة مشتركة يتحدث خلالها الرئيس الروسي عن الخيول.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أثناء نزهة في مقر إقامته، في نوفو أوغاريفو.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أثناء نزهة في مقر إقامته، في نوفو أوغاريفو.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال زيارة مشتركة لحظائر الخيول في مقر إقامته نوفو أوغاريفو.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال زيارة مشتركة لحظائر الخيول في مقر إقامته نوفو أوغاريفو.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، يناقشان عددا من القضايا المهمة، في مقر إقامته نوفو أوغاريفو.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، يناقشان عددا من القضايا المهمة، في مقر إقامته نوفو أوغاريفو.