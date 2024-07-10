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محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
11:03 GMT
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
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الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
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ماذا وراء التحركات العسكرية الأمريكية غرب ليبيا
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الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
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مساحة حرة
تهديدات أنصار الله للسعودية.. هل تنسف محادثات السلام؟
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29 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
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مساحة حرة
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ماذا وراء التحركات العسكرية الأمريكية غرب ليبيا
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https://sarabic.ae/20240710/إبل-تبحث-عن-الماء-في-إحدى-أكثر-المناطق-العربية-حرا---1090657739.html
إبل تبحث عن الماء في إحدى أكثر المناطق العربية حرا
إبل تبحث عن الماء في إحدى أكثر المناطق العربية حرا
سبوتنيك عربي
حذرت هيئة الأرصاد الجوية العراقية من موجة حر شديدة تضرب البلاد، مشيرة إلى اقتراب درجات الحرارة من 50 درجة مئوية وسط انتشار كثيف للغبار. 10.07.2024, سبوتنيك عربي
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العراق
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وبلغت درجات الحرارة ذروتها، يوم أمس الثلاثاء، حيث سجلت 49 درجة مئوية في البصرة وميسان، و48 درجة مئوية في النجف وذي قار والمثنى، و46 درجة مئوية في بغداد. وتكون السماء صافية مع بعض السحب، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة في محافظات الوسط والجنوب واستقرار شمالا.
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фото, العراق
фото, العراق

إبل تبحث عن الماء في إحدى أكثر المناطق العربية حرا

11:27 GMT 10.07.2024
تابعنا عبر
حذرت هيئة الأرصاد الجوية العراقية من موجة حر شديدة تضرب البلاد، مشيرة إلى اقتراب درجات الحرارة من 50 درجة مئوية وسط انتشار كثيف للغبار.
وبلغت درجات الحرارة ذروتها، يوم أمس الثلاثاء، حيث سجلت 49 درجة مئوية في البصرة وميسان، و48 درجة مئوية في النجف وذي قار والمثنى، و46 درجة مئوية في بغداد. وتكون السماء صافية مع بعض السحب، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة في محافظات الوسط والجنوب واستقرار شمالا.
© AFP 2023 / Karrar Jabbar

مربي إبل يقود قافلة منها بحثا عن الماء عبر منطقة الخميسية جنوب شرق بغداد، في 9 يوليو 2024.

مربي إبل يقود قافلة منها بحثا عن الماء عبر منطقة الخميسية جنوب شرق بغداد، في 9 يوليو 2024. - سبوتنيك عربي
1/7
© AFP 2023 / Karrar Jabbar

مربي إبل يقود قافلة منها بحثا عن الماء عبر منطقة الخميسية جنوب شرق بغداد، في 9 يوليو 2024.

© AFP 2023 / Karrar Jabbar

مشهد جوي يظهر قطيعا من الإبل يرعى في منطقة الخميسية جنوب شرق بغداد، في 9 يوليو 2024.

مشهد جوي يظهر قطيعا من الإبل يرعى في منطقة الخميسية جنوب شرق بغداد، في 9 يوليو 2024. - سبوتنيك عربي
2/7
© AFP 2023 / Karrar Jabbar

مشهد جوي يظهر قطيعا من الإبل يرعى في منطقة الخميسية جنوب شرق بغداد، في 9 يوليو 2024.

© AFP 2023 / Karrar Jabbar

تُظهر هذه الصورة قطيعا من الجمال في منطقة الخميسية جنوب شرق بغداد، في 9 يوليو/ تموز 2024.

تُظهر هذه الصورة قطيعا من الجمال في منطقة الخميسية جنوب شرق بغداد، في 9 يوليو/ تموز 2024. - سبوتنيك عربي
3/7
© AFP 2023 / Karrar Jabbar

تُظهر هذه الصورة قطيعا من الجمال في منطقة الخميسية جنوب شرق بغداد، في 9 يوليو/ تموز 2024.

© AFP 2023 / Karrar Jabbar

قطيع من الإبل يرعى في منطقة الخميسية جنوب شرقي بغداد، في 9 يوليو 2024.

قطيع من الإبل يرعى في منطقة الخميسية جنوب شرقي بغداد، في 9 يوليو 2024. - سبوتنيك عربي
4/7
© AFP 2023 / Karrar Jabbar

قطيع من الإبل يرعى في منطقة الخميسية جنوب شرقي بغداد، في 9 يوليو 2024.

© AFP 2023 / Karrar Jabbar

رجل يعانق جملاً في منطقة الخميسية جنوب شرق بغداد، في 9 يوليو 2024.

رجل يعانق جملاً في منطقة الخميسية جنوب شرق بغداد، في 9 يوليو 2024. - سبوتنيك عربي
5/7
© AFP 2023 / Karrar Jabbar

رجل يعانق جملاً في منطقة الخميسية جنوب شرق بغداد، في 9 يوليو 2024.

© AFP 2023 / Karrar Jabbar

جمل يتغذى من أمه في منطقة الخميسية جنوب شرقي بغداد، في 9 يوليو 2024.

جمل يتغذى من أمه في منطقة الخميسية جنوب شرقي بغداد، في 9 يوليو 2024. - سبوتنيك عربي
6/7
© AFP 2023 / Karrar Jabbar

جمل يتغذى من أمه في منطقة الخميسية جنوب شرقي بغداد، في 9 يوليو 2024.

© AFP 2023 / Karrar Jabbar

مربي إبل يقود قطيعا بحثا عن الماء في منطقة الخميسية جنوب شرق بغداد، في 9 يوليو 2024.

مربي إبل يقود قطيعا بحثا عن الماء في منطقة الخميسية جنوب شرق بغداد، في 9 يوليو 2024. - سبوتنيك عربي
7/7
© AFP 2023 / Karrar Jabbar

مربي إبل يقود قطيعا بحثا عن الماء في منطقة الخميسية جنوب شرق بغداد، في 9 يوليو 2024.

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