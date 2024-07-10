https://sarabic.ae/20240710/إبل-تبحث-عن-الماء-في-إحدى-أكثر-المناطق-العربية-حرا---1090657739.html
إبل تبحث عن الماء في إحدى أكثر المناطق العربية حرا
إبل تبحث عن الماء في إحدى أكثر المناطق العربية حرا
سبوتنيك عربي
حذرت هيئة الأرصاد الجوية العراقية من موجة حر شديدة تضرب البلاد، مشيرة إلى اقتراب درجات الحرارة من 50 درجة مئوية وسط انتشار كثيف للغبار. 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T11:27+0000
2024-07-10T11:27+0000
2024-07-10T11:27+0000
وسائط متعددة
العراق
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0a/1090657909_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ca9a966fc290ae14db3aaf917d39a77.jpg
وبلغت درجات الحرارة ذروتها، يوم أمس الثلاثاء، حيث سجلت 49 درجة مئوية في البصرة وميسان، و48 درجة مئوية في النجف وذي قار والمثنى، و46 درجة مئوية في بغداد. وتكون السماء صافية مع بعض السحب، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة في محافظات الوسط والجنوب واستقرار شمالا.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0a/1090657909_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_763245b7d98377cb0ab0355a1f9c9f94.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, العراق
إبل تبحث عن الماء في إحدى أكثر المناطق العربية حرا
حذرت هيئة الأرصاد الجوية العراقية من موجة حر شديدة تضرب البلاد، مشيرة إلى اقتراب درجات الحرارة من 50 درجة مئوية وسط انتشار كثيف للغبار.
وبلغت درجات الحرارة ذروتها، يوم أمس الثلاثاء، حيث سجلت 49 درجة مئوية في البصرة وميسان، و48 درجة مئوية في النجف وذي قار والمثنى، و46 درجة مئوية في بغداد. وتكون السماء صافية مع بعض السحب، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة في محافظات الوسط والجنوب واستقرار شمالا.
© AFP 2023 / Karrar Jabbar
مربي إبل يقود قافلة منها بحثا عن الماء عبر منطقة الخميسية جنوب شرق بغداد، في 9 يوليو 2024.
مربي إبل يقود قافلة منها بحثا عن الماء عبر منطقة الخميسية جنوب شرق بغداد، في 9 يوليو 2024.
© AFP 2023 / Karrar Jabbar
مشهد جوي يظهر قطيعا من الإبل يرعى في منطقة الخميسية جنوب شرق بغداد، في 9 يوليو 2024.
مشهد جوي يظهر قطيعا من الإبل يرعى في منطقة الخميسية جنوب شرق بغداد، في 9 يوليو 2024.
© AFP 2023 / Karrar Jabbar
تُظهر هذه الصورة قطيعا من الجمال في منطقة الخميسية جنوب شرق بغداد، في 9 يوليو/ تموز 2024.
تُظهر هذه الصورة قطيعا من الجمال في منطقة الخميسية جنوب شرق بغداد، في 9 يوليو/ تموز 2024.
© AFP 2023 / Karrar Jabbar
قطيع من الإبل يرعى في منطقة الخميسية جنوب شرقي بغداد، في 9 يوليو 2024.
قطيع من الإبل يرعى في منطقة الخميسية جنوب شرقي بغداد، في 9 يوليو 2024.
© AFP 2023 / Karrar Jabbar
رجل يعانق جملاً في منطقة الخميسية جنوب شرق بغداد، في 9 يوليو 2024.
رجل يعانق جملاً في منطقة الخميسية جنوب شرق بغداد، في 9 يوليو 2024.
© AFP 2023 / Karrar Jabbar
جمل يتغذى من أمه في منطقة الخميسية جنوب شرقي بغداد، في 9 يوليو 2024.
جمل يتغذى من أمه في منطقة الخميسية جنوب شرقي بغداد، في 9 يوليو 2024.
© AFP 2023 / Karrar Jabbar
مربي إبل يقود قطيعا بحثا عن الماء في منطقة الخميسية جنوب شرق بغداد، في 9 يوليو 2024.
مربي إبل يقود قطيعا بحثا عن الماء في منطقة الخميسية جنوب شرق بغداد، في 9 يوليو 2024.