https://sarabic.ae/20240710/إبل-تبحث-عن-الماء-في-إحدى-أكثر-المناطق-العربية-حرا---1090657739.html

إبل تبحث عن الماء في إحدى أكثر المناطق العربية حرا

إبل تبحث عن الماء في إحدى أكثر المناطق العربية حرا

سبوتنيك عربي

حذرت هيئة الأرصاد الجوية العراقية من موجة حر شديدة تضرب البلاد، مشيرة إلى اقتراب درجات الحرارة من 50 درجة مئوية وسط انتشار كثيف للغبار. 10.07.2024, سبوتنيك عربي

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العراق

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وبلغت درجات الحرارة ذروتها، يوم أمس الثلاثاء، حيث سجلت 49 درجة مئوية في البصرة وميسان، و48 درجة مئوية في النجف وذي قار والمثنى، و46 درجة مئوية في بغداد. وتكون السماء صافية مع بعض السحب، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة في محافظات الوسط والجنوب واستقرار شمالا.

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