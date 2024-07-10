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اتهامات قضائية لكارلا بروني ساركوزي في قضية "التمويل الليبي" لحملة انتخابات 2007
اتهامات قضائية لكارلا بروني ساركوزي في قضية "التمويل الليبي" لحملة انتخابات 2007
سبوتنيك عربي
وجّه القضاء الفرنسي، أمس الثلاثاء، في ختام جلسة الاستجواب، تهماً إلى كارلا بروني ساركوزي، زوجة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بشأن قضية التمويل الليبي... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
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وحسبما ذكر مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، فإن بروني ساركوزي، التي عُرفت سابقا بمهنة الغناء وعرض الأزياء، مَثُلت أمام قاضيين استجوباها لمدة ساعتين، واتخذوا قراراً بتوجيه تهم عدة إليها، بما في ذلك اتهامات بإخفاء أدلة والمشاركة في عصابة إجرامية بهدف ارتكاب جرائم احتيال.وبالإضافة إلى ذلك، فرض القضاة على بروني ساركوزي، البقاء تحت المراقبة القضائية ومنعها من التواصل مع جميع المتهمين في القضية، باستثناء زوجها.يأتي ذلك في سياق قضية تتعلق بالتلاعب بالشهود واتهامات بالتمويل الليبي لحملة ساركوزي، والتي تستمر التحقيقات فيها منذ بداية عام 2021.
https://sarabic.ae/20180329/خبير-قانوني-التعاون-القضائي-فرنسا-ليبيا-الاتهامات-ساركوزي-1031177593.html
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أخبار فرنسا , أخبار ليبيا اليوم, العالم

اتهامات قضائية لكارلا بروني ساركوزي في قضية "التمويل الليبي" لحملة انتخابات 2007

06:01 GMT 10.07.2024 (تم التحديث: 06:04 GMT 10.07.2024)
© Sputnik . erina ch / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي مع زوجته الفنانة كارلا برونو
الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي مع زوجته الفنانة كارلا برونو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© Sputnik . erina ch
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تابعنا عبر
وجّه القضاء الفرنسي، أمس الثلاثاء، في ختام جلسة الاستجواب، تهماً إلى كارلا بروني ساركوزي، زوجة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بشأن قضية التمويل الليبي لحملة ساركوزي الانتخابية في عام 2007، وتم وضع بروني ساركوزي، البالغة من العمر 57 عاماً، تحت المراقبة بناءً على قرار القضاء.
وحسبما ذكر مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، فإن بروني ساركوزي، التي عُرفت سابقا بمهنة الغناء وعرض الأزياء، مَثُلت أمام قاضيين استجوباها لمدة ساعتين، واتخذوا قراراً بتوجيه تهم عدة إليها، بما في ذلك اتهامات بإخفاء أدلة والمشاركة في عصابة إجرامية بهدف ارتكاب جرائم احتيال.
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2018
خبير قانوني: التعاون القضائي بين فرنسا وليبيا يدعم الاتهامات ضد ساركوزي
29 مارس 2018, 17:25 GMT
وبالإضافة إلى ذلك، فرض القضاة على بروني ساركوزي، البقاء تحت المراقبة القضائية ومنعها من التواصل مع جميع المتهمين في القضية، باستثناء زوجها.
يأتي ذلك في سياق قضية تتعلق بالتلاعب بالشهود واتهامات بالتمويل الليبي لحملة ساركوزي، والتي تستمر التحقيقات فيها منذ بداية عام 2021.
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