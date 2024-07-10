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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240710/الأمن-الفيدرالي-يحبط-محاولة-كييف-لتنفيذ-هجوم-إرهابي-على-حاملة-الطائرات-الأميرال-كوزنيتسوف-1090649699.html
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة كييف تنفيذ هجوم إرهابي على حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف"
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة كييف تنفيذ هجوم إرهابي على حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف"
سبوتنيك عربي
أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، محاولات من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية، لتنفيذ هجوم إرهابي على حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنيتسوف" في مقاطعة... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T07:00+0000
2024-07-10T07:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الجهاز: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولات الأجهزة الخاصة الأوكرانية، لارتكاب أعمال إرهابية ضد حاملة الطائرات الثقيلة الأميرال كوزنيتسوف في مدينة مورمانسك".وأشار البيان إلى أنه بعد أن اتصل الجندي بالسلطات الأمنية (الروسية) وتحت رقابتها الكاملة، تم اتخاذ المزيد من الإجراءات في إطار اللعبة العملياتية لتوثيق الأنشطة غير القانونية لـ"أوليغ" وتحديد العملاء والمتواطئين المحتملين مع نظام كييف.وأضاف البيان: "لتجميع العبوة الناسفة، أرسل الجهاز الخاص الأوكراني المكونات عن طريق شركة نقل وخدمات لوجستية. وتم التأكيد له أنه فور تلقيهم شريط فيديو مع تأكيد إضرام النار في حاملة الطائرات، سيتم ترحيله إلى فنلندا، وكانت الوثائق والأموال التي تم إعدادها له موجودة بالفعل في المخبأ المعد في منطقة حدودية. في الوقت نفسه، ادعى "أوليغ" أن "العملية" بأكملها يشرف عليها شخصيًا رئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية ... كيريل بودانوف".وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه بعد تلقي شريط فيديو لهجوم إرهابي مدبر على حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنيتسوف" تحت ستار تمرين مخطط له لاختبار جاهزية الأفراد للتصرف استجابة لإنذار الحريق، قام "أوليغ" بإغلاق وسائل الاتصال وحذف الحسابات المستخدمة في برامج المراسلة.
https://sarabic.ae/20240528/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يكشف-سبب-قيام-فنلندا-بافتعال-أزمة-هجرة-على-حدود-روسيا-1089276816.html
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الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة كييف تنفيذ هجوم إرهابي على حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف"

07:00 GMT 10.07.2024 (تم التحديث: 07:44 GMT 10.07.2024)
© Sputnik . Sergey Echenko / الانتقال إلى بنك الصورحاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف"
حاملة الطائرات الأميرال كوزنيتسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© Sputnik . Sergey Echenko
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أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، محاولات من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية، لتنفيذ هجوم إرهابي على حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنيتسوف" في مقاطعة مورمانسك.
وجاء في بيان الجهاز: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولات الأجهزة الخاصة الأوكرانية، لارتكاب أعمال إرهابية ضد حاملة الطائرات الثقيلة الأميرال كوزنيتسوف في مدينة مورمانسك".

يُشار إلى أنه، في مارس/ آذار 2024، تواصل ضابط في الخدمات الخاصة الأوكرانية، قدم نفسه على أنه يدعى "أوليغ"، مع جندي روسي يؤدي الخدمة العسكرية على حاملة الطائرات "كوزنتسوف"، عبر رسائل الإنترنت. خلال المحادثات الهاتفية، استخدم الضابط الأوكراني أساليب التأثير النفسي، فقد وعد الجندي بضمان السفر إلى الخارج باستخدام وثائق مزورة ودفع مكافأة كبيرة له وهدده بمحاكمته بتهمة تمويل القوات المسلحة الأوكرانية، بحجج ملفقة سيرسلها لقيادة الجندي، وبالتالي إقناعه بارتكاب هجوم إرهابي على السفينة الحربية.

وأشار البيان إلى أنه بعد أن اتصل الجندي بالسلطات الأمنية (الروسية) وتحت رقابتها الكاملة، تم اتخاذ المزيد من الإجراءات في إطار اللعبة العملياتية لتوثيق الأنشطة غير القانونية لـ"أوليغ" وتحديد العملاء والمتواطئين المحتملين مع نظام كييف.
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وأضاف البيان: "لتجميع العبوة الناسفة، أرسل الجهاز الخاص الأوكراني المكونات عن طريق شركة نقل وخدمات لوجستية. وتم التأكيد له أنه فور تلقيهم شريط فيديو مع تأكيد إضرام النار في حاملة الطائرات، سيتم ترحيله إلى فنلندا، وكانت الوثائق والأموال التي تم إعدادها له موجودة بالفعل في المخبأ المعد في منطقة حدودية. في الوقت نفسه، ادعى "أوليغ" أن "العملية" بأكملها يشرف عليها شخصيًا رئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية ... كيريل بودانوف".
وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه بعد تلقي شريط فيديو لهجوم إرهابي مدبر على حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنيتسوف" تحت ستار تمرين مخطط له لاختبار جاهزية الأفراد للتصرف استجابة لإنذار الحريق، قام "أوليغ" بإغلاق وسائل الاتصال وحذف الحسابات المستخدمة في برامج المراسلة.
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