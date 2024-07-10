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الجيش الإيراني يعلن "الكشف عن صواريخ جديدة مضادة للدروع قريبا"
الجيش الإيراني يعلن "الكشف عن صواريخ جديدة مضادة للدروع قريبا"
سبوتنيك عربي
أعلن قائد القوة البرية في الجيش الإيراني، العميد کیومرث حیدري، عن "كشف النقاب على صواريخ جديدة مضادة للدروع في المستقبل القريب"، بحسب قوله. 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T06:57+0000
2024-07-10T06:57+0000
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وقال العميد حيدري إنه "سيتم الكشف أيضاً عن معدات جديدة للقوات البرية في مجال الأجسام الطائرة الصغیرة"، مشيرًا إلى "تحقیق الاكتفاء الذاتي بالكامل من قبل القوة في جميع الحقول الدفاعية"، حسب وكالة "إيسنا" الإيرانية.وأكد أن "القوات البرية أصبحت أكثر جاهزية وقدرة مما كانت عليه في السابق، وتتمركز ألوية هذه القوة على الحدود لإحلال الأمن المستدام للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية".وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن العام الماضي، صناعة صاروخين جويين لمواجهة الطائرات المسيرة وصاروخ كروز بمدى 4 و آحر بـ17 كيلومترا.وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن "قدرات الصواريخ البحرية للحرس الثوري غير مسبوقة في العالم".وأضاف أن "صواريخ الحرس الثوري تستخدم الذكاء الاصطناعي، ويمكنها إصابة أهدافها بدقة على بعد 2000 كيلومتر".وكشف القائد الإيراني أن أحدث إنجازات قواته البحرية هو صناعة صاروخين جويين لمواجهة الطائرات المسيرة وصاروخ كروز بمدى 4 و آخربـ17 كم، مؤكدًا أن مراحل صناعة الصاروخين وصلت إلى مرحلة الإنتاج، لافتًا إلى إنه سيتم الكشف عنهما في المستقبل.وكان تنكسيري، قد صرح في وقت سابق، بأن قواته البحرية طورت طائرات مسيرة يمكنها الهبوط والإقلاع على سطح الماء، مشيرًا إلى أن هذا التطور يمثل تحذيرا لواشنطن وحلفائها حتى لا يقدموا على أي أفعال عدوانية ضد إيران، بحسب قوله.وأضاف أن "الطائرة المسيرة الإيرانية الهجينة مزودة بمحركين، ويمكنها تنفيذ مهام استطلاع تصل إلى 15 ساعة متواصلة".وأفاد بإمكانية بأن تتضمن عمليات التطوير الإيرانية تزويد هذه الطائرات بصواريخ وقنابل لتعزيز القدرات الجوية للقوات البحرية الإيرانية.وكانت إيران قد كشفت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن طائرة مسيرة جديدة تحمل اسم "مهاجر-10" يمكنها التحليق لمسافة 2000 كيلومتر بحمولة أسلحة يصل وزنها لـ300 كيلوغرام، مع معدل طيران يصل إلى 24 ساعة متواصلة.
https://sarabic.ae/20240530/لماذا-أعلنت-إيران-عن-تزويد-أنصار-الله-بتكنولوجيا-الصواريخ-الباليستية-البحرية-في-هذا-التوقيت-1089364559.html
https://sarabic.ae/20240414/الكشف-عن-تفاصيل-الطائرات-والصورايخ-التي-استخدمتها-إيران-في-هجومها-على-إسرائيل-1087976153.html
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إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الإيراني يعلن "الكشف عن صواريخ جديدة مضادة للدروع قريبا"

06:57 GMT 10.07.2024
CC BY 4.0 / FarsNews / قدرت موشکی ایران (cropped image)إطلاق صواريخ في إيران
إطلاق صواريخ في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
CC BY 4.0 / FarsNews / قدرت موشکی ایران (cropped image)
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أعلن قائد القوة البرية في الجيش الإيراني، العميد کیومرث حیدري، عن "كشف النقاب على صواريخ جديدة مضادة للدروع في المستقبل القريب"، بحسب قوله.
وقال العميد حيدري إنه "سيتم الكشف أيضاً عن معدات جديدة للقوات البرية في مجال الأجسام الطائرة الصغیرة"، مشيرًا إلى "تحقیق الاكتفاء الذاتي بالكامل من قبل القوة في جميع الحقول الدفاعية"، حسب وكالة "إيسنا" الإيرانية.
وأكد أن "القوات البرية أصبحت أكثر جاهزية وقدرة مما كانت عليه في السابق، وتتمركز ألوية هذه القوة على الحدود لإحلال الأمن المستدام للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
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وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن العام الماضي، صناعة صاروخين جويين لمواجهة الطائرات المسيرة وصاروخ كروز بمدى 4 و آحر بـ17 كيلومترا.
وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن "قدرات الصواريخ البحرية للحرس الثوري غير مسبوقة في العالم".
وأضاف أن "صواريخ الحرس الثوري تستخدم الذكاء الاصطناعي، ويمكنها إصابة أهدافها بدقة على بعد 2000 كيلومتر".
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وكشف القائد الإيراني أن أحدث إنجازات قواته البحرية هو صناعة صاروخين جويين لمواجهة الطائرات المسيرة وصاروخ كروز بمدى 4 و آخربـ17 كم، مؤكدًا أن مراحل صناعة الصاروخين وصلت إلى مرحلة الإنتاج، لافتًا إلى إنه سيتم الكشف عنهما في المستقبل.
وكان تنكسيري، قد صرح في وقت سابق، بأن قواته البحرية طورت طائرات مسيرة يمكنها الهبوط والإقلاع على سطح الماء، مشيرًا إلى أن هذا التطور يمثل تحذيرا لواشنطن وحلفائها حتى لا يقدموا على أي أفعال عدوانية ضد إيران، بحسب قوله.
وأضاف أن "الطائرة المسيرة الإيرانية الهجينة مزودة بمحركين، ويمكنها تنفيذ مهام استطلاع تصل إلى 15 ساعة متواصلة".
وأفاد بإمكانية بأن تتضمن عمليات التطوير الإيرانية تزويد هذه الطائرات بصواريخ وقنابل لتعزيز القدرات الجوية للقوات البحرية الإيرانية.
وكانت إيران قد كشفت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن طائرة مسيرة جديدة تحمل اسم "مهاجر-10" يمكنها التحليق لمسافة 2000 كيلومتر بحمولة أسلحة يصل وزنها لـ300 كيلوغرام، مع معدل طيران يصل إلى 24 ساعة متواصلة.
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