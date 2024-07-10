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الهند.. مومباي تستعد لحفل زفاف ضخم لنجل أغنى رجل في آسيا
الهند.. مومباي تستعد لحفل زفاف ضخم لنجل أغنى رجل في آسيا
سبوتنيك عربي
تشهد مدينة مومباي الهندية حدثا ضخم سيؤدي إلى تعطيل حركة المرور في جزء رئيسي من المدينة على مدى 4 أيام من الاحتفالات، التي سيحضرها مشاهير ونخبة من رجال الأعمال... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T07:31+0000
2024-07-10T07:31+0000
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يتضمن هذا الحدث حفل زفاف أنانت أمباني، 29 عاما، نجل موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، والذي سيتزوج من صديقته راديكا ميرشانت، 29 عاما.وتتوج هذه المناسبة سلسلة من الاحتفالات الفاخرة التي أقيمت على مدار العام، ووصفت الشرطة المحلية هذا الزفاف بأنه "حدث عام" نظراً للحضور المتوقع لشخصيات بارزة من الهند والعالم.وسيقتصر العبور في الطرق المحيطة بمركز "جيو" العالمي للمؤتمرات، في المنطقة التجارية المركزية في مومباي، على المركبات المرتبطة بالزفاف بين الساعة الواحدة ظهرا وحتى منتصف الليل، في الفترة من 12 إلى 15 يوليو/ تموز الجاري، وهو ما أثار استياء سكان المنطقة.والتزم المنظمون الصمت حول قائمة الحضور، لكن من المتوقع أن يكون الحدث مليئا بنجوم المجتمع.وفي الأسبوع الماضي، قدم جاستن بيبر، حفلاً خاصاً أمام مئات الضيوف قبل الزفاف، كما التقط الصور مع العروسين، وفي مارس/ آذار الماضي، أدت ريانا، عروضاً غنائية في احتفالات منفصلة قبل الزفاف استمرت ثلاثة أيام في ولاية جوجارات.وحضر تلك الفعاليات شخصيات بارزة مثل بيل غيتس، ومارك زوكربيرغ، من بين 1200 ضيف.وفي مايو/ أيار الماضي، نظمت عائلة أمباني رحلة بحرية أوروبية فاخرة بحضور 800 ضيف، منهم نجوم من بوليوود وشخصيات أخرى.
https://sarabic.ae/20230802/زفاف-داخل-كنيسة-غمرتها-مياه-الفيضانات-فيديو-1079706605.html
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أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم, منوعات, الأخبار
أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم, منوعات, الأخبار

الهند.. مومباي تستعد لحفل زفاف ضخم لنجل أغنى رجل في آسيا

07:31 GMT 10.07.2024
© AFP 2023 / PUNIT PARANJPEحفل زفاف نجل أغنى رجل في آسيا بمدينة مومباي الهندية
حفل زفاف نجل أغنى رجل في آسيا بمدينة مومباي الهندية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© AFP 2023 / PUNIT PARANJPE
تابعنا عبر
تشهد مدينة مومباي الهندية حدثا ضخم سيؤدي إلى تعطيل حركة المرور في جزء رئيسي من المدينة على مدى 4 أيام من الاحتفالات، التي سيحضرها مشاهير ونخبة من رجال الأعمال والسياسيين.
يتضمن هذا الحدث حفل زفاف أنانت أمباني، 29 عاما، نجل موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، والذي سيتزوج من صديقته راديكا ميرشانت، 29 عاما.
وتتوج هذه المناسبة سلسلة من الاحتفالات الفاخرة التي أقيمت على مدار العام، ووصفت الشرطة المحلية هذا الزفاف بأنه "حدث عام" نظراً للحضور المتوقع لشخصيات بارزة من الهند والعالم.
وسيقتصر العبور في الطرق المحيطة بمركز "جيو" العالمي للمؤتمرات، في المنطقة التجارية المركزية في مومباي، على المركبات المرتبطة بالزفاف بين الساعة الواحدة ظهرا وحتى منتصف الليل، في الفترة من 12 إلى 15 يوليو/ تموز الجاري، وهو ما أثار استياء سكان المنطقة.
والتزم المنظمون الصمت حول قائمة الحضور، لكن من المتوقع أن يكون الحدث مليئا بنجوم المجتمع.
عريس وعروس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
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زفاف داخل كنيسة غمرتها مياه الفيضانات... فيديو
2 أغسطس 2023, 10:25 GMT
وفي الأسبوع الماضي، قدم جاستن بيبر، حفلاً خاصاً أمام مئات الضيوف قبل الزفاف، كما التقط الصور مع العروسين، وفي مارس/ آذار الماضي، أدت ريانا، عروضاً غنائية في احتفالات منفصلة قبل الزفاف استمرت ثلاثة أيام في ولاية جوجارات.
وحضر تلك الفعاليات شخصيات بارزة مثل بيل غيتس، ومارك زوكربيرغ، من بين 1200 ضيف.
وفي مايو/ أيار الماضي، نظمت عائلة أمباني رحلة بحرية أوروبية فاخرة بحضور 800 ضيف، منهم نجوم من بوليوود وشخصيات أخرى.
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