https://sarabic.ae/20240710/الهند-مومباي-تستعد-لحفل-زفاف-ضخم-لنجل-أغنى-رجل-في-آسيا-1090650393.html

الهند.. مومباي تستعد لحفل زفاف ضخم لنجل أغنى رجل في آسيا

الهند.. مومباي تستعد لحفل زفاف ضخم لنجل أغنى رجل في آسيا

سبوتنيك عربي

تشهد مدينة مومباي الهندية حدثا ضخم سيؤدي إلى تعطيل حركة المرور في جزء رئيسي من المدينة على مدى 4 أيام من الاحتفالات، التي سيحضرها مشاهير ونخبة من رجال الأعمال... 10.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-10T07:31+0000

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يتضمن هذا الحدث حفل زفاف أنانت أمباني، 29 عاما، نجل موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، والذي سيتزوج من صديقته راديكا ميرشانت، 29 عاما.وتتوج هذه المناسبة سلسلة من الاحتفالات الفاخرة التي أقيمت على مدار العام، ووصفت الشرطة المحلية هذا الزفاف بأنه "حدث عام" نظراً للحضور المتوقع لشخصيات بارزة من الهند والعالم.وسيقتصر العبور في الطرق المحيطة بمركز "جيو" العالمي للمؤتمرات، في المنطقة التجارية المركزية في مومباي، على المركبات المرتبطة بالزفاف بين الساعة الواحدة ظهرا وحتى منتصف الليل، في الفترة من 12 إلى 15 يوليو/ تموز الجاري، وهو ما أثار استياء سكان المنطقة.والتزم المنظمون الصمت حول قائمة الحضور، لكن من المتوقع أن يكون الحدث مليئا بنجوم المجتمع.وفي الأسبوع الماضي، قدم جاستن بيبر، حفلاً خاصاً أمام مئات الضيوف قبل الزفاف، كما التقط الصور مع العروسين، وفي مارس/ آذار الماضي، أدت ريانا، عروضاً غنائية في احتفالات منفصلة قبل الزفاف استمرت ثلاثة أيام في ولاية جوجارات.وحضر تلك الفعاليات شخصيات بارزة مثل بيل غيتس، ومارك زوكربيرغ، من بين 1200 ضيف.وفي مايو/ أيار الماضي، نظمت عائلة أمباني رحلة بحرية أوروبية فاخرة بحضور 800 ضيف، منهم نجوم من بوليوود وشخصيات أخرى.

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