https://sarabic.ae/20240710/دراسة-أجريت-على-50-ألف-ممرضة-تكشف-عن-طريقة-بسيطة-لزيادة-العمر---1090660987.html

دراسة أجريت على 50 ألف ممرضة تكشف عن طريقة بسيطة لزيادة العمر

دراسة أجريت على 50 ألف ممرضة تكشف عن طريقة بسيطة لزيادة العمر

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة أجريت على نحو 50 ألف ممرضة من كبار السن في الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريقة بسيطة تسهم في إطالة عمر الإنسان ويستطيع الجميع تنفيذها في... 10.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-10T12:35+0000

2024-07-10T12:35+0000

2024-07-10T12:35+0000

مجتمع

الصحة

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وأجريت الدراسة من قبل فريق بقيادة باحثين من كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، وعلى الرغم من أنها لا تظهر السبب والنتيجة المباشرة، إلا أنها تشير إلى أن مواقف الامتنان مرتبطة بالصحة العقلية للإنسان والتي تؤثر في نهاية المطاف على صحته البدنية.وأشار تشين إلى أن ارتباطه بالصحة البدنية غير مفهوم بشكل كبير، حيث تقدم دراستنا أول دليل تجريبي حول هذا الموضوع.وأشار العلماء إلى أن هناك أدلة ضعيفة على ممارسة الامتنان للمساعدة في تحسين الرفاهية، ووجد التحليل التلوي لعام 2020 أن تدخلات الامتنان لها فوائد محدودة في أحسن الأحوال للأشخاص الذين يعانون من القلق والاكتئاب.وأوضح العلماء أن أعمال الامتنان المتعمدة، مثل كتابة الرسائل التي توضح بالتفصيل ما نشعر بالامتنان له، كانت مفيدة لبعض الأشخاص في الماضي.وقال تشين: "تشير الأبحاث السابقة إلى أن هناك طرقًا لتعزيز الامتنان عمدًا، مثل تدوين أو مناقشة ما تشعر بالامتنان له عدة مرات في الأسبوع"، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وأشارت دراسات سابقة إلى أن الأشخاص الذين يشعرون بالامتنان هم أكثر عرضة للالتزام بالعادات الصحية، وهو ما قد يكون أحد أسباب نتائج هذه الدراسة، وقد يساعدنا الامتنان أيضًا على تعزيز الروابط الاجتماعية، والتي ترتبط أيضًا بالعيش لفترة أطول.

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