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محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
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الإنسان والثقافة
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29 د
مرايا العلوم
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عرب بوينت بودكاست
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29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
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مساحة حرة
تهديدات أنصار الله للسعودية.. هل تنسف محادثات السلام؟
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ملفات ساخنة
ماذا وراء التحركات العسكرية الأمريكية غرب ليبيا
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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صدى الحياة
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28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
On air
16:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240710/دراسة-أجريت-على-50-ألف-ممرضة-تكشف-عن-طريقة-بسيطة-لزيادة-العمر---1090660987.html
دراسة أجريت على 50 ألف ممرضة تكشف عن طريقة بسيطة لزيادة العمر
دراسة أجريت على 50 ألف ممرضة تكشف عن طريقة بسيطة لزيادة العمر
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة أجريت على نحو 50 ألف ممرضة من كبار السن في الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريقة بسيطة تسهم في إطالة عمر الإنسان ويستطيع الجميع تنفيذها في... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T12:35+0000
2024-07-10T12:35+0000
مجتمع
الصحة
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وأجريت الدراسة من قبل فريق بقيادة باحثين من كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، وعلى الرغم من أنها لا تظهر السبب والنتيجة المباشرة، إلا أنها تشير إلى أن مواقف الامتنان مرتبطة بالصحة العقلية للإنسان والتي تؤثر في نهاية المطاف على صحته البدنية.وأشار تشين إلى أن ارتباطه بالصحة البدنية غير مفهوم بشكل كبير، حيث تقدم دراستنا أول دليل تجريبي حول هذا الموضوع.وأشار العلماء إلى أن هناك أدلة ضعيفة على ممارسة الامتنان للمساعدة في تحسين الرفاهية، ووجد التحليل التلوي لعام 2020 أن تدخلات الامتنان لها فوائد محدودة في أحسن الأحوال للأشخاص الذين يعانون من القلق والاكتئاب.وأوضح العلماء أن أعمال الامتنان المتعمدة، مثل كتابة الرسائل التي توضح بالتفصيل ما نشعر بالامتنان له، كانت مفيدة لبعض الأشخاص في الماضي.وقال تشين: "تشير الأبحاث السابقة إلى أن هناك طرقًا لتعزيز الامتنان عمدًا، مثل تدوين أو مناقشة ما تشعر بالامتنان له عدة مرات في الأسبوع"، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وأشارت دراسات سابقة إلى أن الأشخاص الذين يشعرون بالامتنان هم أكثر عرضة للالتزام بالعادات الصحية، وهو ما قد يكون أحد أسباب نتائج هذه الدراسة، وقد يساعدنا الامتنان أيضًا على تعزيز الروابط الاجتماعية، والتي ترتبط أيضًا بالعيش لفترة أطول.
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الصحة
الصحة

دراسة أجريت على 50 ألف ممرضة تكشف عن طريقة بسيطة لزيادة العمر

12:35 GMT 10.07.2024
© Photo / unsplash/Bermix Studioممرضة
ممرضة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© Photo / unsplash/Bermix Studio
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة أجريت على نحو 50 ألف ممرضة من كبار السن في الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريقة بسيطة تسهم في إطالة عمر الإنسان ويستطيع الجميع تنفيذها في مختلف مجالات الحياة.
وأجريت الدراسة من قبل فريق بقيادة باحثين من كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، وعلى الرغم من أنها لا تظهر السبب والنتيجة المباشرة، إلا أنها تشير إلى أن مواقف الامتنان مرتبطة بالصحة العقلية للإنسان والتي تؤثر في نهاية المطاف على صحته البدنية.

وقال عالم الأوبئة، ينغ تشين، من الكلية: "أظهرت الأبحاث السابقة وجود علاقة بين الامتنان وانخفاض خطر الإصابة بالاضطراب العقلي وزيادة الرفاهية العاطفية والاجتماعية".

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وأشار تشين إلى أن ارتباطه بالصحة البدنية غير مفهوم بشكل كبير، حيث تقدم دراستنا أول دليل تجريبي حول هذا الموضوع.

وأظهرت النتائج التي أجريت على عدد من المشاركين، أن الأشخاص الذين أظهروا قدرًا أكبر من الامتنان بدا أنهم يتعاملون بشكل أفضل مع كل أسباب الوفاة، وخاصة أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشار العلماء إلى أن هناك أدلة ضعيفة على ممارسة الامتنان للمساعدة في تحسين الرفاهية، ووجد التحليل التلوي لعام 2020 أن تدخلات الامتنان لها فوائد محدودة في أحسن الأحوال للأشخاص الذين يعانون من القلق والاكتئاب.
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أمس, 11:17 GMT
وأوضح العلماء أن أعمال الامتنان المتعمدة، مثل كتابة الرسائل التي توضح بالتفصيل ما نشعر بالامتنان له، كانت مفيدة لبعض الأشخاص في الماضي.
وقال تشين: "تشير الأبحاث السابقة إلى أن هناك طرقًا لتعزيز الامتنان عمدًا، مثل تدوين أو مناقشة ما تشعر بالامتنان له عدة مرات في الأسبوع"، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وأشارت دراسات سابقة إلى أن الأشخاص الذين يشعرون بالامتنان هم أكثر عرضة للالتزام بالعادات الصحية، وهو ما قد يكون أحد أسباب نتائج هذه الدراسة، وقد يساعدنا الامتنان أيضًا على تعزيز الروابط الاجتماعية، والتي ترتبط أيضًا بالعيش لفترة أطول.
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