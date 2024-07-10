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مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تحذر من تدخل إيراني في الاحتجاجات الداعمة لغزة داخل البلاد
مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تحذر من تدخل إيراني في الاحتجاجات الداعمة لغزة داخل البلاد
سبوتنيك عربي
صرحت أفريل هاينز، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، بأن "مشاركة الأمريكيين في التظاهرات والاحتجاجات الداعمة لغزة، تمثل جزءا من حرية الرأي في الولايات... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T08:26+0000
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جاء ذلك في بيان تداولته وسائل إعلام أمريكية، حذرت فيه هاينز، من "تنامي النفوذ الإيراني داخل الولايات المتحدة الأمريكية، واستغلال طهران للاحتجاجات المطالبة بوقف الحرب على غزة، في التأثير على الداخل الأمريكي، ويشمل ذلك الانتخابات".وأشارت هاينز إلى أن "إيران تستخدم أجهزتها الاستخبارية ومؤثرين لزيادة نفوذها بين أوساط الأمريكيين، الذين ربما لا يدرك بعضهم هذه الأمور".وأوضحت أن "الأنشطة الإيرانية التي يمكن أن تشمل تقديم دعم مالي لبعض الأشخاص، الذين لا يدركون أنه يتم استغلالهم من قبل حكومة أجنبية"، مشيرة إلى أنه طيجب أن يتم التصدي لهذا الأمر".وشددت المسؤولة الاستخبارية الأمريكية على ضرورة أن "يتوخى الأمريكيون الحذر خلال تعاملاتهم مع الآخرين على شبكات الإنترنت، خاصة إذا كان الطرف الآخر غير معروف بصفة شخصية لديهم"، بحسب قولها.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية تظاهرات واحتجاجات خاصة في الجامعات، التي يطالب المشاركون فيها بوقف الحرب على غزة ووقف أي تعاون مالي أو تقني مع إسرائيل، وتوقف واشنطن عن إرسال الأسلحة للجيش الإسرائيلي، بسبب الحرب التي يشنها على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي خلفت حصيلة مأساوية من الخسائر البشرية.
https://sarabic.ae/20240501/شرطة-نيويورك-تقتحم-جامعة-كولومبيا-لفض-احتجاجات-رافضة-لحرب-غزة-وتعتقل-العشرات-1088418841.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تحذر من تدخل إيراني في الاحتجاجات الداعمة لغزة داخل البلاد

08:26 GMT 10.07.2024
© ALEX WROBLEWSKIمظاهرات بجامعة شيكاغو الأمريكية دعما لفلسطين - مظاهرات الجامعات الأمريكية
مظاهرات بجامعة شيكاغو الأمريكية دعما لفلسطين - مظاهرات الجامعات الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© ALEX WROBLEWSKI
تابعنا عبر
صرحت أفريل هاينز، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، بأن "مشاركة الأمريكيين في التظاهرات والاحتجاجات الداعمة لغزة، تمثل جزءا من حرية الرأي في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ذلك يمكن أن يتم استغلاله لتقويض المؤسسات الديمقراطية في البلاد".
جاء ذلك في بيان تداولته وسائل إعلام أمريكية، حذرت فيه هاينز، من "تنامي النفوذ الإيراني داخل الولايات المتحدة الأمريكية، واستغلال طهران للاحتجاجات المطالبة بوقف الحرب على غزة، في التأثير على الداخل الأمريكي، ويشمل ذلك الانتخابات".
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1 مايو, 03:04 GMT
وأشارت هاينز إلى أن "إيران تستخدم أجهزتها الاستخبارية ومؤثرين لزيادة نفوذها بين أوساط الأمريكيين، الذين ربما لا يدرك بعضهم هذه الأمور".
وأوضحت أن "الأنشطة الإيرانية التي يمكن أن تشمل تقديم دعم مالي لبعض الأشخاص، الذين لا يدركون أنه يتم استغلالهم من قبل حكومة أجنبية"، مشيرة إلى أنه طيجب أن يتم التصدي لهذا الأمر".
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09:38 GMT
وشددت المسؤولة الاستخبارية الأمريكية على ضرورة أن "يتوخى الأمريكيون الحذر خلال تعاملاتهم مع الآخرين على شبكات الإنترنت، خاصة إذا كان الطرف الآخر غير معروف بصفة شخصية لديهم"، بحسب قولها.
وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية تظاهرات واحتجاجات خاصة في الجامعات، التي يطالب المشاركون فيها بوقف الحرب على غزة ووقف أي تعاون مالي أو تقني مع إسرائيل، وتوقف واشنطن عن إرسال الأسلحة للجيش الإسرائيلي، بسبب الحرب التي يشنها على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي خلفت حصيلة مأساوية من الخسائر البشرية.
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