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مراسل "سبوتنيك": غارات مكثفة تستهدف معسكرات "جبهة النصرة" بريف إدلب
مراسل "سبوتنيك": غارات مكثفة تستهدف معسكرات "جبهة النصرة" بريف إدلب
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الأربعاء، بأن سلاح الجو السوري، استهدف بغارات مكثفة معسكرات "جبهة النصرة" (الإرهابية والمحظورة في روسيا ودول عدة) بريف... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T10:06+0000
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وقال المراسل: "قُتل ما لا يقل عن 23 مسلحا من جنسيات مختلفة، وأصيب آخرون، في سلسلة من الغارات الجوية، التي نفذها سلاح الجو السوري على مقار التنظيمات الإرهابية في ريفي إدلب وحماة، شمال غربي البلاد".وأفاد المراسل بأن الغارات الجوية استهدفت بشكل مباشر مقارا لـ"جبهة النصرة" في منطقة عرب سعيد، غرب مدينة إدلب، بالإضافة إلى غارات أخرى سجلت على محاور عدة تربط بين ريفي اللاذقية الشمالي وسهل الغاب بريف حماة.وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن المواقع المستهدفة تتوزع بين ورش لتعديل الطائرات المسيرة، ومقار عسكرية بعضها يحوي معدات لوجستية وأخرى مخصصة للتجميع والتدريب.وتشير المعلومات الأولية إلى أن الغارات أسفرت، على الأقل، عن مقتل 23 مسلحا من جنسيات صينية وجنوب أوروبية، وإصابة آخرين.
https://sarabic.ae/20240708/سوريا-مقتل-مسلحين-باشتباكات-داخلية-وتوتر-متصاعد-ضمن-مدينة-جاسم-في-درعا-1090595765.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك

مراسل "سبوتنيك": غارات مكثفة تستهدف معسكرات "جبهة النصرة" بريف إدلب

10:06 GMT 10.07.2024 (تم التحديث: 10:59 GMT 10.07.2024)
© AFP 2023 / Ghaith Omranصورة التقطت في 14 أكتوبر 2014، تظهر انفجارا كبيرا يستهدف موقعًا عسكريًا للجيش السوري في الجزء الجنوبي من مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب السورية.
صورة التقطت في 14 أكتوبر 2014، تظهر انفجارا كبيرا يستهدف موقعًا عسكريًا للجيش السوري في الجزء الجنوبي من مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب السورية. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© AFP 2023 / Ghaith Omran
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أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الأربعاء، بأن سلاح الجو السوري، استهدف بغارات مكثفة معسكرات "جبهة النصرة" (الإرهابية والمحظورة في روسيا ودول عدة) بريف إدلب شمال غربي سوريا.
وقال المراسل: "قُتل ما لا يقل عن 23 مسلحا من جنسيات مختلفة، وأصيب آخرون، في سلسلة من الغارات الجوية، التي نفذها سلاح الجو السوري على مقار التنظيمات الإرهابية في ريفي إدلب وحماة، شمال غربي البلاد".

وأضاف مراسل "سبوتنيك": "محاور خطوط التماس في الريف الغربي للمحافظة، شهدت غارات جوية هي الأعنف منذ أشهر، استهدفت بشكل مباشر مقارا ومعسكرات تابعة لتنظيمي "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية "لتنظيم النصرة" الإرهابي في إدلب و"الحزب الإسلامي التركستاني".

وأفاد المراسل بأن الغارات الجوية استهدفت بشكل مباشر مقارا لـ"جبهة النصرة" في منطقة عرب سعيد، غرب مدينة إدلب، بالإضافة إلى غارات أخرى سجلت على محاور عدة تربط بين ريفي اللاذقية الشمالي وسهل الغاب بريف حماة.
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وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن المواقع المستهدفة تتوزع بين ورش لتعديل الطائرات المسيرة، ومقار عسكرية بعضها يحوي معدات لوجستية وأخرى مخصصة للتجميع والتدريب.

ووفق المعلومات المتوافرة، استهدفت الغارات أيضا مقارا تخزين سيارات الدفع الرباعي المجهزة بمنصات لإطلاق الصواريخ متخفية ضمن أراضٍ حراجية ذات كثافة خضراء كبيرة، تحميها من ضربات المدفعية وصواريخ الجيش السوري.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الغارات أسفرت، على الأقل، عن مقتل 23 مسلحا من جنسيات صينية وجنوب أوروبية، وإصابة آخرين.
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