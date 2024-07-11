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https://sarabic.ae/20240711/أردوغان-يؤكد-أنه-فوض-وزير-خارجيته-لتنظيم-لقاء-مع-الرئيس-السوري-في-دولة-ثالثة-1090720063.html
أردوغان يؤكد أنه فوض وزير خارجيته لتنظيم لقاء مع الرئيس السوري في دولة ثالثة
أردوغان يؤكد أنه فوض وزير خارجيته لتنظيم لقاء مع الرئيس السوري في دولة ثالثة
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية هاكان فيدان مخول بتنظيم اجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد في دولة ثالثة. 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T23:15+0000
2024-07-11T23:19+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار سوريا اليوم
بشار الأسد
أخبار تركيا اليوم
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أنقرة - سبوتنيك. وقال أردوغان في مؤتمر صحافي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بواشنطن: "قبل أسبوعين، دعوت السيد الأسد (بشار) لعقد اجتماع إما في بلدي أو في دولة ثالثة".وأضاف: "وزير خارجيتنا مفوض بالتعامل مع هذه القضية وقد اتصل أيضًا بزملائه بشأن هذه القضية. نريد بدء عملية جديدة والتغلب على التوتر (في العلاقات)".والأحد الماضي، قال أردوغان في تصريحات نقلها حساب الرئاسة التركية على منصة "إكس" إنه "سيتم توجيه دعوة إلى الأسد، ويمكن أن تتم في أي وقت.. ونريد إعادة العلاقات مع سوريا إلى ما كانت عليه سابقا".وأضاف أنه "في حال اتخذ الأسد خطوة حيال تحسين العلاقات مع تركيا، سنكون مستعدين لإظهار النهج نفسه تجاهه".وكان الأسد قد أكد، خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، مؤخرا، أن دمشق منفتحة على جميع المبادرات المتعلقة بعلاقاتها مع تركيا، وعلى أساس احترام السيادة السورية على كامل أراضيها، ومحاربة الإرهاب وتنظيماته.بدوره، أكد لافرنتييف دعم روسيا جميع المبادرات بشأن العلاقة بين سوريا وتركيا، من جانب كل الدول المهتمة بتصحيح تلك العلاقة.وشدد على أن الظروف حاليًا تبدو مناسبة أكثر من أي وقت مضى لنجاح الوساطات، وأن روسيا مستعدة للعمل على دفع المفاوضات إلى الأمام، وأن الغاية هي النجاح في عودة العلاقات بين سوريا وتركيا؛ بحسب الرئاسة السورية.وفي 24 حزيران/يونيو الماضي، صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بأن توقف الصراع المسلح بين النظام والمعارضة في سوريا هو في الوقت الحالي "الإنجاز الرئيسي" لتركيا وروسيا في سوريا.وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أكد أن الشرط الأساسي لأي حوار سوري تركي هو قيام تركيا بإعلان الانسحاب من سوريا.وفي أيار/مايو 2023، عقد اجتماع لوزراء خارجية روسيا الاتحادية وإيران وسوريا وتركيا، في موسكو؛ وبعد ذلك تم التوصل إلى اتفاق لإعداد خريطة طريق لتعزيز العلاقات بين أنقرة ودمشق.وجرت المحادثات، على خلفية محاولات لتطبيع العلاقات وحل الخلافات بين البلدين الجارين، بعد قطع العلاقات الثنائية في عام 2011، عقب اندلاع الصدامات بين الجيش السوري وجماعات مسلحة مدعومة من الخارج.يشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد، أكد في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بوقت سابق، أن إمكانية عقد لقاء مع أردوغان مرتبطة بخروج تركيا من الأراضي السورية، والتوقف عن "دعم الإرهاب"، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل اندلاع الصدامات في سوريا.
https://sarabic.ae/20240709/خبير-لـ-سبوتنيك-سوريا-وتركيا-ستعملان-على-عودة-اللاجئين-والحفاظ-على-أمن-الحدود-1090627344.html
https://sarabic.ae/20230717/أردوغان-يبدي-انفتاحه-للقاء-نظيره-السوري-بشار-الأسد--1079142711.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, أخبار تركيا اليوم

أردوغان يؤكد أنه فوض وزير خارجيته لتنظيم لقاء مع الرئيس السوري في دولة ثالثة

23:15 GMT 11.07.2024 (تم التحديث: 23:19 GMT 11.07.2024)
© AFP 2023 / LOUAI BESHARAالرئيس السوري بشار الأسد (إلى اليمين) يصافح رئيس الوزراء التركي (الرئيس الحالي) رجب طيب أردوغان في قصر الشعب الرئاسي بدمشق بتاريخ 11 أكتوبر 2010
الرئيس السوري بشار الأسد (إلى اليمين) يصافح رئيس الوزراء التركي (الرئيس الحالي) رجب طيب أردوغان في قصر الشعب الرئاسي بدمشق بتاريخ 11 أكتوبر 2010 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
© AFP 2023 / LOUAI BESHARA
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كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية هاكان فيدان مخول بتنظيم اجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد في دولة ثالثة.
أنقرة - سبوتنيك. وقال أردوغان في مؤتمر صحافي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بواشنطن: "قبل أسبوعين، دعوت السيد الأسد (بشار) لعقد اجتماع إما في بلدي أو في دولة ثالثة".
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وأضاف: "وزير خارجيتنا مفوض بالتعامل مع هذه القضية وقد اتصل أيضًا بزملائه بشأن هذه القضية. نريد بدء عملية جديدة والتغلب على التوتر (في العلاقات)".
والأحد الماضي، قال أردوغان في تصريحات نقلها حساب الرئاسة التركية على منصة "إكس" إنه "سيتم توجيه دعوة إلى الأسد، ويمكن أن تتم في أي وقت.. ونريد إعادة العلاقات مع سوريا إلى ما كانت عليه سابقا".
وأضاف أنه "في حال اتخذ الأسد خطوة حيال تحسين العلاقات مع تركيا، سنكون مستعدين لإظهار النهج نفسه تجاهه".
وكان الأسد قد أكد، خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، مؤخرا، أن دمشق منفتحة على جميع المبادرات المتعلقة بعلاقاتها مع تركيا، وعلى أساس احترام السيادة السورية على كامل أراضيها، ومحاربة الإرهاب وتنظيماته.
بدوره، أكد لافرنتييف دعم روسيا جميع المبادرات بشأن العلاقة بين سوريا وتركيا، من جانب كل الدول المهتمة بتصحيح تلك العلاقة.
وشدد على أن الظروف حاليًا تبدو مناسبة أكثر من أي وقت مضى لنجاح الوساطات، وأن روسيا مستعدة للعمل على دفع المفاوضات إلى الأمام، وأن الغاية هي النجاح في عودة العلاقات بين سوريا وتركيا؛ بحسب الرئاسة السورية.
وفي 24 حزيران/يونيو الماضي، صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بأن توقف الصراع المسلح بين النظام والمعارضة في سوريا هو في الوقت الحالي "الإنجاز الرئيسي" لتركيا وروسيا في سوريا.
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وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أكد أن الشرط الأساسي لأي حوار سوري تركي هو قيام تركيا بإعلان الانسحاب من سوريا.
وفي أيار/مايو 2023، عقد اجتماع لوزراء خارجية روسيا الاتحادية وإيران وسوريا وتركيا، في موسكو؛ وبعد ذلك تم التوصل إلى اتفاق لإعداد خريطة طريق لتعزيز العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وجرت المحادثات، على خلفية محاولات لتطبيع العلاقات وحل الخلافات بين البلدين الجارين، بعد قطع العلاقات الثنائية في عام 2011، عقب اندلاع الصدامات بين الجيش السوري وجماعات مسلحة مدعومة من الخارج.
يشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد، أكد في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بوقت سابق، أن إمكانية عقد لقاء مع أردوغان مرتبطة بخروج تركيا من الأراضي السورية، والتوقف عن "دعم الإرهاب"، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل اندلاع الصدامات في سوريا.
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