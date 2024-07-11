أكثر الصحاري جفافا في العالم تتحلى بثوب وردي

صحراء أتاكاما، التي تعتبر الصحراء الأكثر جفافا على هذا الكوكب، تحلت بثوب من الورود الأرجوانية والبيضاء بطول عدة كيلومترات هذا الأسبوع، والتي أزهرت بفضل الأمطار غير العادية التي سجلت وجودها قبل فترة في تلك المنطقة من شمال تشيلي.