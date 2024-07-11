https://sarabic.ae/20240711/أكثر-الصحاري-جفافا-في-العالم-تتحلى-بثوب-وردي--1090684694.html
أكثر الصحاري جفافا في العالم تتحلى بثوب وردي
أكثر الصحاري جفافا في العالم تتحلى بثوب وردي
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أكثر الصحاري جفافا في العالم تتحلى بثوب وردي
2024-07-11T07:36+0000
2024-07-11T07:36+0000
2024-07-11T07:36+0000
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أكثر الصحاري جفافا في العالم تتحلى بثوب وردي
أكثر الصحاري جفافا في العالم تتحلى بثوب وردي
أكثر الصحاري جفافا في العالم تتحلى بثوب وردي
صحراء أتاكاما، التي تعتبر الصحراء الأكثر جفافا على هذا الكوكب، تحلت بثوب من الورود الأرجوانية والبيضاء بطول عدة كيلومترات هذا الأسبوع، والتي أزهرت بفضل الأمطار غير العادية التي سجلت وجودها قبل فترة في تلك المنطقة من شمال تشيلي.
© AFP 2023 / Patricio Lopez Castillo
منظر لصحراء أتاكاما مغطاة بالزهور في كوبيابو، تشيلي، 10 يوليو 2024.
منظر لصحراء أتاكاما مغطاة بالزهور في كوبيابو، تشيلي، 10 يوليو 2024.
© AFP 2023 / Patricio Lopez Castillo
منظر جوي لصحراء أتاكاما مغطاة بالزهور في كوبيابو ، تشيلي ، تم التقاطه في 10 يوليو 2024.
منظر جوي لصحراء أتاكاما مغطاة بالزهور في كوبيابو ، تشيلي ، تم التقاطه في 10 يوليو 2024.
© AFP 2023 / Patricio Lopez Castillo
منظر لصحراء أتاكاما مغطاة بالزهور في كوبيابو ، تشيلي ، تم التقاطه في 10 يوليو 2024.
منظر لصحراء أتاكاما مغطاة بالزهور في كوبيابو ، تشيلي ، تم التقاطه في 10 يوليو 2024.
© AFP 2023 / Patricio Lopez Castillo
منظر جوي لصحراء أتاكاما مغطاة بالزهور في كوبيابو ، تشيلي ، تم التقاطه في 10 يوليو 2024.
منظر جوي لصحراء أتاكاما مغطاة بالزهور في كوبيابو ، تشيلي ، تم التقاطه في 10 يوليو 2024.
© AFP 2023 / Patricio Lopez Castillo
منظر جوي لصحراء أتاكاما مغطاة بالزهور في كوبيابو ، تشيلي ، تم التقاطه في 10 يوليو 2024.
منظر جوي لصحراء أتاكاما مغطاة بالزهور في كوبيابو ، تشيلي ، تم التقاطه في 10 يوليو 2024.
© AFP 2023 / Patricio Lopez Castillo
منظر جوي لصحراء أتاكاما مغطاة بالزهور في كوبيابو ، تشيلي ، تم التقاطه في 10 يوليو 2024.
منظر جوي لصحراء أتاكاما مغطاة بالزهور في كوبيابو ، تشيلي ، تم التقاطه في 10 يوليو 2024.