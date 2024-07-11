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الخارجية الروسية: سنرد عسكريا على نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تهديدات أنصار الله للسعودية.. هل تنسف محادثات السلام؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التحركات العسكرية الأمريكية غرب ليبيا
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
11:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
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16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
آثار مصر بين محاولة استعادة المنهوب منها وبين الاحتفاء بها مع افتتاح المتحف المصري الكبير
17:03 GMT
59 د
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الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
08:18 GMT
23 د
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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
08:41 GMT
19 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التسويات بالعملات الوطنية داخل بريكس للتخلص من هيمنة الدولار
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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27 د
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أكثر الصحاري جفافا في العالم تتحلى بثوب وردي
أكثر الصحاري جفافا في العالم تتحلى بثوب وردي
سبوتنيك عربي
أكثر الصحاري جفافا في العالم تتحلى بثوب وردي
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أكثر الصحاري جفافا في العالم تتحلى بثوب وردي
أكثر الصحاري جفافا في العالم تتحلى بثوب وردي

أكثر الصحاري جفافا في العالم تتحلى بثوب وردي

07:36 GMT 11.07.2024
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صحراء أتاكاما، التي تعتبر الصحراء الأكثر جفافا على هذا الكوكب، تحلت بثوب من الورود الأرجوانية والبيضاء بطول عدة كيلومترات هذا الأسبوع، والتي أزهرت بفضل الأمطار غير العادية التي سجلت وجودها قبل فترة في تلك المنطقة من شمال تشيلي.
© AFP 2023 / Patricio Lopez Castillo

منظر لصحراء أتاكاما مغطاة بالزهور في كوبيابو، تشيلي، 10 يوليو 2024.

منظر لصحراء أتاكاما مغطاة بالزهور في كوبيابو، تشيلي، 10 يوليو 2024. - سبوتنيك عربي
1/6
© AFP 2023 / Patricio Lopez Castillo

منظر لصحراء أتاكاما مغطاة بالزهور في كوبيابو، تشيلي، 10 يوليو 2024.

© AFP 2023 / Patricio Lopez Castillo

منظر جوي لصحراء أتاكاما مغطاة بالزهور في كوبيابو ، تشيلي ، تم التقاطه في 10 يوليو 2024.

منظر جوي لصحراء أتاكاما مغطاة بالزهور في كوبيابو ، تشيلي ، تم التقاطه في 10 يوليو 2024. - سبوتنيك عربي
2/6
© AFP 2023 / Patricio Lopez Castillo

منظر جوي لصحراء أتاكاما مغطاة بالزهور في كوبيابو ، تشيلي ، تم التقاطه في 10 يوليو 2024.

© AFP 2023 / Patricio Lopez Castillo

منظر لصحراء أتاكاما مغطاة بالزهور في كوبيابو ، تشيلي ، تم التقاطه في 10 يوليو 2024.

منظر لصحراء أتاكاما مغطاة بالزهور في كوبيابو ، تشيلي ، تم التقاطه في 10 يوليو 2024. - سبوتنيك عربي
3/6
© AFP 2023 / Patricio Lopez Castillo

منظر لصحراء أتاكاما مغطاة بالزهور في كوبيابو ، تشيلي ، تم التقاطه في 10 يوليو 2024.

© AFP 2023 / Patricio Lopez Castillo

منظر جوي لصحراء أتاكاما مغطاة بالزهور في كوبيابو ، تشيلي ، تم التقاطه في 10 يوليو 2024.

منظر جوي لصحراء أتاكاما مغطاة بالزهور في كوبيابو ، تشيلي ، تم التقاطه في 10 يوليو 2024. - سبوتنيك عربي
4/6
© AFP 2023 / Patricio Lopez Castillo

منظر جوي لصحراء أتاكاما مغطاة بالزهور في كوبيابو ، تشيلي ، تم التقاطه في 10 يوليو 2024.

© AFP 2023 / Patricio Lopez Castillo

منظر جوي لصحراء أتاكاما مغطاة بالزهور في كوبيابو ، تشيلي ، تم التقاطه في 10 يوليو 2024.

منظر جوي لصحراء أتاكاما مغطاة بالزهور في كوبيابو ، تشيلي ، تم التقاطه في 10 يوليو 2024. - سبوتنيك عربي
5/6
© AFP 2023 / Patricio Lopez Castillo

منظر جوي لصحراء أتاكاما مغطاة بالزهور في كوبيابو ، تشيلي ، تم التقاطه في 10 يوليو 2024.

© AFP 2023 / Patricio Lopez Castillo

منظر جوي لصحراء أتاكاما مغطاة بالزهور في كوبيابو ، تشيلي ، تم التقاطه في 10 يوليو 2024.

منظر جوي لصحراء أتاكاما مغطاة بالزهور في كوبيابو ، تشيلي ، تم التقاطه في 10 يوليو 2024. - سبوتنيك عربي
6/6
© AFP 2023 / Patricio Lopez Castillo

منظر جوي لصحراء أتاكاما مغطاة بالزهور في كوبيابو ، تشيلي ، تم التقاطه في 10 يوليو 2024.

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