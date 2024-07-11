https://sarabic.ae/20240711/احتياطيات-الليثيوم-العالمية-1090684211.html
احتياطيات الليثيوم العالمية
احتياطيات الليثيوم العالمية
سبوتنيك عربي
احتياطيات الليثيوم العالمية
2024-07-11T07:14+0000
2024-07-11T07:14+0000
2024-07-11T07:14+0000
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يقدم فريق "سبوتنيك" ترتيب الدول التي لديها رواسب من هذا المعدن الخفيف المفيد، التي لديها أكبر احتياطيات من الليثيوم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
احتياطيات الليثيوم العالمية
احتياطيات الليثيوم العالمية
احتياطيات الليثيوم العالمية
صرح مدير معهد الليثيوم الألماني، أولريش بلوم، بأن "كييف يجب ألا تتنازل عن دونباس لروسيا، لأن هناك رواسب ضخمة من الليثيوم هناك"، كما أن "أوروبا بإمكانها استخدام معظم هذه الموارد لتسريع انتقال الطاقة".
يقدم فريق "سبوتنيك" ترتيب الدول التي لديها رواسب من هذا المعدن الخفيف المفيد، التي لديها أكبر احتياطيات من الليثيوم.