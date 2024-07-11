https://sarabic.ae/20240711/بايدن-يخطئ-في-تقديم-زيلينسكي-بقمة-الناتو-رحبوا-معي-بالرئيس-الأوكراني-بوتين-1090720358.html

بايدن يخطئ في تقديم زيلينسكي بقمة الناتو: "رحبوا معي بالرئيس الأوكراني.. بوتين"

بايدن يخطئ في تقديم زيلينسكي بقمة الناتو: "رحبوا معي بالرئيس الأوكراني.. بوتين"

سبوتنيك عربي

قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، فولوديمير زيلينسكي، بشكل خاطئ باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة حلف شمال الأطلسي، في خطأ يأتي قبل ساعات فقط من مؤتمر... 11.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-11T23:49+0000

2024-07-11T23:49+0000

2024-07-11T23:49+0000

جو بايدن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1c/1090283965_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_847ccfd60728945094accfd77d897439.jpg

سرعان ما عدل الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا نفسه، وقال زيلينسكي بسخرية إنه "أفضل" من بوتين، لكن الخطأ زاد من القلق بشأن قدرات بايدن العقلية بعد أداء كارثي في مناظرة ضد دونالد ترامب قبل أسبوعين.وصرخ بايدن بينما كان يعلن عن اتفاقية جديدة في القمة: "والآن أرغب في تسليم الكلمة إلى رئيس أوكرانيا، الذي لديه قدرة كبيرة وإرادة، سيداتي وسادتي، الرئيس زيلينسكي".ثم أعاد بايدن وجهه إلى المنصة قبل أن يعود ويصرخ: "الرئيس بوتين! سيتغلب على الرئيس بوتين. الرئيس زيلينسكي - أنا متركز جدًا على هزيمة بوتين، يجب علينا القلق بشأن ذلك".وعلى الرغم من صدمة الحضور، استجاب زملاء القمة بدعم كبير لبايدن، وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن "الانزلاقات اللفظية تحدث، وإذا تابعت الجميع متابعة دقيقة، فسوف تجد ما يكفي منها".وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن بايدن بدا "مسيطرًا"، بينما قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه "كان في حالة جيدة".لكن هذا الانزلاق اللفظي الأخير جاء في وقت حرج، إذ من المتوقع أن يعقد بايدن مؤتمرًا صحفيًا هامًا في وقت لاحق اليوم، والذي وصفه البيت الأبيض بأنه "مؤتمر صحفي كبير"، وسيكون هذا أول ظهور رئيسي له منذ المناظرة الأخيرة.يُذكر أن هناك دعوات متزايدة داخل الحزب الديمقراطي لدى بايدن بأن يتنحى، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على حملته الانتخابية المترددة.

https://sarabic.ae/20230411/ترامب-حول-قدرة-بايدن-على-الترشح-للرئاسة-في-2024-لا-أعتقد-أنه-يستطيع-1075808280.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

جو بايدن