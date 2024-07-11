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https://sarabic.ae/20240711/بايدن-يخطئ-في-تقديم-زيلينسكي-بقمة-الناتو-رحبوا-معي-بالرئيس-الأوكراني-بوتين-1090720358.html
بايدن يخطئ في تقديم زيلينسكي بقمة الناتو: "رحبوا معي بالرئيس الأوكراني.. بوتين"
بايدن يخطئ في تقديم زيلينسكي بقمة الناتو: "رحبوا معي بالرئيس الأوكراني.. بوتين"
سبوتنيك عربي
قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، فولوديمير زيلينسكي، بشكل خاطئ باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة حلف شمال الأطلسي، في خطأ يأتي قبل ساعات فقط من مؤتمر... 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T23:49+0000
2024-07-11T23:49+0000
جو بايدن
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سرعان ما عدل الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا نفسه، وقال زيلينسكي بسخرية إنه "أفضل" من بوتين، لكن الخطأ زاد من القلق بشأن قدرات بايدن العقلية بعد أداء كارثي في مناظرة ضد دونالد ترامب قبل أسبوعين.وصرخ بايدن بينما كان يعلن عن اتفاقية جديدة في القمة: "والآن أرغب في تسليم الكلمة إلى رئيس أوكرانيا، الذي لديه قدرة كبيرة وإرادة، سيداتي وسادتي، الرئيس زيلينسكي".ثم أعاد بايدن وجهه إلى المنصة قبل أن يعود ويصرخ: "الرئيس بوتين! سيتغلب على الرئيس بوتين. الرئيس زيلينسكي - أنا متركز جدًا على هزيمة بوتين، يجب علينا القلق بشأن ذلك".وعلى الرغم من صدمة الحضور، استجاب زملاء القمة بدعم كبير لبايدن، وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن "الانزلاقات اللفظية تحدث، وإذا تابعت الجميع متابعة دقيقة، فسوف تجد ما يكفي منها".وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن بايدن بدا "مسيطرًا"، بينما قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه "كان في حالة جيدة".لكن هذا الانزلاق اللفظي الأخير جاء في وقت حرج، إذ من المتوقع أن يعقد بايدن مؤتمرًا صحفيًا هامًا في وقت لاحق اليوم، والذي وصفه البيت الأبيض بأنه "مؤتمر صحفي كبير"، وسيكون هذا أول ظهور رئيسي له منذ المناظرة الأخيرة.يُذكر أن هناك دعوات متزايدة داخل الحزب الديمقراطي لدى بايدن بأن يتنحى، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على حملته الانتخابية المترددة.
https://sarabic.ae/20230411/ترامب-حول-قدرة-بايدن-على-الترشح-للرئاسة-في-2024-لا-أعتقد-أنه-يستطيع-1075808280.html
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جو بايدن
جو بايدن

بايدن يخطئ في تقديم زيلينسكي بقمة الناتو: "رحبوا معي بالرئيس الأوكراني.. بوتين"

23:49 GMT 11.07.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته الأولى مع منافسه، دونالد ترامب، ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 28 يونيو/ حزيران 2024
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته الأولى مع منافسه، دونالد ترامب، ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 28 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، فولوديمير زيلينسكي، بشكل خاطئ باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة حلف شمال الأطلسي، في خطأ يأتي قبل ساعات فقط من مؤتمر صحفي قد يحدد مصير ترشحه للانتخابات الرئاسية مجددًا.
سرعان ما عدل الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا نفسه، وقال زيلينسكي بسخرية إنه "أفضل" من بوتين، لكن الخطأ زاد من القلق بشأن قدرات بايدن العقلية بعد أداء كارثي في مناظرة ضد دونالد ترامب قبل أسبوعين.
وصرخ بايدن بينما كان يعلن عن اتفاقية جديدة في القمة: "والآن أرغب في تسليم الكلمة إلى رئيس أوكرانيا، الذي لديه قدرة كبيرة وإرادة، سيداتي وسادتي، الرئيس زيلينسكي".
ثم أعاد بايدن وجهه إلى المنصة قبل أن يعود ويصرخ: "الرئيس بوتين! سيتغلب على الرئيس بوتين. الرئيس زيلينسكي - أنا متركز جدًا على هزيمة بوتين، يجب علينا القلق بشأن ذلك".
وعلى الرغم من صدمة الحضور، استجاب زملاء القمة بدعم كبير لبايدن، وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن "الانزلاقات اللفظية تحدث، وإذا تابعت الجميع متابعة دقيقة، فسوف تجد ما يكفي منها".
وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن بايدن بدا "مسيطرًا"، بينما قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه "كان في حالة جيدة".
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لكن هذا الانزلاق اللفظي الأخير جاء في وقت حرج، إذ من المتوقع أن يعقد بايدن مؤتمرًا صحفيًا هامًا في وقت لاحق اليوم، والذي وصفه البيت الأبيض بأنه "مؤتمر صحفي كبير"، وسيكون هذا أول ظهور رئيسي له منذ المناظرة الأخيرة.
يُذكر أن هناك دعوات متزايدة داخل الحزب الديمقراطي لدى بايدن بأن يتنحى، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على حملته الانتخابية المترددة.
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